Una precampaña a dos velocidades

El almanaque ha cambiado de página y el aviso abraza al horizonte la inmediatez de la hora de la verdad electoral. Abril ha sacado a la calle sus tronos bajo la Semana Santa paralela que libran los portadores de las siglas. En el océano ambicioso de los partidos políticos, la procesión todavía va por dentro. Se sigue afinando -y peleando- para hacer encaje de bolillos con las listas de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Desde hace varias semanas, la precampaña es un estado de ánimo pero se delata con las dos velocidades de casi siempre. El bipartidismo derrocha artillería hasta el punto que el PP entra a todos los trapos o el PSOE tira de ministros a conveniencia para que presuman de puño y rosa en provincias. Incluso, se ha colado en el escaparate con la inercia imprevisible de la espontaneidad Susana Díaz.

Aunque aún quedan casi dos meses para la cita con las urnas, ante los acelerones que pegan los populares y los socialistas da a veces la sensación de que hay que ir a votar mañana mismo. Y, mientras los grandes se exhiben, los medianos parecen pequeños.

Aquello del multipartidismo ya no es lo que fue en 2015 o en 2019 y el resto de partidos se limita a dosificar fuerzas para que la burbuja adquirida no se desinfle demasiado. Cada uno va al ritmo que puede permitirse. Vox anunció una primera batería de catorce ‘alcaldables’ en las principales poblaciones malagueñas y entre ellos no había ni una sola mujer. Pleno de hombres en los catorce resultados de la quiniela previa a las designaciones.

Y, si pasamos desde la derecha hasta un hipotético centro político, Ciudadanos viene lanzando el mensaje de lo interesante que pueden ser las elecciones en Marbella si mantuvieran el concejal de 2019. Ni al propio PP -que está haciendo cierto marcaje de la situación, por si las moscas- se le escapa que es la plaza idónea para el ajuste de cuentas. Dicho de otro modo, si entrase en el Ayuntamiento marbellí el candidato de Cs, Ángel Mora, el apoyo no sería para la misma Ángeles Muñoz con la que él estuvo de concejal antes de hacer el viaje al revés y cambiar a los populares por el partido liberal.

Y, en la izquierda, ya se sabe. Por lo pronto, hemos asistido a una ceremonia entre fetichista y paradójica que arroja el idilio que los comunistas tienen con la Semana Santa cuando toca poner en pie un hito. Véanse, el Sábado Santo Rojo que legalizó el PCE y el Domingo de Ramos en el que Yolanda Díaz sumó hasta con la nueva disidencia de Podemos. En la pérdida de presencia de los morados encaja, de hecho, la separación de listas en la capital malagueña. Es más, quizás por eso tuvo Nico Sguiglia que hacer una oferta inviable para fabricarse con vistas a la campaña el argumento de que son los de IU quienes no quieren unidad. En los mentideros malagueños, se cuenta incluso que propuso a Toni Morillas como ‘alcaldable’ porque así la desactivaba como posible cabeza de lista para las generales y le allanaba el camino a su preferida en IU, Eva García Sempere.

Las generales de fin de año atraviesan más movimientos de los que parecen. En el PSOE, ya se especula sobre el número 1 por Málaga que podía haber ocupado la dimitida María Gámez.

Y en el subconsciente de Juanma Moreno aflora la política nacional. Dio esa impresión el jueves, cuando inauguraba en Estepona el centro con el que colabora la baronesa Thyssen justo antes de que Paco de la Torre se sacase de la chistera el CaixaForum. Moreno presumió de lo bien que conoce el litoral andaluz y el de gran parte de España y se puso de parte de la gestación subrogada a la misma hora en la que Feijóo frenaba la apertura del PP en ese tema. Hay quien dice que el malagueño sería el ‘moncloable’ si el gallego yerra el tiro.