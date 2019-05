Adelante Málaga ofrece su apoyo al candidato del PSOE

­Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga en el Consistorio y candidato a la alcaldía, ha sumado tres escaños. En 2015, toda la izquierda, IU-MpG y Málaga Ahora, sumó seis. Este recuerda que Cassá dijo que no apoyaría al PP con investigados en sus listas, «y no debiera hacerlo». Recuerda el también abogado que para ser elegido como alcalde, cualquier candidato necesita 16 votos o, si no, se va directamente a la lista más votada, que sería la de De la Torre. Adelante Málaga mostró su disposición a apoyar a Daniel Pérez en la investidura y a no entrar luego en el gobierno, de forma que Cs también apoye a Pérez, que lograría así 17 apoyos y sería alcalde. «Cs y nosotros podemos apoyar un gobierno de cambio, aunque no participemos. Nosotros estamos dispuesto a apoyar a Pérez para propiciar un cambio, no sería un gobierno de izquierdas, porque se necesitan tres y dos concejales, son dos llaves, sin una u otra no se abre la puerta. No vale la abstención», dijo Zorrilla, que deja claro que no entrarían en un ejecutivo municipal con Ciudadanos. «Para facilitar el apoyo de Cassá estamos dispuestos a no entrar en el gobierno», esgrimió.

Remedios Ramos, coordinadora local de IU Málaga, dio las gracias a todos los malagueños que han apoyado a su formación. «Nos hemos convertido en la tercera fuerza y la fragmentación de los grupos a la izquierda del PSOE, sobre todo Málaga Ahora, ha impedido un gobierno del cambio en Málaga. Málaga Ahora tiene una responsabilidad histórica en estos resultados, esperemos que reflexionen; su responsabilidad es no haberse sumado a la confluencia. Juntos hubiéramos desplazado al PP, igual que en Sevilla, donde el partido homólogo a Málaga Ahora se sumó a la confluencia y han obtenido mejor resultado que aquí, cuatro ediles, casi cinco. El voto de Málaga Ahora ha ido a la basura», dijo Ramos, que insistió en la idea: «Si Francisco de la Torre es alcalde es gracias a la decisión de Málaga Ahora por no entrar en la confluencia». Ramos valora que no haya entrado Vox, lo que calificó de buena noticia.