La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Torremolinos, Margarita del Cid, anunció ayer que su equipo de gobierno impulsará, si revalida la confianza de los torremolinenses para seguir gobernando, la construcción de más de 200 viviendas VPO, reservando suelo municipal al efecto; así como la creación de ayudas para la adquisición de enseres básicos dirigidas a jóvenes y mayores.

«El acceso a la vivienda es un problema que afecta a todas las generaciones, ya no es una cuestión sólo de jóvenes, y creemos que desde el Ayuntamiento se debe dar una respuesta», apuntó la candidata popular, que advirtió de que «las soluciones que se plantean desde otras administraciones no deben suponer cargar el peso en los ayuntamientos, porque todos somos conscientes de la falta de recursos municipales».

«Por eso, esperamos que cualquier solución o medida que nos venga de otra administración, venga acompañada de financiación suficiente para ejecutarla», señaló en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por representantes del tejido social y comercial del municipio junto a las obras del antiguo mercado, donde irá ubicado el futuro centro social comunitario.

También con relación a la vivienda pero en materia de ayudas sociales, Del Cid adelantó que el programa del PP incluye la implantación de ayudas específicas para la adquisición de mobiliario y enseres básicos, tanto para los jóvenes que adquieran su primera vivienda como para los mayores con pensiones mínimas y no contributivas respecto a su vivienda habitual. En cuanto al futuro edificio social, Del Cid subrayó el compromiso del actual equipo de gobierno para que esta obra se termine en tiempo y forma: «El tejido social y comercial de Torremolinos va a tener un espacio nuevo, renovado, adaptado a sus necesidades, sí o sí, a finales de año». «Es algo que ha garantizado este equipo de gobierno y algo que concluiremos en tiempo y forma si los torremolinenses vuelven a confiar en nosotros», aseguró la candidata popular a la Alcaldía, que se refirió a las dificultades encontradas para sacar adelante este proyecto, ya que «había que concluirlo en diciembre de 2023 y cuando llegamos al gobierno en diciembre de 2021, no había ni proyecto redactado». «Estamos hablando de cifras importantes, 2,48 millones de financiación europea, 3,1 millones si sumamos la parte municipal; que se pierden si el proyecto no concluye en plazo», advirtió Del Cid, que consideró que «afortunadamente hemos estado encima, a diario, y lo seguimos haciendo, para lograr llegar a tiempo».