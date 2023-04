Debate sí, pero con todas las formaciones que optan a la alcaldía de Málaga. Es la respuesta del alcalde de Málaga y candidato a la reelección del Partido Popular, Francisco de la Torre, ante la invitación del PSOE de celebrar un cara a cara con su portavoz, Daniel Pérez, como ya ocurrió en 2019.

"El planteamiento es abrir el debate a todos los candidatos cuantas veces sea posible en una agenda que va a estar cargada de cosas", ha defendido De la Torre ante preguntas de la prensa, aludiendo a que "tratarán por igual" a todas los partidos que aspiran a levantar la vara de mando que él ostenta desde hace dos décadas. "Las campañas son la oportunidad de dar información veraz, completa, a efectos de que los votantes se sitúen en relación de lo que se pretende hacer, desde dónde se parte, dónde queremos ir y eso es lo que haremos, facilitar esa información".

De la Torre, que insiste en subrayar que todavía no está en campaña electoral -"ya llegará el momento"-, rechaza así un debate con el principal partido de la oposición en la Casona del Parque y plantea abrir el diálogo a todos los candidatos: "Siempre hemos estado en esa línea y estaremos cuando lleguemos a mitad de mayo".

"Hemos ofrecido todas las oportunidades para hablar, para dialogar, para debatir con todos los candidatos. Recuerdo las elecciones del año 15 no recuerdo si fueron siete y ocho diálogos, debates, de todos los candidatos en distintos medios de comunicación. El año 2019 quizás no tantas pero también un montón", ha concluido.

El portavoz socialista y candidato a la alcaldía por segunda vez, Daniel Pérez, acudió este lunes arropado por su partido a las puertas de la sede del Partido Popular, donde convocó a los medios de comunicación para anunciar su intención de retar a De la Torre a un cara a cara, así como para mostrar la carta con la que apela directamente al regidor para que acepte su propuesta:

"Hace cuatro años dicho encuentro se llevó a cabo y fue muy positivo para que la ciudadanía malagueña pudiera entender los proyectos de los dos principales partidos de esta provincia, los únicos con opciones reales de ostentar la alcaldía de esta nuestra ciudad".

Listas

El Partido Popular aún no ha hecho pública la lista con la que se presentarán los comicios del 28 de mayo, que tendrá algunas bajas ya confirmadas como las del edil de Movilidad, José del Río, y la portavoz del equipo de Gobierno y concejala de Digitalización Urbana, Susana Carillo.

Las nuevas incorporaciones siguen siendo un enigma que De la Torre se niega a despejar aún, en especial, su número 2, un puesto para el que resuena desde hace tiempo la portavoz del grupo municipal popular y coordinadora de campaña, Elisa Pérez de Siles.

"Tratamos de hacer una lista que sea lo más ilusionante y convincente posible para el electorado", se ha limitado a comentar De la Torre, que ha afinado que habrá continuidad en su equipo y "alguna novedad".

"No he tenido tiempo [de hablar] todavía con todos los componentes actuales, esa es la realidad. Lógicamente, aún tengo tiempo, quedan unos cuantos días y tengo que aprovecharlo en ese sentido", ha añadido.

Eso sí, la novedad que ya se conoce es cuándo se conocerán esos nombramientos, según las fechas que ha aportado hoy la propia Pérez de Siles. Legalmente, el partido tiene hasta el 23 de abril para presentar sus listas ante la Junta Electoral aunque la dirección nacional apunta al 18 de abril para hacer públicos los nombres de los integrantes.

"Es la fecha inicial que plantea el Partido Popular nacional para ir convocando al comité electoral nacional para la comprobación y aprobación de las listas", ha explicado Elisa Pérez de Siles. "Si se han producido negociaciones entre la presidenta [Patricia Navarro] y el alcalde de Málaga lo desconozco. Conversaciones tienen a diario por cuestiones que tienen que ver con la provincia y la capital pero con respecto a las listas no les podemos decir nada".