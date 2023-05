En un mitin en Málaga con los ataques que en la misma ciudad y un acto similar aún frescos le lanzó Pedro Sánchez aún frescos, Alberto Núñez Feijóo insistió en la necesidad de "derogar el Sanchismo". "Si no fuera España sería una una buena película de humor pero es nuestra patria", aseveró.

A juicio de Feijóo, "derogar el Sanchismo es estar dispuesto a poner fin a las políticas nocivas del Gobierno".

"Eso es como un hijo que endeuda a su familia y dice que es un buen gestor, eso es tener una cara como un piano".

El líder gallego del PP nacional dijo que "España necesita un Gobierno que cumpla sus compromisos y la palabra dada". "Si no lo tienes claro, no lo digas", enfatizó. Y, a renglón seguido, atacó a su 'paisabna' Yolanda Díaz, "que monta un partido en contra del partido que la nombro vicepresidenta y en contra del presidente del Gobierno". Al referirse a la unidad del Gobierno, se remontó a "cuando Sánchez dijo que no podría dormir si se acostaba con Podemos, y ahora está con el Podemos primero y el Podemos segundo".

Feijóo criticó que "no se puede aprobar una ley en el Congreso de los Diputados sin el ok de los partidos que quieren irse del país pero no dicen adónde". "Yo le decía a los nacionalistas gallegos, cuando se querían ir de España, si se querían ir a Portugal, que por lo menos estaba cerca", indicó.

En este punto, Feijóo insistió en que "derogar el Sanchismo no sólo es cambiar las políticas sino la forma de hacer política". "Es posible una política mejor porque es necesario un Gobierno mejor, y porque estamos preparados para un Gobierno mejor; derogar el sanchismo es que el Gobierno de España se parezca al Gobierno de Paco de la Torre en Málaga o de Juanma Moreno en Andalucía", recalcó.

El político gallego abogó porque el PP sea "un partido unido para construir grandes retos". "Estoy muy orgulloso de la unidad de mi partido", añadió.

Recién llegado de Melilla y con otras paradas previstas en la precampaña andaluza este fin de semana. Feijóo aseguro que así seguirá hasta el 28 de mayo, apoyando "a un partido unido, con la foto del líder nacional con los líderes regionales o locales que no es posible en otros partidos ".

En un guiño regional al territorio en el que se encontraba, Feijóo destacó "la diferencia entre la Andalucía del pasado y la del futuro", que asoció a Juana Moreno. "Querido Juanma nunca dejes de tomar decisiones que tengan como objetivo la gente de Andalucía, porque sirviendo a los andaluces estás sirviendo a todos los españoles", subrayó.

Llegada al mitin

Tanto el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, como el barón regional del logo de la gaviota, Juanma Moreno, regresaron al mismo lugar de Málaga, la céntrica calle Alcazabilla, casi once meses después. Y lo hicieron para presentar la candidatura a las municipales del incombustible alcalde malagueño Paco de la Torre y de los otros 102 'alcaldables del PP' en la provincia. Al irrumpir entre el público, se encontraron un panorama muy sintomático. El collage con el que el PP andaluz ha empezado a enseñar en sus actos públicos muchas más banderas verdes y blancas que rojigualdas. En cambio, en el mitin de tres días antes en un hotel de la ciudad, en el que Pedro Sánchez les atacó a los dos líderes del PP, las que ondearon fueron las enseñas rojas del 'puño y la rosa'.

Con la visita del adversario aún tan reciente, Feijóo y Moreno se dieron un baño multitudinario que no se limitó a las coordenadas geográficas del acto de precampaña. El centro de Málaga fue el escaparate elegido, mientras paseaban y se abrazaban a la multitud que lo transita, para lanzarle la réplica al dirigente del PSOE y del Gobierno nacional.

Moreno y Feijóo llegaron al lugar dejando atrás el emblemático Cine Albéniz, una de las sedes estelares del Festival de Málaga. Antes, habían paseado durante más de media hora por las arterias más céntricas de la ciudad y no escatimaron selfies, besos, abrazos o esa escucha que se vuelve aún más paciente en época electoral. Los líderes se habían ido encontrando en el entorno más concurridos del centro. Juanma Moreno salió sobre las 18.15 horas de la delegación de la Junta de la Alameda Principal, junto a la delegada de su Gobierno y presidenta provincial del PP, Patricia Navarro. Unos metros más allá, los esperaba Paco de la Torre. Se abrazaron y enfilaron la vía fetiche de la ciudad atendiendo a la gente que los iba parando. Luego, calle Larios se entregó a una metáfora política que la hizo desembocar en la madrileña Calle Génova, cuando Núñez Feijóo y si coordinador general, el malagueño Elías Bendodo, se sumaron al itinerario.

Un lugar propicio

El escenario elegido para la presentación de la candidatura a la reelección de Paco de la Torre abrazaba al ambiente cierto déjà vu. La céntrica calle Alcazabilla es a los ojos del PP malagueño un lugar propicio. Un enclave que trae buenos recuerdos si, por ejemplo, se retrocede al sábado anterior a la jornada de reflexión de las pasadas elecciones andaluzas. Aquella tarde, la formación de centro-derecha se afanó en recuperar los focos que, por la mañana en otro mitin celebrado en Cártama, les habían usurpado Pedro Sánchez y Juan Espadas.

Para generar impacto, el cartel fue encabezado por el mismo dueto de líderes que esta vez ha apadrinado a De la Torre: el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el entonces candidato a revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía, el malagueño Juanma Moreno.

Lo que sucedió ocho días después en la cita con las urnas dejó en el estado de ánimo de los populares el punto de euforia que ha saltado este viernes a la vista en calle Alcazabilla.