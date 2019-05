La participación sube un punto en la provincia respecto a las municipales de 2015

Este domingo, 26 de marzo, la provincia de Málaga celebra las undécimas elecciones municipales desde la llegada de la democracia. Un total de 1.176.255 ciudadanos están llamados a votar hoy en la provincia, lo que supone un incremento del 2,22% respecto a los últimos comicios locales celebrados en 2015. Este año, votarán por primera vez en la provincia un total de 58.115 personas, que han cumplido 18 desde 2015. Se busca alcalde en 103 municipios y se elegirán un total de 1.207 concejales de más de 400 candidaturas. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se ha desplegado en la provincia de Málaga un operativo integrado por 3.418 agentes; en concreto, 1.701 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, 1.481 de la Guardia Civil y 236 de la Policía Local.



A las 14.00 horas, el Ministerio del Interior ha hecho pública la participación de las primeras cinco horas de votación. La participación sube un punto respecto a 2015, aunque la afluencia de votantes es menor que hace un mes. A esta hora, ya han votado en la provincia el 31,48 por ciento de los votantes, por el 30,48% de 2015. Un punto más respecto a las últimas municipales.



Los únicos municipios en los que ya ha votado al menos el 50% de los votantes son Serrato, Montejaque, Cuevas Bajas y Carratraca. Respecto a la capital, la participación sube un 1,29 puntos. A las dos de la tarde ya habían votado más de 125.000 malagueños, el 30,58%, por el 29,29% de hace cuatro años.



En Andalucía, la participación en las elecciones municipales alcanza el 33,42 por ciento, lo que supone un 1,13 por ciento más que en los comicios locales celebrados en mayo de 2015.



La jornada electoral ha arrancado sin grandes incidencias. A las 9.30 horas ya estaban abiertos los 618 colegios electorales distribuidos en la provincia y las 1.693 mesas, según ha confirmado a este diario la Subdelegación del Gobierno.



Una normalidad que se ha roto con la denuncia de irregularidades del PSOE de Málaga en varios colegios de la capital. Alertan que en el CEIP Ramón Simonet, en Bailén-Miraflores, "han sustituido sobres vacíos por otros que ya contenían la papeleta del Partido Popular". De igual modo en la entrada de colegios de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero han repartido sobres a personas mayores.





Retrasos en Nerja, Maro y Benajarafe

Málaga capital

Problemas de accesibilidad

Los candidatos a la alcaldía de Málaga

He ejercido mi derecho al voto a las 9.30h. — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) 26 de mayo de 2019

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga @Juancassa ha votado en las #Elecciones26M pasadas las 10:30 horas en el CEIP Parque Clavero

Este #26M tenemos una oportunidad histórica para construir la Málaga que queremos

— Cs Málaga (@CsMalaga) 26 de mayo de 2019

El candidato de @Adelante_Malaga a la alcaldía de Málaga, @ZorrillaEduardo ya ha ejercido su derecho a voto.

Y a las 20:00 el Programa Elecciones 26M

— 101Tv Málaga (@101tvMalaga) 26 de mayo de 2019

La candidata de Málaga Ahora, @RosaGalindoGonz, ejerce su derecho al voto en el colegio Divino Pastor.

— Canal Málaga RTV (@CanalMalagaRTV) 26 de mayo de 2019

Las tres únicas incidencias reseñables se han registrado en la. Dos retrasos que van a alargar la apertura de algunos colegios. En el caso de un colegio de Nerja, en el que, la constitución de la mesa se ha extendido debido a la falta de un segundo vocal. Al final, la Junta Electoral de la Zona ha autorizado quede uno de los partidos presentes en el colegio. Fuentes de Sudelegación han informado que los primeros votantes que han llegado al colegio eran mayores de 65 y no tienen obligación de quedarse para completar la mesa, por ello, al final el elegido ha sido este interventor.Otro de los problema habituales en las elecciones es la. Es lo que ha ocurrido en una mesa de, en la quepor este motivo. Tras la llegada de nuevas papeletas, se ha reanudado la votación, pero el cierre de la mesa se retrasa 42 minutos.También retraso debido a las papeletas en el colegio de. El centro cuenta con cuatro mesas, pero la votación se ha interrumpido diez minutos porque algunos electores reclamaban que no estaban todas las papeletas en las cabinas., por lo que se han redistribuido y la votación ha seguido. Debido a la interrupción de diez minutos, este colegio cerrará 10 minutos más tarde. En la capital, loshan abierto con normalidad. A primera hora,de El Palo para votar. "", recuerda Maricarmen, de 85 años, cuyo padre republicano se suicidó. Un hecho que recalcan los apoderados de los diferentes colegios malagueños confirman quedel pasado mes. Es el caso del colegio electoral situado en la sede de Sevilla Endesa en La Malagueña, en la que durante la primera hora del 28A ya habían votado más de 50 personas de los 900 votantes que tiene esta mesa. Una tendencia que se confirma en otros colegios, como en, en la que un agente de la Policía Nacional, que lleva desde el 79 acudiendo a todas las elecciones, confirma que a en las primeras dos horas de votación El día de las elecciones se coloca una rampa que es el tobogán de Estepona ", bromeada el viernes, de la, en este diario. Este domingo, Laura ha tenido que sortear con ayuda la empinada rampa colocada en el, colegio electoral en el que ha votado el alcalde De la Torre minutos antes.El problema no es sólo de acceso, también lo es votar, ya que las cabinas no están adaptadas para personas de movilidad reducida: "No tenemos intimidad, a mí me ve todo el mundo lo que voto"A las 9.30 horas, el candidato del PP y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acudía a votar al Palacio de la Tinta . Minutos después votaba el candidato de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, en Huelin . A las 10.30 horas hacía lo mismo el candidato socialista, Daniel Pérez, en Miraflores . Sobre las 11.00 horas, turno del candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, en Parque Clavero ; y de la candidata de Málaga Ahora,