El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ha acogido este mediodía un debate preelectoral para las elecciones en Málaga 2023 en el que han participado PP, PSOE, Podemos y C's. El encuentro, organizado por el Aula de Debate de la Universidad de Málaga ha tenido tres ejes: empleabilidad, cultura y vivienda.

Ciudadanos ha sido el único partido que ha enviado a su cabeza de lista al debate en la Universidad. De los alcaldables, tan solo Noelia Losada se ha acercado a la institución educativa para hablar con los estudiantes, hecho que ha recordado en su primera intervención. Desde la confluencia de izquierdas en la que se integran Podemos e Izquierda Unida han enviado al número 2 en sus listas: Nico Sguiglia. En representación del Partido Popular ha acudido la número 17 de la lista, Mercedes Martín, y del PSOE el número 9, Pablo Orellana.

Cada candidato tenía 5 minutos para exponer sus propuestas respecto al tema que se estuviese tratando en el momento. Tenían también la libertad de gestionarlo como quisieran, pudiendo guardarse tiempo para réplicas.

Educación

El primer turno ha sido el de la candidata de Ciudadanos, que ha afirmado que la empleabilidad está ligada a la educación, la cual considera un rasgo definitorio: "La educación es la mejor inversión posible, siempre revierte en la sociedad, es tu tarjeta de presentación para la vida", afirmaba. En la misma línea ha asegurado que la educativa debe ser una materia ajena a los partidos tradicionales y que no puede cambiar cada cuatro años con la llegada de un nuevo gobierno.

Sguiglia, número 2 en las listas de Podemos, ha incidido en los malagueños que han tenido que emigrar de la provincia porque no encontraban trabajos para los que se hubiesen formado y también en la "baja calidad" del sector turístico malagueño, que ha señalado como el principal motor de la economía de la provincia. Para el candidato, la solución pasa por diversificar el modelo productivo de Málaga, un objetivo que conseguiría a través de líneas de intervención para alejarse del turismo de borrachera y apostando por el I+D con el PTA como zona cero.

Además, el morado ha recordado el potencial de la provincia en materia audiovisual y también en la agroindustria. El candidato ha señalado los huertos de la Axarquía y a Guadalhorce como la posible base de una industria agraria en la que Málaga no solo exportase la materia prima, sino que también pudiese procesar los alimentos y venderlas fuera con un valor añadido.

El foco del socialista Pablo Orellana ha sido el del empleo joven. El de la formación roja ha señalado que los jóvenes ven frenado su proyecto de vida debido a una entrada tardía en el mercado laboral. También ha recordado que en los Presupuestos Municipales de 2021 negociaron la aplicación de un plan de empleo juvenil de 8 millones de euros que no se ha llegado a aplicar.

En relación, ha propuesto fusionar los distintos entes relacionados con el impulso laboral para optimizar los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento. Así como la reparación de infraestructuras como polígonos abandonados, la creación de una tercera terminal en el aeropuerto y viviendas cerda del PTA, como forma de crear empleo, transformar a la ciudad en un punto de intermediación entre vecinos y facilitar los desplazamientos al trabajo.

Por su parte, la popular Mercedes Martín, a diferencia de los otros candidatos que sí han partido de la tesis de que la empleabilidad es un problema, ha incidido en los éxitos de la administración actual. Martín ha recalcado que Málaga fue la 3ª provincia de España en crear más puestos de trabajo en 2022 "gracias a Paco de la Torre" y también la llegada de grandes empresas de diferentes sectores como Oracle, Santander, Accentur o el futuro centro de ciberseguridad de Google.

Esta perspectiva ha provocado la reacción de los otros candidatos. Losada, por su parte, ha rebatido a Martín: "Los políticos no generamos empleos, lo hacen los empresarios". También ha coincido con la propuesta del alcaldable morado de aprovechar el potencial audiovisual de Málaga.

Sguiglia, por su parte, bromeó con respecto a la intervención de Martín: "Solo te faltó decir que el mar lo trajo Paco de la Torre", ha afirmado, tras lo que ha respondido que la administración en conjunto de PP y C's ha favorecido mayormente al sector privado, recordando la falta de financiación en centros públicos como el IES La Rosaleda. El socialista ha asegurado que "el Ayuntamiento de Málaga hace muy muy poquito, lo justo para decir que hace algo" y ha añadido que la popularidad con la que cuenta Málaga en la actualidad es, en parte, gracias a la labor del Gobierno central.

