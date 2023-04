El regreso epistolar de Fernández Montes

La comidilla de las elecciones municipales la ha servido en Torremolinos el inminente regreso de los carteles con el rostro de Pedro Fernández Montes. El morador más longevo de la alcaldía de la ciudad costasoleña regresa al candelero para seguir incomodando al PP, el partido del que salió totalmente enemistado con la ahora alcaldesa, Margarita del Cid, y muy alejado del entonces presidente provincial ascendido ahora a gerifalte en la madrileña calle Génova, Elías Bendodo. Tras abandonar en 2019 el ‘partido de la gaviota’, del que fue referente en la zona 43 años y presume de fundar Alianza Popular de Torremolinos en 1975, impulsó Por Mi Pueblo. Cerró la candidatura de forma simbólica en el puesto 25 y luego dio la orden para facilitar la llegada al poder del PSOE, pese a que las elecciones las ganaron los populares. Justo ahora vuelve a la carga y lo hará, como antaño cuando encadenaba mayorías absolutas, encabezando la lista. Para ello ha fundado Unión del Pueblo de Torremolinos (UPT), y de su nacimiento da constancia en una carta dirigida «al pueblo de Torremolinos». Valga la redundancia. Por lo pronto, el de Fernández Montes es un regreso epistolar y, a renglón seguido, pondrá sobre la mesa su apuesta a doble o nada. Le ha pedido a los ciudadanos que decidan si quieren volver a verlo sentado en el pleno, como ya estuvo desde los primeros comicios torremolinenses de 1991 hasta 2015. «En 1991, con el PP, no obtuve la alcaldía por 36 votos y tuve que esperar a 1995, en el que conseguí mayoría absoluta, y así durante las cuatro siguientes elecciones», recuerda en su comentada misiva.

«Todos son bienvenidos»

En el inicio de su carta salta a la palestra la misma filosofía de Por Mi Pueblo, que por ejemplo ha armado una candidatura en Nerja con un concejal de Unidas Podemos y otro de Vox al frente. «Es un partido independiente, municipalista exclusivamente para Torremolinos, donde todos son bienvenidos, sean de derechas, izquierdas, de centro o quienes no se sientan representados por ningún partido», asegura Fernández Montes sobre Unión del Pueblo de Torremolinos. «Me presento para corregir el rumbo de Torremolinos, poner orden en el Ayuntamiento y ser de nuevo un alcalde para todos. También porque hay personas que me lo piden ya que no creen positiva la gestión del Ayuntamiento y no les gustó el rumbo que emprendió el PSOE, que ahora sigue igual de desordenado con el PP, sólo que con más propaganda, trolls incluidos, promesas, fotos y ningún equipamiento nuevo de mediana importancia», añade. Como era de esperar, esta carta está plagada de ataques a la gestión de Margarita del Cid.

Forzado paralelismo con Paco de la Torre

Cuando a mediados de marzo todavía el propio Fernández Montes se negaba a admitir su vuelta al ruedo electoral con otro partido, sus afines torremolinenses o los dirigentes de Por Mi Pueblo daban por hecho de que no se quedaría con los brazos cruzados. Decían que estaba en plena forma, como demuestra su apego a la actividad deportiva, y señalaban forzando el paralelismo a la capital vecina de la que un buen día se segregó en 1988 Torremolinos, con Fernández Montes implicado en la causa desde finales de los 70. El que fuera alcalde del PP en Torremolinos, durante dos décadas, practica el deporte de la raqueta con una frecuencia que genera la inevitable comparación con la fortaleza que derrocha, a una edad parecida, el octogenario alcalde malagueño Paco de la Torre, vinculado a la natación. Su edad no es un obstáculo para el político torremolinense y de ello se regodea en la carta de presentación que circula estos días: «Vuelvo a la primera línea de la política después de casi siete años, advirtiendo que algunos malintencionados, sin otros argumentos para descalificarme, me miran el DNI y no a la cabeza, que gracias a Dios todavía sigo teniéndola en su sitio, con el valor añadido que supone la experiencia en la vida municipal». Su verdadero ocaso comenzó la noche electoral de 2015, pese a que volvió a ganar las elecciones. Bajó desde una mayoría absoluta de 17 ediles -sobre 25- a 11 y esto posibilitó un pacto a cuatro bandas del resto de fuerzas con representación que convirtió en alcalde al socialista José Ortiz. Para continuar, le hubieran bastado los tres ediles que le negó Ciudadanos y, en lugar de liderar la oposición, terminó renunciando al acta de concejal. Luego, en la antesala de las municipales de 2019 se confirmó su divorcio con el PP. «Me voy porque me echan», pregonó con insistencia y al poco tiempo anunció que estaba detrás de la lista de Por Mi Pueblo.

Los vínculos con Por Mi Pueblo

La reaparición de Fernández Montes también entronca indirectamente con los anhelos de convertirse en ‘bisagra’ de la Diputación Provincial que mueve a Por Mi Pueblo (PMP), la formación municipalista a la que el exregidor apadrinó en 2019. De hecho, PMP ya está ensayando tras la llegada a su órbita de un diputado provincial no adscrito lo que perseguirá en las urnas, al duplicar su presencia en la provincia o incluso superar el 28M la treintena de listas en otros tantos municipios. A diferencia de la incorporación efímera del ex de Ciudadanos Juan Cassá, quien solo perteneció contadas semanas a Por Mi Pueblo y lo usó para presionarle a su deseado PP, la llegada del exalcalde mijeño de Cs, con pasado en el PSOE, y actual diputado provincial no adscrito Juan Carlos Maldonado sí ha cuajado y lo ha situado como su candidato en Mijas. La presencia de un diputado provincial en sus filas simboliza, sin ir más lejos, esas aspiraciones encaminadas a irrumpir en la Diputación con las que PMP afronta el 28M. En la Axarquía -sobre todo y apoyados en una alianza en Vélez-Málaga con el Grupo Independiente Pro-Municipio de Torre del Mar (GIPMTM)- o en los partidos judiciales de Málaga capital y la Costa del Sol es dónde peleará con algunas opciones por el diputado provincial, en función de los cálculos que manejan sus dirigentes. De ahí que PMP tratará de buscar una fórmula -como ha hecho en Vélez-Málaga con el GIPMTM- para que los sufragios torremolinenses del nuevo partido de Pedro Fernández Montes le computen para el reparto de la tarta en la institución supramunicipal. La formación municipalista confía en que la vinculación de Fernández Montes con Por Mi Pueblo quede de manifiesto de este modo en esa vuelta a la política municipal que le llevará a presentarse el 28M, como tiene previsto, bajo la recién creada marca Unión del Pueblo de Torremolinos. Este nombre mucho más local suple al otro, con hechuras de franquicia, que ya no le da buenas sensaciones al exalcalde. En 2019, Por Mi Pueblo Torremolinos logró casi 1.500 votos y un concejal que resultó decisivo para que él se vengara y frustrara la victoria del PP, pero con este sillón ya no cuenta. El hecho de que la entonces candidata, Avelina González, terminara rompiendo con la disciplina de Por Mi Pueblo para apoyar a la ‘enemiga’ de Fernández Montes, la alcaldesa Margarita del Cid (PP) en la moción de censura contra el PSOE, disgustó mucho al exalcalde y le ha llevado a buscar otra denominación para su nuevo proyecto político.