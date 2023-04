La guerra sin fin del bipartidismo

El bipartidismo no descansa. Y no hay que irse de la provincia de Málaga para corroborarlo. Hace tiempo, desde que se frustrara la todavía inédita reunión entre sus dirigentes provinciales Dani Pérez y Patricia Navarro, que las relaciones entre los aparatos malagueños del PSOE y el PP están totalmente rotas. La guerra que están librando -por todo el poder que se juegan en las elecciones municipales del 28 de mayo- no tiene fin. A su vez, existe un campo de batalla estelar llamado Marbella.

El ‘cuerpo a cuerpo’ alcanza una dimensión milimétrica alrededor de las acciones mediáticas y las denuncia que el PSOE está focalizando en la ciudad costasoleña. Basta con apreciar lo acontecido tras la investigación abierta por el Senado sobre el patrimonio de la alcaldesa Ángeles Muñoz, con el proceso que se abrió contra su difunto marido y un hijo de él por blanqueo de capitales y narcotráfico de fondo. Hace unas semanas, con la intervención de la Cámara Alta aún fresca, la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, respaldó sobre el terreno las acusaciones lanzadas contra Muñoz por su rival socialista en las urnas y actual jefe de la oposición, Pepe Bernal. Y el PP de Málaga lo ‘contraprogramó’ con una rueda de prensa ese mismo mediodía en la que se le pedían explicaciones al PSOE andaluz por el caso de ‘Tito Berni’. Y, el pasado miércoles día 12, ha vuelto a pasar lo mismo con la visita del dirigente de Ferraz y portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, quien dijo que «el mejor sitio para Ángeles Muñoz es fuera de la política». «Marbella huele a cambio porque la ciudad quiere recuperar la dignidad que se ha perdido en estos últimos años; el PSOE echa a los corruptos y en el PP se echa a los que denuncian la corrupción como hicieron con Pablo Casado», aseveró el político vasco. A esto los populares respondieron por partida doble. Esa misma jornada, Muñoz compareció en su ciudad rodeada por tres diputados nacionales, los malagueños Mario Cortés y Gema Pérez y la también Secretaria de Interior del PP Ana Vázquez. Además, en la sede provincial, la portavoz del PP de Málaga Elisa Pérez de Siles, puso el foco sobre la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, y anunció que le han pedido al Ayuntamiento de Málaga su declaración de bienes en la etapa municipal: «Se está hablando de un patrimonio inmobiliario, que sepamos, de unos dos millones de euros. Hemos conocido que alguno de esos pisos se pagó al contado, con el taco. Ya le digo yo que soy concejala y que el sueldo no da para eso, para pagar un piso al taco», aseveró Pérez de Siles. Mientras tanto, Ángeles Muñoz escenifica ciertos alardes de fortaleza. A la vez que en entornos cercanos al PP se habla de una encuesta que la acercaría a la mayoría absoluta en los comicios marbellíes del 28M, ella no esconde que -en la medida de lo posible- esquivará una hipotética comparecencia preelectoral ante la Comisión de Incompatibilidades del Senado. O, cuando le viene bien proyectarlo, también presume por enésima vez de su amistad con el coordinador general del PP en la madrileña calle Génova y anterior presidente provincial, Elías Bendodo. Lo dejó claro el reciente Sábado Santo, cuando mostró en Twitter la visita sin focos mediáticos ni agenda institucional que le hicieron Bendodo y el alcalde de la vecina Benahavís, el también presidente de la Mancomunidad costasoleña José Antonio Mena. «Compartiendo momentos de amistad, no todos van a ser actos políticos. Gracias, Elías Bendodo y José Antonio Mena, por venir y elegir Marbella una vez más», escribió la alcaldesa marbellí del PP.