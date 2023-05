¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Aspiramos a gobernar en solitario. En caso necesario, más que hablar de partidos, lo importante es el proyecto de futuro para Alhaurín. El diálogo es parte de mi manera de entender la política. El acuerdo sería progresista, no con quienes llevan décadas en un gobierno anquilosado, opaco y conservador. Tampoco con partidos que basan su discurso en el rechazo y el odio a colectivos que son parte de nuestra riqueza social.

¿Qué análisis hace de este mandato?

Han sido cuatro años de repetir fórmulas del pasado que en algunos ámbitos le ha dado rédito electoral, como el crecimiento urbanístico desmesurado. Esto hace que tengamos menos infraestructuras como carreteras, servicios públicos, un segundo centro de salud o centros educativos. Estar en el poder tanto tiempo lleva a confundir lo público con lo privado, y los intereses del pueblo con los personales, sobre todo si llevas en el consistorio 26 años, más diez como concejal de gobierno. No es sano para la democracia, ni para la persona. La política no puede ser una forma de vida. Me comprometo a no presentarme a la reelección tras ocho años como alcalde de Alhaurín. Ya toca un político con ideas frescas, pegado a las necesidades de hoy; que se preocupe por los mayores y los jóvenes; centrado en todos los estratos sociales y todas las familias. Ya toca medidas para la generación de empleo, la igualdad y la diversidad; la calidad en los servicios municipales; la movilidad, la inclusión y el acceso a vivienda pública.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Cambiar el modelo de ciudad. El crecimiento ilimitado colapsa el tráfico y agota recursos como el agua. La prioridad será mejorar las infraestructuras, desdoblar vías, rotondas, y soterrar algunas para que los vecinos no pierdan dos horas al día en atascos. En los últimos 36 años hemos cuadruplicado la población, pero no los servicios públicos, las infraestructuras, ni las carreteras. El motor del cambio son los 5.689 jóvenes de Alhaurín. En ellos centraré mi gestión. Ellos son el proyecto estrella para Alhaurín porque el presente y el futuro es de nuestros jóvenes.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Tenemos que seguir creciendo, pero en proporción a nuestro tamaño, para dar cabida a nuestros jóvenes y no echarlos de aquí. Aprobaremos el Plan General de Ordenación Urbanística. Sin plan urbanístico, Alhaurín es una ciudad sin rumbo, sin futuro y a expensas de la improvisación y el pelotazo urbanístico. Construiremos 370 viviendas en régimen de alquiler y compra a precios asequibles. Crearemos la Oficina Municipal de la Vivienda para mediar entre propietarios e inquilinos, garantizar los pagos y mantener alquileres razonables.

¿Qué medida adoptaría si no llueve?

No se puede culpar a los vecinos de la escasez de agua, como hace el alcalde. Haremos un Plan de Emergencia por Sequía; una ciudad más sostenible, en lugar de proyectos como la ciudad aeroportuaria, que recalificaría 3,8 millones de metros cuadrados con la consiguiente demanda de agua.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Ampliar la oferta educativa; un segundo centro de salud; que no construya la depuradora Norte en la Vega de Mestanza, que provocará un desastre medioambiental, económico y social. Los estudios demuestran que otros enclaves son más ecológicos y baratos.

¿Y al Gobierno central?

Que Alhaurín vuelva a tener tren de Cercanías y el acceso norte del Aeropuerto de Málaga, que es ya una deuda histórica.