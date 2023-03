La pesca del PP en Ciudadanos llega a aguas malagueñas

Tal y como se veía venir, la parada biológica en aguas malagueñas de la pesca del PP en Ciudadanos ha terminado esfumándose. Hasta hace unos días, se comentaba que la prolífica campaña de ‘fichajes-gaviotas’ para las elecciones municipales no había surcado la provincia de Málaga porque en este territorio los liberales siguen algo más fuertes, dentro de la agónica debilidad generalizada. En teoría, el alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes, ha ‘abierto la lata’ al anunciarse que se presentará por el PP. Pero no es el único movimiento que se está produciendo por acción o por omisión. Desde ahora hasta que se lleve a cabo el registro de las candidaturas, aparecerán más señales en la misma dirección. La partida de ajedrez seguirá siendo intensa y, de forma paralela, se harán quinielas sobre el destino electoral del tránsfuga que dejó Cs y se quedó con las llaves del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, el asturiano Juan Cassá. La rumorología lo ha situado en las listas del PP en Alhaurín de la Torre, Torremolinos o Pizarra. En ningún caso, en la de Málaga capital. Otra posibilidad es que se le agradezcan los favores prestados directamente con un cargo y se evite el sonrojo que implica llevarlo en una papeleta.

Una ‘persona’ de Guaro

El fichaje por el PP del regidor naranja de Guaro, José Antonio Carabantes, añade una muesca más a un calculado proceso de captación de alcaldes independientes o, en este caso, de otras formación política llamada Ciudadanos. Hace unos días, los populares ya airearon incorporaciones para las elecciones municipales como las de los actuales regidores de Montejaque y Alpandeire: Diego Sánchez ( Agrupación Democrática Independiente Andalucía) y María Dolores Bullón (Grupo Independiente de Alpandeire-panditos), respectivamente. Ahora, bajo la certeza de que la marca de Ciudadanos ya no les ofrece lo que les daba en 2019, Carabantes y su equipo han deshojado la margarita y han apostado por el caballo más ganador de todos, si se atiende al viento favorable que le sopla a la formación de centro-derecha desde la mayoría absoluta andaluza. Además, han cruzado la calle por capítulos. Primero dijo Carabantes que dejaban Cs y que tenían ofertas de todos los colores y tamaños. Ofertas «grandes» del PP y del PSOE (que lo desmintió) y «chicas» de Por Mi Pueblo. Y hasta insinuó que con los populares era más complicado porque se llevaban muy mal con su única concejala en el pueblo, que les estaba haciendo la vida imposible. Y, de hecho, para materializar el trasvase ha tenido que actuar el PP de Málaga y la directiva local del partido ha renunciado en bloque, indignada, tras el fichaje. Sea lo que fuere, el PP de Málaga se jacta de haber fichado a una «persona» y se da la casualidad de que es el alcalde del pueblo que ganó las elecciones de 2019 con mayoría absoluta. Cuando menos, el artífice de este tipo de operaciones por su condición de secretario general del PP de Málaga y ‘cocinero’ de la campaña provincial para el 28M, el antequerano José Ramón Carmona, lo celebró en estos términos en Twitter: «Muy contento del paso adelante de un nuevo alcalde de la provincia sumándose al PP. Como decía un lema del PP en un pueblo; no son los colores, son las personas. Y nosotros queremos contar con las mejores personas». El PP buscaba una apuesta ganadora, después de que en 2019 se bajara de cuatro ediles a uno. Además, en las andaluzas el PP fue la fuerza más votada en Guaro, pero Cs mantuvo en su feudo un nada despreciable 13,5% de votos que ahora se intenta desactivar ‘vía Carabantes’.

Otra renuncia en Torremolinos

Cs ha sufrido esta misma semana otro revés con la renuncia de David Obadía a ser su candidato a la alcaldía de Torremolinos, a pesar de que ya había figurado como ‘alcaldable’ en un acto del partido celebrado en otoño en Sevilla. Se había incluso incorporado, en septiembre de 2022, a la dirección provincial de Cs. Ahora, Obadía ha esgrimido motivos «personales y familiares» que Cs Málaga ha respetado y comprendido. Y ha anunciado que abandonará al final de la legislatura la política dándole las gracias a muchos compañeros liberales. Entre ellos, había algún caso al que le ha buscado un cargo, tras al 19J, el Gobierno monocolor del PP en Andalucía. Por ejemplo, la cartameña Teresa Pardo. También mencionó al alcalde de Guaro. En el sentido discurso de Obadía, quizás se echara en falta que pidiera de forma más explícita disculpas por anunciar que daba marcha atrás un mes antes del registro de las listas y con la situación en la que se encuentra su partido. En los afilados cálculos que está haciendo el PP en cada plaza, con el electorado de Cs como objetivo, seguro que no ha pasado desapercibido el 3,35% de los votos que los liberales cosecharon en Torremolinos en las elecciones andaluzas. Precisamente, con David Obadía como número 2 de la lista naranja presentada por esta provincia, aquel 19 de junio del año pasado. A priori, estos 858 sufragios pueden parecer pocos después de los casi 2.500 votos y los dos concejales logrados por Cs en las anteriores municipales. Pero esas cifras están ahí y en una cita con tanta competencia como la del 28M, todo lo que se arañe de uno y otro lado puede resultar decisivo. De ahí que en el plan para la absorción de Cs urdido por el PP puedan existir, además de los fichajes ya realizados para las municipales, otros procedimientos por omisión. Otro ‘modus operandi’ encaminado a pedirles a ciertos perfiles de Cs, con los que se comparten gobiernos municipales, que no vuelvan a presentarse con los liberales en sus municipios. Sólo el tiempo dirá a cambio de qué recompensas, de qué cargos en instituciones gobernadas por los populares, y si el de Obadía es uno de estos casos. La coyuntura actual y los antecedentes existentes son, cuando menos, sintomáticos. Por ejemplo, lo de «no me voy a ningún otro partido, voy a seguir militando en Ciudadanos» recuerda a ciertas declaraciones realizadas por Juan Marín justo antes de recalar en el Consejo Económico y Social de Andalucía, bendecido por el dedo de Juanma Moreno. David Obadía pasó a formar parte de Ciudadanos en la antesala de las anteriores elecciones municipales de 2019. Llegó al partido procedente de la órbita del PSOE torremolinense, ya que también tiene un pasado relativamente reciente como asesor del alcalde socialista José Ortiz. Y, hasta enero de 2017, fue el presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos. En mayo de 2019, Obadía ocupó el número 2 de la lista de Cs encabezada por el excandidato naranja a lehendakari Nicolás de Miguel, quien no tardó en pasar a no adscrito y hasta sintió los efectos de una sentencia contra el transfuguismo cuando apoyó al Gobierno municipal del PSOE. Y, luego, De Miguel no tuvo problemas en cambiar de socios y apoyó la misma moción de censura contra José Ortiz que convirtió a David Obadía en teniente de alcalde de la población costasoleña. Desde entonces, Obadía ha derrochado sintonía con la alcaldesa del PP, Margarita del Cid. Dentro de unos meses, se verá si continúa vinculado al proyecto de ciudad que ambos comparten. En la política institucional y orgánica, a Obadía le han abierto camino sus contactos. Además, presume de tener buenas amistades dentro de la actual Junta de Andalucía.