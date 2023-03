Lejos de aceptar las imposiciones realizadas por Podemos para confluir en la capital, IU seguirá adelante sin los morados en el marco de la confluencia Por Andalucía que comparte en Málaga capital con Verdes Equo, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Y Podemos se pone, de momento, a seguir trabajando con rumbo propio, como ya hiciera al desmarcarse en septiembre del ascuerdo, lo que refleja la división de la izquierda en puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo.

En una reunión celebrada por los dirigentes de IU para debatir la oferta realizada por Podemos para confluir en Málaga capital, se aprobaron disversos puntos entre los que se ratificaba a los candidatos de la confluencia Por Andalucía y se insta a Podemos a "hacer propuestas más respetuosas". La propuesta de Podemos es calificada de "inviable" por fuentes de IU dado que 'veta' como cabeza de lista a a la coordinadora de IU Málaga ciudad y concejala Remedios Ramos, desplaza en la candidatura a los integrantes de otras fuerzas políticas y "no respeta el proceso de primarias" realizado estos últimos meses.

Fuentes de la formación morada explicaron que propusieron para el número 1 de la lista "a una persona de IU que genere consenso entre ambas formaciones y facilite el ambiente de colaboración y la unidad. La preferida por los morados como candidata sería la directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España, Toni Morillas.

La principal concesión morada es que su candidato en caso de que concurran por separados, el actual portavoz municipal Nico Sguiglia, iría en el número 2, pero Ramos sería relegada al número 3 y excluye al número 2 de la candidatura de Por Andalucía, Paco Guzmán. El 4 se le asignaría a otra representante de Podemos, la concejala Paqui Macías. Esto implicaría el desplazamiento a los puestos restantes de los integrantes de otros partidos. Por ejemplo, Rosa Galindo (Verdes Equo) caería desde el 3 hasta el 6 o Eduardo Reina (Más País) pasaría del 4 al 5.

Argumentos de Podemos

A la hora de defender su planteamiento, Podemos recalcó que está basado "en la generosidad y la responsabilidad política, con el objetivo de llegar a un acuerdo y concurrir de forma conjunta a las elecciones municipales". "En esa propuesta cedemos a Izquierda Unida los puestos 1 y 3 de la lista en aras de la unidad, ahora la propuesta está en manos de Izquierda Unida y respetamos sus tiempos y sus debates internos; esperemos que opten por el acuerdo, por el bien de Málaga y la gente trabajadora, y no por la ruptura y la división de la izquierda, que no beneficia a nadie", aseveraron.

Asimismo, insistieron en que "se le cede la cabeza de la lista a IU, como en las tres últimas citas electorales". "Si finalmente optan por rechazar el acuerdo, nos parecerá una mala decisión para Málaga pero respetaremos su decisión, y Podemos está preparado para afrontar la campaña con toda la fuerza y la ilusión, sabiendo que Podemos es la principal alternativa al bipartidismo y la garantía de una Málaga más justa, verde e igualitaria", agregaron.

Rechazo de IU

No obstante, fuentes de IU calificaron de "inviable" esta propuesta y sostuvieron que ha sido realizada directamente a su dirección provincial, sin tener en cuenta a los integrantes de la confluencia Por Andalucía. Igualmente, subrayaron que "Podemos, fiel a su estilo, no negocia, sólo presiona y chantajea".

Esta versión no es compartida por Sguiglia quien, con un tono victimista, lamentó que "IU no quiera la unidad de la izquierda" y enfatizó que "en Podemos nos ponemos en marcha rumbo al 28M". "La candidatura de Podemos y Alianza Verde será la principal alternativa al PP y al PSOE y la garantía para una Málaga más justa, verde e igualitaria", indicó.

En la misma dirección, Paqui Macías dijo que "Podemos hizo todo lo posible para confluir, ofreciendo a IU incluso los puestos 1 y 3 de la lista". "La decisión de IU demuestra que no querían acordar y los hace responsables de la división de la izquierda en Málaga", recalcó.

El malestar generado en IU por la propuesta de Podemos es compartido por las otras tres fuerzas políticas de la confluencia de Por Andalucía en Málaga capital: Verdes Equo, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Fuentes de Más País explicaron que no se dan por interpelados, que no han recibido ninguna propuesta formal por parte de la formación morada y recuerdan que "existen un espacio de trabajo, un proceso de primarias y unos compromisos políticos ya adquiridos que no se pueden quedar de repente en el limbo". "Si Podemos tiene que hacer alguna propuesta que la hagan dentro de la mesa de partidos existente, en la que no ha vuelto a sentarse desde el pasado mes de agosto", apuntaron las mismas fuentes.