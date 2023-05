Ciudadanos (CS) en Málaga ha propuesto dos proyectos "de futuro en los que se ha implicado a fondo durante la gestión de la Cultura y el Deporte en este mandato": un espacio similar al Wizink Center y abrir por fases la antigua prisión de Cruz de Humilladero para uso cultural, dentro de la campaña electoral de Noelia Losada en las elecciones en Málaga 2023.

La primera de estas fases ofrecería un equipamiento para los vecinos en torno al patio, a modo de gran plaza. La candidata de CS, Noelia Losada, se ha desplazado hasta la parcela donde se ubicará el Wizink, cuyo pliego para salir a concurso está muy avanzado, junto al Palacio de Ferias.

En ambos casos, Losada ha destacado la vanguardia cultural en la que sitúan a Málaga y que, a su vez, sirven para descentralizar la oferta de la ciudad. "Un Wizink Center y un gran centro cultural en la antigua prisión situarían a Málaga en una dimensión cultural si cabe más alta y supondrían una clara apuesta por ofrecer buenos espacios fuera del Centro y contagiar a otros barrios, en este caso Cruz de Humilladero, de esa apuesta por el futuro de Málaga que tenemos en Ciudadanos", ha argumentado durante una comparecencia,

"Tenemos muy avanzado el trabajo para que aquí, junto al Palacio de Ferias, venga un recinto similar al Wizink Center, con espectáculos de vanguardia y grupos musicales de referencia. Y tenemos clara la idea de qué hacer en la antigua cárcel de Cruz de Humilladero: Rehabilitarla por fases y que tenga usos vecinales, escénicos, audiovisuales, residencia de artistas, espacio de exposiciones, literatura...", ha asegurado.

Losada ha añadido: "No son dos proyectos producto del humo. No son dos proyectos que nos hayamos sacado de la chistera. No son dos proyectos que se plasmen en una infografía sin profundidad ni ideas. Son dos proyectos en los que personalmente me he implicado con mi equipo. Son dos proyectos que proceden de un trabajo intenso".

Modelo del Matadero Madrid

En este punto, ha recordado el trabajo con el arquitecto Carlos Baztán para tratar de implantar el modelo de Matadero Madrid en la antigua cárcel de Cruz de Humilladero. "Fueron horas de reuniones con Baztán. Viajes de ida y vuelta. Y todo para que De la Torre, como siempre mareara la perdiz, y diera carpetazo a esta gran oportunidad para Málaga", ha incidido.

"Ciudadanos hemos llevado a Málaga a la mejor posición cultural de su historia. Hemos ido mucho más allá de quedarnos en la política de museos y hemos apostado de manera clara por el patrimonio, por los creadores locales y por la innovación. Málaga dará un salto de modernidad con dos proyectos en los que hemos trabajado directamente", ha añadido.

Por su parte, el número cuatro de la candidatura de CS a la capital, José Luis Muñoz Lagares ha reforzado el mensaje de Losada añadiendo que el Wizink también sería una revolución deportiva: "No olvidemos que hay muchos espectáculos que no podemos celebrar en el Martín Carpena por falta de fechas. Y cada vez que viene un concierto importante o un espectáculo puntero, que vienen y muchos, hay que mover al Unicaja, entrenamientos...".

El exsenador naranja ha querido sintetizar qué supondría para la ciudad la llegada de este equipamiento y lo ha contrapuesto con las inversiones millonarias que nunca llegan como la del auditorio: "Tener un Wizink es tener un espacio multiusos en el que tener a grupos musicales punteros que es muy difícil traer a Málaga en sus giras internacionales. Es más que multiplicar por 2 la oferta de grandes espectáculos".

"Y, sobre todo, es una prueba más de cómo gestiona CS. Porque hablamos siempre de una concesión por concurso, a cambio del abono de un canon. Otros prefieren prometer auditorios que cuestan 120 millones de euros y que luego hay que dotar de contenido", ha añadido.

Inversión

El proyecto de Wizink supondría una inversión de entre 20 y 30 millones de euros por parte de los promotores privados a cambio de un canon y ciertas condiciones de urbanización. "Imaginemos otro Martín Carpena. Está al alcance. Y vendría acompañado de un hotel y aparcamiento aquí en una zona a la que hay claramente que dar contenido", ha detallado.

Muñoz Lagares ha explicado los paralelismos del proyecto de CS para la antigua cárcel y el caso de Matadero. En este sentido, ha destacado que ambos casos son edificaciones históricas puestas al servicio de los vecinos y de la cultura desde el enfoque más amplio y moderno posible.

En el modelo propuesto cabe la música, cabe el teatro, la danza, lo audiovisual; residencias para artistas; acciones relacionadas con el mundo de las letras; lo expositivo... "Y en este caso apostamos por abrirlo por fases. Que aquí acumulamos proyectos que nunca se empiezan. No. Empecemos y lo primero que proponemos es, en torno al patio, los usos para los vecinos de Cruz de Humilladero. Un patio que sería así una gran plaza que es muy demandada por este barrio. Son en total 14.000 metros de superficie en todo el inmueble, 9.000 construidos. Vayamos poniéndolos al servicio de la gente", ha concluido.