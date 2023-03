Después del anuncio del PSOE sobre su intención de limitar las viviendas turísticas a los chalets individuales, el Partido Popular ha entrado de lleno en un debate que, de seguro, va a marcar el ritmo de la campaña electoral.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tachado la propuesta socialista como "poco pensada, poco reflexionada" porque, en su opinión, la prohibición de estos alquileres vacacionales salvo en casos concretos generaría un efecto llamada indeseable.

"Si pensara -el PSOE- un poco más sobre el tema, se daría cuenta que si yo dijera que a mí me parece bien eso, inmediatamente, se produciría un fenómeno de velocidad enorme para inscribirse como viviendas turísticas aquellas que lo están pensando... lo contrario de lo que se pretende", ha valorado, ante preguntas de los periodistas.

En su lugar, De la Torre ha abogado por una regulación que se basaría en lo que ha denominado una "tasa de solidaridad", independiente de la tasa turística -que grava estancia por persona y noche- y que se aplicaría en los propietarios de dos o más viviendas turísticas.

Quedarían exentos aquellos que tengan solo una vivienda turística porque, según el regidor, la mantendrían como "complemento de una pensión".

"En esa línea es en lo que estamos trabajando y trabajaremos. Puede ocurrir, no queremos afectar, pero el resto, el que tenga más de una, aparte del tema de la tasa turística, que es otra cuestión distinta. A esta yo lo llamaría de solidaridad para que ese efecto negativo en tema de alquiler, etcétera, pudiera ser compensado en la política social de vivienda que impulsamos y está en el plan de vivienda", ha esgrimido el alcalde, que ha subrayado que esos ingresos obtenidos mediante la tasa de solidaridad se destinarían a políticas sociales en materia de vivienda.

Es la respuesta del regidor al anuncio lanzado por el Partido Socialista ayer sobre su intención de replicar el modelo de Palma de Mallorca en Málaga, por el que desde 2018 mantienen una prohibición sobre los alquileres vacacionales en todo el municipio, con la excepción de los chalets unifamiliares, y que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

Plan de vivienda vs. 10.000 VPO

Con respecto al Plan municipal de Vivienda hasta 2027 y que se aprobará de forma inminente, De la Torre ha vuelto a defender su receta, que considera "seria", con suelo y financiación "previstos", frente a la promesa de construir 10.000 VPO del candidato socialista, Daniel Pérez.

"Voy a poner un tono suave para que no digan que yo me enfado; no me enfado, describo un hecho, un hecho de que se está haciendo algo que se llamaría mentira, que es vender humo, dando por bueno algo que es falso", ha reiterado el alcalde. "Si quiere tener credibilidad ese tema, si quiere que sea un objeto para hablar con seriedad, tiene que decir dónde es el suelo para poder hablar de algo creíble".

El contraataque del PP ha llegado también a través de su portavoz municipal, Elisa Pérez de Siles, que ha asegurado que el PSOE tardaría 1.800 años en construir esas viviendas protegidas prometidas, "si lo hace al mismo ritmo que llevaron los socialistas cuando estaban al frente de la Junta".

Ha recalcado la portavoz del Partido Popular que el PSOE solo construyó en la capital 98 VPO entre 2000 y 2018 cuando gobernaba en la administración andaluza y ha mantenido que las 10.000 VPO "no es más que propaganda".

"Es una mentira más grande que la lona de 900 metros cuadrados que el PSOE ha instalado a la entrada de Málaga; en una lona cabe cualquier milonga que Daniel Pérez quiera poner", ha aseverado la portavoz de los 'populares' malagueños, que ha insistido en que "no se puede mentir a los vecinos con un problema tan sensible".

Número clausus de pisos turísticos

Del lado socialista, Daniel Pérez ha subrayado hoy la necesidad de "establecer un control desde el propio Ayuntamiento, con la modificación del PGOU para establecer un número clausus de pisos turísticos en los barrios y una moratoria para la concesión de licencias a estos alojamientos".

En rueda de prensa, Pérez ha citado datos de un informe de ReviTur, afirmando que los alojamientos turísticos "sin control" son los responsables del incremento del 30% del precio del alquiler en menos de un año y que en los últimos dos años han provocado el incremento de más de un 9% en la compra de vivienda.

"Esto provoca que nuestros jóvenes se vayan de la ciudad porque no encuentran un lugar en el que vivir acorde a su economía. Se nos va la población más productiva, aquella que tiene entre 25 y 44 años, y se llevan a sus hijos. En dos años se han marchado a otros municipios más de 7.500 malagueños, que son diez cada día", ha manifestado el candidato socialista. Y esto, ha dicho, "ocurre mientras que el mayor responsable en la ciudad, el alcalde, guarda silencio. Tiende alfombra roja a especuladores de la vivienda dando vía libre a torres con pisos de lujo, pero no ha creado ni 500 VPO en los últimos diez años. Lo que De la Torre no ha hecho en los últimos 22 años no lo va a hacer ahora".