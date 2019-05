"Vamos a solventar el déficit en infraestructuras sanitarias de Fuengirola"

En su programa incluye iniciativas como la construcción del nuevo Mercacentro, que quiere convertir en el emblema de la Fuengirola del siglo XXI, un Teatro y Edificio Cultural, más de cien mil metros cuadrados de zonas verdes y que la localidad disponga de Urgencias 24 horas.

La candidata del PP aspira a mantener el Gobierno de la localidad fuengiroleña y promete seguir garantizando el bienestar y la calidad de vida de los residentes y trabajar en nuevos proyectos.

¿Descarta algún partido en caso de necesitar un pacto?

Mi posición como actual alcaldesa y candidata, junto al mejor equipo como candidatura de Fuengirola, no pasa por hacer política de pactos, sino de aglutinar el voto de los fuengiroleños quienes, lejos de partidismos, anteponen ante todo el bienestar de su ciudad. Mis vecinos no quieren perder todo lo alcanzado, saben que se juegan mucho y se encuentran unidos en el objetivo común de apoyar un gobierno que saben que garantiza un futuro de prosperidad que no van a dejar perder con experimentos que no conducen a nada.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Evidentemente, seguir garantizando el bienestar y la calidad de vida de los fuengiroleños. Para ello hay una serie de proyectos en los que ya estamos trabajando mano a mano con la Junta de Andalucía y que por desgracia habían sido boicoteados por el antiguo Gobierno del PSOE. Hablo de la renovación del puerto, que será un foco de atracción turística, pero también un polo de creación de empleo y riqueza. Hemos tenido la primera reunión técnica con la Agencia de Puertos para asentar las bases del proceso. No me olvido de las necesidades sanitarias que sufrimos y que hay que resolver y que por suerte el nuevo Gobierno andaluz, en el que hemos encontrado un gran aliado y una oportunidad única, ha desbloqueado: el Hospital Fuengirola-Mijas, que está pendiente de la cesión de terreno por parte del Consistorio mijeño, aunque ya la administración autonómica ha encargado el Plan Funcional y en 2020 habrá una partida presupuestaria específica; y el centro de salud Torreblanca-Los Pacos, del que se va actualizar el proyecto. Estamos también trabajando para disponer en el municipio de un servicio de Urgencias 24 horas propio. Y la construcción del nuevo Mercacentro que vamos a convertir en el emblema de la Fuengirola del siglo XXI, del gran Teatro y Edificio Cultural, de los más de cien mil metros cuadrados de zonas verdes que haremos realidad€ Vamos a seguir transformando Fuengirola.

¿Qué análisis hace del trasvase de votos al PSOE y la caída del PP?

La fragmentación es la que provocó esos resultados, por lo que es fundamental que todos vayamos a votar, unidos, en una sola voz el próximo día 26 de mayo. Sin embargo, creo que en ningún caso ese resultado es extrapolable a unos comicios locales como los que tenemos por delante. En el caso de la ciudad que tengo el honor de dirigir junto a un gran equipo de personas, los vecinos saben que lo importante es la ciudad, no las siglas, y ellos saben cómo gestionamos y que todo lo que planteamos, lo cumplimos.

¿Qué es lo que más desea para la localidad en el futuro?

La prosperidad de todos mis vecinos. Los mejores momentos los paso junto a ellos y me siento especialmente feliz cuando veo que las cosas marchan bien. Siempre he pensado que la mejor política social es la creación de empleo y de hecho, a pesar de no ser nuestra competencia, no paramos de impulsar medidas en este sentido. En tan sólo cuatro años hemos conseguido a través de la Bolsa de Empleo Municipal la inserción de más de 1.800 personas. Pero no nos conformamos; continuaremos desarrollando acciones concretas por el empleo, por las políticas sociales, para mejorar las infraestructuras, las playas, la accesibilidad, sus servicios... Vamos a por más.

¿Cuáles son sus asignaturas pendientes, sus proyectos inacabados que quiere retomar?

Continuaremos mejorando de manera constante la ciudad. Ya he hablado del déficit en infraestructuras sanitarias que hay en Fuengirola y que vamos a solventar, pero también hay otras iniciativas como dar solución a la estación de autobuses de Fuengirola y crear unas instalaciones acordes a lo que esta ciudad es hoy en día, pues no debemos olvidar que somos un municipio turístico, que es nuestra principal industria.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía? ¿Y al Gobierno central?

Con la Junta, como he dicho anteriormente, estamos trabajando para impulsar los proyectos que sistemáticamente habían sido bloqueados por el antiguo Gobierno socialista. En cien días de Gobierno me he reunido con el consejero de Salud, el delegado del área, la delegada de Educación, de Fomento, Justicia, Cultura€ Incluso nuestro consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha realizado una visita histórica a Fuengirola para avanzar en esas asignaturas. Al Gobierno central, además de dotar a Fuengirola de una nueva Comisaría de la Policía Nacional, le exijo que de una vez por todas se haga cargo de sus competencias en cuanto a la iluminación de la A7 y a la instalación de pantallas acústicas para aminorar el ruido provocado por el tránsito constante por la autovía. Por supuesto, espero que hagan una revisión de los valores catastrales para poder bajar el IBI y que instale escolleras semisumergidas para evitar la pérdida de arena que sufrimos con los temporales.