Ocio y cultura

En este bloque ha comenzado el candidato de Podemos, que ha propuesto la creación de un bono cultural joven destinado a menores de 35 años que ponga a disposición de los beneficiarios un cupo de entradas gratuitas a los equipamientos municipales relacionados con la cultura, como pueden ser el Teatro Cervantes, el Teatro Echegaray o La Caja Blanca. Un bono que, además, contaría con una entrada al mes en equipamientos privados. También ha puesto sobre la mesa un cheque anual de 100 euros para fomentar la compra de libros como una forma de facilitar el acceso a la cultura y fortalecer la postura de las librerías malagueñas.

Losada, que actualmente ostenta el cargo de concejala de Cultura, ha asegurado su conocimiento en la materia poniendo sus cuatro años de gestión como aval. La candidata del partido naranja ha incidido en la necesidad de "explotar" el patrimonio de la ciudad. "Los turistas no quieren visitar Zara, quieren ver la verdadera idiosincrasia de Málaga", ha señalado. También se ha centrado en el deporte, concretamente en los grandes eventos como la Copa del Rey de Baloncesto. "Aquí no viene ningún evento si no es rentable", ha indicado la candidata, que ha recordado que el evento deportivo costó 1,5 millones de euros y reportó 25 millones en beneficios para la ciudad.

En relación a estos datos, Sguiglia ha señalado que el 70% de las pistas deportivas de los barrios están en mal estado y poniendo en peligro la integridad de los niños. "Está todo el rato pensando en el beneficio económico", ha reprochado el candidato morado, que ha señalado que la administración está enfocada en fomentar el negocio privado comparando la dotación de 500 euros del premio Málaga Crea con el gasto de 150.000 euros que supuso el Marca Sport Weekend en la ciudad.

Mercedes Martín ha asegurado que la ciudad presenta un entorno cultural "de primer orden" gracias a contar con instituciones como el Museo Picasso o el futuro Caixa Fórum. También ha recordado la reciente celebración de los Premios Ondas en Málaga. "Málaga se ha convertido en un referente, no es algo que se produzca por casualidad, Paco de la Torre lleva trabajando en ello décadas", ha señalado la popular, que ha puesto en valor proyectos como Málaga Crea.

El candidato del Partido Socialista, al igual que Sguiglia, ha decidido apostar por los bonos culturales dedicados hacia jóvenes y ha destacado la necesidad de descentralizar la cultural. Orellana ha propuesto un nuevo modelo de cultura asentado en los barrios y no tan concentrado en el centro de la ciudad.

Vivienda

En este bloque también ha comenzado el candidato de Podemos, Nico Sguiglia, que ha presentado el problema de la vivienda como una dicotomía entre "regulación democrática" y "la ley de la selva". Con ley de la selva hacía referencia a la administración actual de la cual ha señalado que su " funcionamiento está generando una concentración obscena vinculada a un bien muy básico, donde ganan fondos buitres y grandes tenedores, sectores vinculados a la especulación". Ante esta situación, el candidato propone intervenir el mercado "una regulación democrática, no como en Corea del Norte o Cuba, sino como se hace en Austria, París y Nueva York, políticas de vivienda propias de democracias occidentales".

Losada, por su parte, ha adoptado una perspectiva liberal y ha culpado a la mala gestión de la Junta de Andalucía, señalando al PP y al PSOE y a sus 22 años en conjunto de gestión. Su estrategia para abordar el problema de vivienda pasa por agilizar los planes urbanísticos, poner suelo a disposición de los promotores y fomentar el alquiler de larga duración. La edil ha insinuado que en Málaga hay tanto piso turístico y no alquileres de larga duración debido a los okupas. "Topar los precios no sirve para nada, hay que bonificar que la gente se vaya a otro sistema", ha afirmado en relación a ello.

"El compromiso del PP con la ciudad de Málaga hace que avance sin dejar a nadie atrás", ha afirmado al comienzo de su intervención en el bloque de vivienda la popular Mercedes Martín. También ha señalado que Málaga es la 1ª ciudad de España en inversión de vivienda pública por habitante.

Por su parte, el candidato socialista, Pablo Orellana, ha incidido en el plan de crear 10.000 viviendas de protección oficial de Dani Pérez, recordando que en los últimos diez años de administración popular solo se han construido 500. Sus propuestas están orientadas a que los jóvenes accedan al mercado de la vivienda, encontrándose entre ellas el avalar el 20% de la compra para los jóvenes.

La popular no ha tardado en contestar que el proyecto de construir 10.000 viviendas es "humo". "Si fuesen al mismo ritmo que cuando estaban en la Junta tardarían 1.800 años", ha sentenciado Martín, que ha tildado la propuesta de "propaganda".