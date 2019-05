"La moción de censura será un resorte para movilizar a los electores socialistas"

Un pacto con IU y OSP le permitió gestionar el municipio entre 2015 y mediados de 2017. Sin embargo, una moción de censura propiciada por la formación sampedreña diez días después de anunciar que renovaba el acuerdo de gobierno le desbancó de la alcaldía en beneficio de la popular Ángeles Muñoz.

­Llega a las elecciones en un momento en el que el PSOE ha sido el partido más votado en el municipio en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y en las generales del 28 de abril. Tras estos resultados, cree que la formación socialista puede volver a ser la fuerza que más apoyos recabe el domingo, más aún teniendo en cuenta que en la cita electoral del 28 de abril Ciudadanos superó al PP en votos en Marbella y relegó al partido al que pertenece la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a la tercera posición.

¿Cómo afronta la campaña electoral?

Con entusiasmo y con ilusión. Es una campaña diferente a las que he hecho anteriormente en lo que se refiere al contacto con los vecinos. Encuentro mucho apoyo, mucho ánimo, mucha colaboración y, sobre todo, mucha complicidad para ganar las elecciones municipales. Así me lo trasladan todos los días mis vecinos.

El PSOE fue el partido más votado en Marbella en las elecciones andaluzas y generales ¿Confía en repetir el domingo?

Las elecciones son diferentes en cuanto a la participación. Una mayor participación es un mayor apoyo al PSOE. Nuestro electorado suele ser el más abstencionista. Pero cuando se da un momento de cambio, los electores socialistas votan. Y en las elecciones municipales, como en las generales, hay una sensación y unas ganas de cambio. De cambiar esa moción de censura, sin explicar a día de hoy, para que todos los proyectos que se quedaron sin hacer, sobre todo en los barrios, se terminen.

¿Qué propone el PSOE para facilitar el acceso a la vivienda?

En nuestro gobierno comenzamos un plan de 1.300 viviendas hasta el 2026 que, a pesar de que el PP lo ha bloqueado, está prácticamente concluido. Vamos a identificar diferentes zonas en el municipio, según el PGOU, para diferentes promociones de viviendas de promoción pública. El objetivo es que el precio del suelo no repercuta en el precio final de la vivienda, por lo que, entendemos, serán asequibles para aquellos con sueldos ajustados. Habrá tres tipos de viviendas de entre 64.000 a 117.000 euros en el precio final. También se podrá acceder a viviendas en régimen de alquiler entre 220 y 396 euros al mes. Lo que hacemos es que una familia con ingresos ajustados destine una parte a la vivienda.

¿Y para aliviar las carencias de aparcamiento?

Vamos a crear 2.000 plazas de aparcamiento, 1.400 de ellas subterráneas. Durante los dos años de gobierno del PSOE creamos más de 400 plazas. Fueron zonas de estacionamiento de verdad, no un solar en el que ya había coches y al que simplemente le echas alquitrán. También abriremos la posibilidad de la concesión de aparcamientos subterráneos en dos grandes aparcamientos en Parque Miraflores y en los bajos del Estadio de fútbol, con bonos de entre 45 y 50 euros al mes.

¿Qué propuestas tiene para San Pedro?

Preocuparnos por las zonas abandonadas por Piña y Muñoz. En Fuente Nueva vamos a solventar los problemas de saneamiento para que los alumnos de la zona no se tengan que encontrar con ríos de aguas residuales cuando llueve. En superficie, queremos hacer el bulevar de Fuente Nueva. Se trata de la zona de San Pedro donde vive más gente joven y aquello tiene que estar abierto al esparcimiento. También contemplamos un segundo pabellón cubierto y un plan de mejora de la calle Marqués de Estella, que cruza San Pedro.

¿Con qué partidos se sentará para pactar un posible gobierno?

Con cualquiera con el que aunemos programa, menos con OSP y Vox. ¿Cómo vamos a cerrar las puertas a gestionar bien Marbella? ¿Dejamos un gobierno del PP con intereses particulares de la alcaldesa o de OSP con intereses particulares de Piña? Vamos a mirar los interés de los vecinos de Marbella y San Pedro.

¿Qué opinión le merece la candidata de Ciudadanos, María García?

Me parece una buena profesional. En el plano político, no he podido conocerla todavía, pero se merece una oportunidad y hay que tenerle el máximo respeto y consideración. Creo que hace un gran sacrificio al dar un paso adelante, poner su cara en los carteles electorales y tratar de plasmar sus ideas en una campaña electoral. Los ataques procedentes de otros grupos políticos no los entiendo ni comparto. No me gustaría que hablaran mal de mi por el mero hecho de presentarme a unas elecciones políticas.