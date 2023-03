La reaparición de Susana Díaz mantiene, en los albores de su implicación en la precampaña del 28M, cierto idilio con la provincia de Málaga. Tras su estreno de mediados de febrero en Villanueva del Rosario, ahora protagonizará un segundo mitin que tendrá lugar este domingo 26 de marzo en Humilladero. Y, entre ambas citas, hubo este pasado lunes otro acto público en El Saucejo, municipio sevillano limítrofe con la geografía malagueña, aunque se limitó a dar un paseo por la localidad con la alcaldesa y el 'crítico' Alfonso Guerra.

Este fin de semana, la expresidenta andaluza asistirá a la presentación como candidato a la reelección del alcalde de este otro pueblo de la zona de Antequera, Miguel Asencio, quien se convierte en el tercer alcalde socialista al que Susana Díaz arropa tras haber sido invitada a hacerlo, con las elecciones municipales en el horizonte. Este nuevo acto se desarrollará al mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Humilladero y, posteriormente, la visita continuará con un aperitivo en la sede local del PSOE.

La intensidad con la que está dispuesta a prodigarse Susana Díaz desconcertó, en un principio, a la dirección andaluza y a la federal del PSOE. El hecho de que apareciera con Guerra, días después de que el exvicepresidente del Gobierno criticara abiertamente al partido y a su líder Pedro Sánchez, ha disparado la incomodidad que genera la gira 'paralela' de la trianera.

Este martes, durante una visita a Málaga, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, despachó el acto público compartido en El Saucejo por dos exponentes de la actual vertiente crítica socialista, como Susana Díaz y Alfonso Guerra, atribuyéndolo a «cuestiones del día a día político que forman parte de la anécdota de las agendas de trabajo de cada cual y que no podemos convertir en unas noticias carentes de contenido real».

Espadas se abonó a la diplomacia ya adoptada anteriormente por el aparato de Ferraz y recordó que «Susana Díaz es una expresidenta de la Junta de Andalucía, y además es senadora, y tiene el derecho a visitar cada municipio de Andalucía en el que se le invita a acompañar a una candidata o a tomarse un café con unos vecinos».

No obstante, Espadas dijo que «lo sorprendente es que se convierta en noticia» la implicación de la expresidenta andaluza en la precampaña de las elecciones municipales del 28M. «Por ejemplo, Miguel Ángel Heredia es senador, hace muchos kilómetros y trabaja mucho y no veo que sea noticia; o José Luis Ruiz Espejo, compañero en el Parlamento de Andalucía, también se pega unas palizas de muchos kilómetros y no veo que sea noticia», recalcó.

La política trianera ya dejó claro que su reaparición en tierras malagueñas no sería su única presencia en el escaparate de la precampaña del 28M. Es más, recordó que tenía peticiones de todas las provincias andaluzas y que intentaría atenderlas en la medida de lo posible. Otra de las fechas que tenía cerrada tendría a Susana Díaz de vuelta después de la Semana Santa a la provincia de Málaga, dónde está previsto que el próximo 15 de abril participe en otro mitin en el municipio axárquico de Algarrobo. Hasta el momento, la exsecretaria general del PSOE andaluz se está haciendo ver en pequeños municipios para apoyar a alcaldes y candidatos de su ‘cuerda’ con los consiguientes baños de cariño.

Susana Díaz está reincidiendo en destinos propicios y su creciente omnipresencia no está resultando cómoda para su sucesor ni para el PSOE federal, que le ha dado la orden a María Jesús Montero de que se haga muy visible en el sur y no descarta empezar a testar sus posibilidades en Andalucía si en las elecciones del 28M se produce otro descalabro. En su momento, el aparato socialista de la madrileña calle Ferraz respondió con diplomacia a Susana Díaz, quien en su regreso tras casi dos años ausente a los mítines aseguró que no estaba jugando todo lo que quería y que -«como Joaquín el del Betis»- pasaba demasiado tiempo en el banquillo. Fue la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se pronunció en una visita a Mijas -sin nombrar a la expresidenta de la Junta- sobre la vuelta a ‘los ruedos’ políticos de la derrotada en las primarias andaluzas: «En este partido, todo el mundo suma y, sobre todo, personas que han ocupado importantes responsabilidades».