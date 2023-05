El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, devolvió a Pedro Sánchez los ataques sobre Doñana que le lanzó tres días antes en Málaga. En otro mitin celebrado en la misma ciudad, Moreno le exigió a Sánchez "un mínimo de decoro" y que no mienta sobre cuestiones como el problema del agua y la sequía: "Ahora resulta que hacer pantanos es de fachas", enfatizó.

Moreno recordó que en sus dos reuniones en La Moncloa con Sánchez, el presidente nacional "se comprometió a hacer un esfuerzo para resolver el problema del agua y lo que ha hecho es bajar las inversiones en recursos hídricos".

Durante su discurso, Moreno insistió en que Andalucía necesita para seguir creciendo "un Gobierno de España que la respete". "Lo mínimo de decoro es un presidente del Gobierno que no mienta, que no cambie de opinión sin ningún tipo de escrúpulo, que tapa una mentira con otra; quiero un presidente que tenga un mínimo de respeto y decoro hacia el resto de instituciones públicas, a los ayuntamientos y las diputaciones, quiero un presidente que me diga la verdad me guste o no me guste", aseveró.

El barón andaluz del PP le exigió a Sánchez "un mínimo para no dejarse chantajear por partidos que no sienten ni quieren España". "Y, por eso, tenemos que apostar por el PP en las elecciones", recalcó.

Moreno se empeñó en desmontar aquello de que en las elecciones municipales "se vota a lo local". "Si el 28 de mayo coges una papeleta del PSOE está avalando al señor Sánchez y su gestión y, por eso, hay que coger una papeleta del PP de Andalucía", dijo coqueteando con un lapsus. O con los límites que impiden emplear ese tipo de expresiones en la precampaña.

El presidente de la Junta reiteró que "el Gobierno andaluz va a dar la batalla para que no le falte el agua a nadie, ni al sector turístico, ni al sector agrícola ni al ganadero"

Moreno defendió la gestión de su Gobierno al asegurar que "ahora a Andalucía se le mira con respeto y trabaja con esfuerzo para ser líder en nuestro país". "Hoy Andalucía es competitiva y genera confianza e ilusión, hace cinco años era imposible de ir que Andalucía es la comunidad que más avanza y más empleo genera de España", recalcó.

El presidente andaluz arremetió, como de costumbre, contra la herencia de los gobiernos socialistas sin mencionarlos: "Nos queda mucho por hacer en Andalucía pero nadie nos puede negar, con los datos en la mano, que cogimos Andalucía hace cuatro años y tres meses y que cuando iba a pedir inversiones los inversores vinculaban la imagen deteriorada de esta tierra a la corrupción".

Gritos de "presidente, presidente"

En los primeros compases de su intervención, Moreno proclamó que Alberto Núñez Feijóo "va a ser el próximo presidente de España y va a ocupar un espacio destacado para reformar este gran país". El comentario generó gritos espontáneos de "presidente, presidente". Y, a renglón seguido, Moreno se abonó a la senda de la confianza para gastarle una broma al coordinador general del PP, su compañero de viaje desde la juventud Elías Bendodo, y decirle que "cada vez tiene el pelo más blanco". Incluso, desveló que era el cumpleaños del su número 2 en el PP andaluz, el cordobés Antonio Repullo, y la gente se puso a entonar la canción que ha rayado tantos discos de Parchís. O, puesto a derrochar cercanía, Moreno le llamó 'nuestro armario empotrao' al consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal.

Más adelante, cuando relajaba la tensión de su discurso para terminarlo, regresó al tono cordial del principio: "Si os pudiera dar un beso y un abrazo a todos y a todas...", apuntó antes pedir el voto el 28 de mayo para "una opción política" a la que ya no se refirió como el PP por aquello de que todavía faltaba una semana para que se puedan llamar las cosas por su nombre en la campaña electoral.