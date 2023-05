El alcalde y candidato del PP de Málaga a la reelección en las elecciones municipales, Francisco de la Torre, presentó ayer el programa con el que espera obtener «una mayoría amplia» para gobernar la ciudad los próximos cuatro años y que ha calificado de «riguroso, honesto, transparente e ilusionante».

En la presentación, que consistió en una charla entre De la Torre y la coordinadora de campaña del PP en Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, la también número 2 de la candidatura hizo hincapié en que es un documento en el que se viene trabajando desde el pasado mes de febrero y con el que los ‘populares’ aspiran a lograr «una mayoría suficiente que nos permita poner en marcha estas propuestas». Así, se incluyen las peticiones recibidas en las carpas del PP que han ido recorriendo todos los distritos, las propuestas derivadas del medio centenar de reuniones sectoriales con asociaciones y colectivos pero también las recibidas a través de las redes sociales y, sobre todo, a pie de calle, día a día.

De la Torre insistió en que este programa es «de gobierno y no electoral». «Puede dar la impresión de que lo electoral tiene fecha de caducidad y deja de estar vigente cuando acaba la campaña, pero nuestras propuestas no tienen fecha de caducidad; al contrario, son nuestra guía para gobernar». «Cuando gobernamos hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer», recordó Paco de la Torre, quien señaló que el programa recoge propuestas fruto de las reuniones y cuya viabilidad se ha analizado. «No vendemos humo. Nos comprometemos con aquello que sabemos que podremos hacer».

El documento se estructura en siete ejes temáticos: ‘Oportunidades y Empleo’, ‘Servicios públicos’, ‘Las personas, en el centro’, ‘Los barrios, ejes de la transformación’, ‘Ecosistema innovador y sostenible’, ‘Administración honesta, eficaz y cercana’ y ‘Cultura, tradiciones, ocio y deporte’.

En la charla, Pérez de Siles subrayó la «obsesión» del PP para que «todos los malagueños tengan las mismas oportunidades de acceso al empleo», incidiendo en la importancia de la educación. Al respecto, De la Torre aseguró que seguirán ofreciendo ayudas a fondo perdido a emprendedores a través del IMFE y Promálaga, se ampliará red de incubadoras, se ofrecerán bonificaciones fiscales a empresas que inviertan en innovación y se potenciará la Formación Profesional y el apoyo a la universidad pública.

En este punto, aludió a las dos universidades privadas para las que se ha cedido suelo municipal a cambio del pago de un canon y de ofrecer becas del 100% de la matrícula que gestionará el ayuntamiento atendiendo a expedientes académicos y situaciones de vulnerabilidad. Ampliar la red de salas de estudio; trabajar para que el turismo siga siendo generador de empleo y cuyo impacto en la ciudad sea compatible con la convivencia ciudadana; y continuar impulsando el comercio de proximidad y tradicional que vertebra los barrios son otras propuestas.

También «seguir aportando servicios públicos de calidad» es «una de las garantías que brinda el PP», ha dicho Pérez de Siles, que destacó que los malagueños «quieren que les garanticemos una Málaga limpia, segura y que ofrezcamos un transporte sostenible, ágil, moderno y aparcamientos en los barrios», algo que «no hemos dejado de hacer en épocas tan difíciles como la pandemia o la crisis económica».

De la Torre resaltó «el esfuerzo» en limpieza, con mejoras en la prestación del servicio y la modernización de la flota; pero también el incremento de las plantillas de Policía Local y Bomberos, la ampliación de la red de desfibriladores y los avances en videovigilancia.