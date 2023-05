Las campañas electorales se prestan a jugar con los golpes de efectos y a maridar las promesas con enclaves que se desprenden cierto aroma a decorado fetichista. En las inmediaciones de la playa de La Carihuela, con el mar de Torremolinos salpicando su inmensidad, Margarita del Cid aprovechó la visita de Elías Bendodo y el horizonte de las elecciones municipales del 28 de mayo para prometer la reforma integral del paseo marítimo de Torremolinos.

La candidata a la reelección como alcaldesa anunció uno de sus proyectos más ambiciosos en un encuentro con empresarios de playa, acompañada por el coordinador general del PP.

En este sentido, Del Cid anunció que, si revalida el Gobierno municipal, "el PP va a trabajar para que la reforma integral del paseo marítimo sea una realidad". Supondría una inversión inicial de diez millones de euros, se llevaría a cabo con criterios de eficiencia energética y apoyándose a fondos europeos. "No se descartan otros proyectos, como zonas de aparcamiento, subterráneas algunas, para dar respuesta cerca del paseo marítimo al problema de aparcamiento que existe en zonas como La Carihuela", añadió la alcaldesa y candidata a la reelección.

Igualmente, Del Cid sacó a relucir "el compromiso de que el PP va a impulsar a medio y largo plazo la estabilización de las playas". "Hay que prevenir para que los daños sean mínimos en cada temporal. Ya trabajábamos en ello pero todo se paralizó cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno nacional. En un próximo Gobierno del PP a nivel nacional, se va a lograr que el reto salga adelante y las playas de Torremolinos estén totalmente estabilizadas", indicó.

Del Cid proclamó que "esta campaña electoral va de ilusionar y de plantear un presente y un futuro esperanzador para Torremolinos".

"No recuerdo ninguna campaña en la que Elías Bendodo no haya estado en Torremolinos; al ser la primera vez que lo hace como coordinador general del PP, le queremos agradecer que haya hecho un hueco en su agenda nacional", recalcó.

Además, Del Cid relató que el que ella y su equipo, aunque sólo se lleven tres o cuatro días de campaña, están recibiendo "mucho cariño de la gente de Torremolinos". "La campaña se nos va a hacer corta", afirmó.

Elogios de Bendodo

El coordinador general del PP, Elís Bendodo, se deshizo en elogios a la alcaldesa del PP en Torremolinos: "Marga dice hasta donde quiere llegar y lo cumple pero hay políticos que prometen pero no hacen nada: prometen viviendas, FP para todos y dos euritos para el cine, eso es lo que hace Pedro Sánchez", dijo.

Acompañado por empresarios del litoral torremolinense, Bendodo recordó que "el clima y la forma de enfocar la vida de la COsta del Sol, Torremolinos y Andalucía genera empleo, oportunidades y riqueza".

Sin mencionarlo, Bendodo no pasó por alto los obstáculos que la salud ha puesto en el camino de Margarita del Cid y echó mano de un argot entre cariñoso y bromista: "Estoy contigo siempre, lo difícil es estar en los momentos difíciles y ahora que vas a sacar mayoría absoluta he venido para poder decir que te he ayudado un poquito". Bendodo jugó con el eslogan de campaña del PP torremoliense y afirmó que "la fuerza de Torremolinos, la fuerza de Marga, han hecho que este municipio resurja de sus cenizas". "No en décadas, sino en año y medio, Torremolinos ya tiene el brío que le imprimen Marga y su equipo", añadió.

En opinión de Bendodo, "el mejor momento de Torremolinos está por llegar, será a partir del 28M y, sobre todo, antes de que termine este año". "Imaginaros los motores de Margarita en el Ayuntamiento, Francisco Salado en la Diputación, Juanma Moreno en Andalucía y Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno de España remando a favor de Torremolinos, entonces Torremolinos se saldrá del mapa", aseguró el dirigente del PP.