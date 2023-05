Líderes y ministros de paseo por Málaga: El turismo político también existe

El turismo político también existe. De un tiempo a esta parte, se comprueba en las calles del centro de Málaga. La cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo ha venido generando un serial de paseos de líderes nacionales y ministros que cada vez parece más prolífico. Dicen que la ciudad está de moda. También empieza a quedar claro que el Ayuntamiento de Málaga ha sido marcado, esta vez, con más fuerza que nunca por el PP y el PSOE entre sus prioridades a nivel nacional.

La ‘semana fantástica’ del bipartidismo. Lo acontecido entre el martes y el viernes sugiere que se le tome prestado a una gran superficie comercial uno de sus reclamos. En Málaga capital se ha vivido la ‘semana fantástica’ del bipartidismo. Sólo transcurrieron tres días desde el mitin del 2 de mayo protagonizado en un hotel por Pedro Sánchez, Juan Espadas y Dani Pérez -con el ministro Fernando Grande Marlaska entre el público- hasta otro acto que reunió en la céntrica calle Alcazabilla a Paco de la Torre, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno. El apoyo a sus candidatos a la alcaldía fue el motivo común que explicó sendas presencias de los máximos responsables nacionales de los principales partidos. La de las elecciones del 28M está siendo una guerra que no está exenta de ciertas batallas territoriales.

La ruta turística de Dani Pérez. Tantos ministros le ha enviado ya Pedro Sánchez a Dani Pérez que en las reuniones del Palacio de La Moncloa debe andar comentándose la ruta turística que está perfeccionando el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga. Puestos a imaginar, el titular de Agricultura, Luis Planas, debió comentarle algo de las cervezas en el Mercado de Atarazanas y los helados en Casa Mira a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Y si no estaba avisada, ya se encargó Pérez de hacer partícipe a la exalcaldesa de Puertollano de tales rituales céntricos, que ya no resultan inéditos entre los ministros socialistas del Gobierno progresista. Puestos a buscar situaciones fotogénicas, a Rodríguez se le vio jugando al futbolín durante la visita en un polígono industrial a una empresa del sector de los videojuegos. Hasta ese punto ha llegado el marcaje del PSOE y el PP en tierras malagueñas esta semana. El jueves estuvo aquí la portavoz gubernamental a la que tanto acusan gerifaltes de calle Génova como Cuca Gamarra o Elías Bendodo de usar las comparecencias posteriores a las reuniones del Consejo de Ministros para proclamar medidas electoralistas. Y un día antes que ella -o un día después del mitin de Pedro Sánchez, según se mire- anduvo por los mismos lares quien está considerado la ‘mano derecha’ de Feijóo desde su etapa en la política gallega: el actual vicesecretario general de Organización del PP nacional, Miguel Tellado. El dirigente criticó que «Sánchez volviera a justificar el uso del Falcon con una visita de diez minutos a la Guardia Civil en Málaga, cuando la realidad es que venía a un acto de partido que duró más de dos horas». Por la tarde, Tellado también se acercó a Marbella y escenificó el apoyo del PP a la alcaldesa y candidata Ángeles Muñoz. Lo hizo la misma semana en la que ella le hizo ‘la cobra’ a la investigación abierta por el Senado en relación a su abundante patrimonio, con el proceso por blanqueo de capitales y narcotráfico abierto contra su difunto marido sueco y un hijo de él como trasfondo.

Juanma no da puntada sin hilo. Como antesala al mitin del viernes con Paco de la Torre y Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno estuvo el jueves por la noche arropando al candidato del PP para las elecciones municipales de Benalmádena, Juan Antonio Lara. Desde hace unas semanas y hasta el 28 de mayo, el presidente andaluz no dará puntada sin hilo. No se permitirá el lujo contrario. No irá perdido por ninguna de las plazas en las que se suba al atril junto a algún ‘alcaldable’ andaluz. En el caso de Málaga, ya ha asomado por algunos lugares que han sido marcados como prioritarios. Sirve como ejemplo la citada ciudad costasoleña, dónde el PP está echando el resto para desbancar al socialista Víctor Navas. Y, para intentarlo, no ha escatimado fichajes en el bando de Ciudadanos ni ha tenido problemas en repescar a un antiguo dirigente que se había presentado como número 1 de Por Mi Pueblo en 2019.

Además, Moreno hizo otra visita parecida a la Serranía de Ronda, para reforzar el mensaje de lo importante que sería lograr el diputado provincial allí y gobernar sin aprietos en la Diputación de Málaga. La estrategia popular persigue especialmente aquellas alcaldías que se le pueden arrebatar al PSOE y ciudades medianas que suman a la hora de decantar las instituciones provinciales, ya que en 2019 media docena de las ocho diputaciones se quedó en manos socialistas. Todos los gobiernos provinciales que se le arañen ahora a la ‘competencia’ irán al debe de Juan Espadas. Y lo erosionarán aún más porque serviría para menoscabar la herencia que recibió de la etapa de Susana Díaz. El resultado del 19J es el espejo al que se mira con agresividad el PP.