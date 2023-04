Vivienda. Es el principal problema de la ciudad por diversos factores. Alto precio de los alquileres y de la venta libre, poca oferta, altísima demanda y auge de los pisos turísticos. Los partidos lo saben y lo han convertido en la piedra angular sobre la que se va a construir la campaña electoral de las elecciones municipales 2023 y sobre la que ya se ha levantado la precampaña.

En el último pleno previo a las elecciones municipales -el próximo será el de constitución de la nueva corporación-, esa campaña ha invadido un bronco debate a través de dos mociones sobre vivienda presentadas por el Partido Popular y el PSOE, que han funcionado de antesala de lo que los malagueños asistirán a partir del 12 de mayo.

Mientras la bancada de la oposición ha centrado su discurso en reprochar la política de vivienda del equipo de gobierno municipal, los populares han censurado el plan de vivienda con los activos de la Sareb anunciado por el Ejecutivo central.

“El fracaso de la vivienda es el fracaso de Paco de la Torre en este ayuntamiento. No se ha hecho nada. Hace falta poner medidas contundentes”, ha reclamado el portavoz socialista, Daniel Pérez. “Hay un gravísimo problema que hay que atajar. Y que hace falta un gobierno que se comprometa. Y usted en cuatro años, señor De la Torre no lo ha hecho. Si no lo ha hecho ahora, no lo hará”.

“De las 10.000 mentiras del señor Pérez [en referencia a la promesa del PSOE de construir 10.000 VPO], las 50.000 mentiras del señor Sánchez”, ha contestado el concejal de Vivienda, Francisco Pomares.

Ha servido también el pleno para lanzar proclamas electorales, como la del portavoz de Unidas Podemos, Nico Sguiglia, que ha asegurado que a partir del 29 de mayo “se acabó el festín de la especulación”.

Durante su intervención, Sguiglia ha sacado la caja de un Monopoly que se ha ofrecido a regalar a De la Torre, al que ha recriminado por “favorecer los negocios especulativos de los fondos buitres”.

“Si a usted le gusta malvender suelo, le gustan los pelotazos inmobiliarios, favorecer unos pocos bolsillos, hágalo sobre este tablero. ¡Deje de jugar al Monopoly sobre la ciudad de Málaga, deje de hacer negocios privados con la ciudad de todos y todas!”, le ha espetado al regidor.

De la Torre toma la palabra

Unas declaraciones que han caldeado el pleno y que han obligado a De la Torre a salir al paso para defender su gestión -“¡Cómo voy a escuchar en silencio que me diga que yo trabajo para los especuladores!”-. Las palabras del regidor han levantado las críticas del portavoz socialista y su número 2, Begoña Medina, por intervenir en el debate sin tener el turno de palabra, así como del propio público que ha asistido esta mañana y que ha empezado a corear “¡vergüenza!”. Entre los asistentes, se encontraba María Luisa Heredia, la vecina del barrio de García Grana que ha iniciado una huelga de hambre para pedir una solución ante la amenaza de desahucio.

“No quiere debatir y no quiere un cara a cara porque no quiere ponerse colorado, porque son los vecinos y vecinas los que están diciendo que su política de vivienda es un fracaso”, ha insistido Daniel Pérez al regidor, quien finalmente ha hecho uso del segundo turno de Pomares para contestar y sacar pecho de una "hoja de servicio bien completa".

“Siempre doy la cara y en materia de vivienda este grupo tiene un balance muy positivo. Hay 1.300 viviendas en construcción y terminadas o a punto de iniciar. La preocupación de este ayuntamiento ha sido permanente”, ha recalcado De la Torre, que ha dudado de la “credibilidad” del PSOE para hablar de vivienda. “El Gobierno central está haciendo el paripé, falta rigor, no dice cuándo, cómo ni de qué manera".

Por parte de Ciudadanos, su portavoz Noelia Losada ha recriminado las "políticas fracasadas e inexistentes" del PSOE y el Partido Popular y ha aportado su propia receta frente al problema de la vivienda: "Proponemos más VPO municipal, que la Junta abandone su dejación de funciones, que se firmen convenios a tres bandas, Ayuntamiento, Junta y Gobierno, bonificaciones fiscales (95% en IBI) a propietarios, creación de una licencia por fases, estudiar que algunos suelos dotaciones se puedan hacer residencias para jóvenes… cosas concretas, técnicas, cero demagogia".

En cuanto a la votación, han salido adelante dos puntos de la moción del Partido Popular y la urgente del PSOE ha quedado rechazada con los votos contrarios de PP y Ciudadanos. Entre las propuestas socialistas se incluía pedir a la Junta de Andalucía que declare a Málaga como zona de alquileres tensionados y otorgue incentivos fiscales para propietarios y ayudas directas para inquilinos, además de que paralice las nuevas licencias de pisos turísticos.