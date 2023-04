La resurrección de la política en tiempos de elecciones

La resurrección de la política -y de los políticos- es una realidad que siempre salta a la vista en tiempos de elecciones. Basta con asomarse al reguero de proyectos silenciados que, de repente, han emergido recién concluidos y listos para ser estrenados. Como si los demás fuéramos tontos y no nos percatáramos de esa manipulación de la gestión para concebir de golpe numerosos reclamos electorales. Las sonrisas ‘profident’ y las buenas intenciones se eternizarán hasta el próximo 28 de mayo. Los aspirantes se prodigarán con una intensidad que no lo hacían hace unos meses. Como ejemplo vale la Semana Santa de Málaga, que hoy se extingue con cierto perfume a campaña electoral paralela.

Las procesiones de Noelia Losada

El ‘por intentarlo que no quede’ de Ciudadanos tiene a una convencida practicante en la figura de su candidata a la alcaldía de Málaga y actual edil de Cultura, Deportes y Teatinos, Noelia Losada. Su omnipresencia se sigue haciendo patente en variados ámbitos y el mundo cofrade no ha sido una excepción. Esta madrileña afincada en tierras malagueñas se ha empeñado en ser testigo directo de todo tipo de procesiones, incluso antes de que empezara la Semana Santa y lo mismo se ha acercado a algunas infantiles o de colectivos sociales que a las del recorrido oficial. Losada asiste, al mismo tiempo, a la recta final de una legislatura en la que ha sido, por momentos, una socia de gobierna relativamente incómoda para el PP y no se ha callado cuando la relación entre sendas formaciones andaba trastocada a nivel local, regional o nacional. A día de hoy, se aferra a ese ‘cuerpo a cuerpo’ con el PP y con el alcalde Paco de la Torre como arma para tratar de conservar alguna posibilidad de obtener el 5% de votos que da la representación. También hará valer su gestión en el Gobierno municipal pero el antecedente de las elecciones andaluzas no le ayuda en esa vía. Las encuestas no le ofrecen, precisamente, un buen horizonte en la capital el 28M. El 19J, el batacazo de Cs en la ciudad fue sonado y no llegó ni a un 4% de sufragios. Fue la sexta fuerza, sobrepasada incluso por Adelante Andalucía.

El argot irreverente de IU

La relación que los políticos de Izquierda Unida puedan entablar con la Semana Santa siempre resulta llamativa. Incluso, cuando su líder en la capital era Pedro Moreno Brenes y él no ocultaba su cercanía al mundo cofrade. Ahora, que los tiempos y ciertos perfiles de la coalición de izquierda han cambiado, ha resultado curiosa la irrupción con un argot irreverente que hizo en plena Semana Santa la formación, inmersa en su convencido apoyo a la plataforma Sumar de Yolanda Díaz y con un distanciamiento de Podemos que se refleja tanto en el grupo municipal como en las listas separadas que habrá en la capital malagueña. Fue en este ámbito, el de la Casona del Parque, en el que la mitad de IU en el epílogo de Unidas Podemos se mimetizó de una forma peculiar con la manifestación religiosa que estos días ha congregado en las calles a miles de personas. La coordinadora local de Izquierda Unida, concejala en el Ayuntamiento de Málaga y candidata a la alcaldía de la confluencia Por Andalucía, Remedios Ramos, apuntó a la «irresponsabilidad y cinismo del alcalde, Francisco de la Torre (PP), que se está dedicando a sacar en procesión en forma de promesas electorales los incumplimientos de su gobierno durante los últimos años». Sin abandonar el verbo de índole cofrade, Ramos le pidió a De la Torre que «deje de procesionar a menos de dos meses para las elecciones viejos proyectos que, en realidad, son claros ejemplos del fracaso de su gestión como está ocurriendo con la remodelación del paseo marítimo de El Palo, el nuevo mercado de Huelin, las vivienda protegidas o el plan litoral». «Pero no acaba aquí el alarde de chistera de De la Torre, el vertiginoso eslalon electoral nos lleva a que prometa o pretenda vender como logros suyos una remodelación de La Rosaleda, un centro audiovisual, un Wizink Center, un Caixaforum y hasta un centro deportivo de Rafael Nadal. ¿Alguien da más?», añadió.

El ‘yo confieso’ de Nico Sguiglia

El pasado Martes Santo, con la tormenta desatada contra Podemos en torno a la puesta de largo de la plataforma Sumar aún fresca, el candidato morado a la alcaldía de Málaga, Nico Sguiglia, aprovechó la noticia del registro policial en las oficinas del Partido Popular europeo en Bruselas para hacer una confesión muy concreta. Entonó el ‘yo confieso’ para aludir a la permanente situación de enfrentamientos en el seno de la propia izquierda en la que él se ha acostumbrado a moverse como si se tratara de su hábitat. «En la izquierda tenemos ciertos problemas internos, sí; la derecha tiene otros...», escribió Sguiglia en su cuenta de la red social Twitter. La primera parte de su apunte atraviesa de principio a fin su carrera política. Sguiglia abandonó Izquierda Unida para subirse al caballo ganador de Podemos y, para ir ganando peso en la formación morada, dejó de apoyar al sector Anticapitalistas de Teresa Rodríguez para seguir la estela dominante de Pablo Iglesias. Sus últimas batallas cainitas las ha vivido en el seno del grupo municipal de Unidas Podemos en Málaga capital, dónde desbancó como portavoz municipal a su compañera Paqui Macías y mantiene una relación excesivamente deteriorada con la concejala de IU, Remedios Ramos. Precisamente, el veto a Ramos como candidata a la alcaldía del frente amplio de izquierdas atravesó la reciente oferta para concurrir juntos desechada por Izquierda Unida y que tanto malestar causó a otras fuerzas del acuerdo, del que se salió en septiembre Podemos cuando recibió la orden desde Madrid: Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.