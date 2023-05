Reválida para Del Cid en Torremolinos

La alcaldesa del PP en Torremolinos, Margarita del Cid, hará su primer examen de reválida en las elecciones en Málaga del 28 de mayo. Como uno de sus avales y con la aspiración de una mayoría amplia, esgrime la gestión realizada en el gobierno municipal. Aunque no se trate, precisamente, de una legislatura completa. Cuando se celebren los comicios, Del Cid no llevará ni un año y medio como regidora. Ganó las elecciones de 2019 -por sólo un edil de ventaja al PSOE- pero no fue la máxima responsable del Ayuntamiento hasta que, en diciembre de 2021, prosperó una moción de censura contra el socialista José Ortiz.

Se da la circunstancia de que ninguno de los portavoces municipales de Ciudadanos y Vox que apoyaron a Del Cid, para que fuera alcaldesa, concurren a estos comicios. En Ciudadanos, David Obadía -con pasado como asesor del PSOE- renunció a ser el cabeza de lista tras haber sido confirmado como tal y la formación tuvo que buscar in extremis a un nuevo candidato: Miguel Rojo. Y en Vox, Antonio Sevilla acabó como parlamentario andaluz -a la vez que es presidente provincial del partido- y ahora el número 1 lo ocupa Francisco Garrido. En cambio, la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida sí repite ‘alcaldable’ y el elegido ha sido José Piña después de que existiera la posibilidad de que hubiese listas separadas. Y en el PSOE no se han producido sorpresas y la candidata a la alcaldía será la número 2 de 2019 y actual portavoz municipal, Maribel Tocón, que se sugiere junto a su equipo como la alternativa de gobierno. De forma paralela a la clásica contienda electoral entre el PP y el PSOE, se ha producido la vuelta a la primera línea de la política local de Pedro Fernández Montes. El que fuera alcalde torremolinense del PP durante dos décadas se presentará este 28M con la recién creada marca Unión del Pueblo de Torremolinos (UPT). Lo hará como número 1 de la lista, después de haber cerrado simbólicamente hace cuatro años la candidatura de Por Mi Pueblo, la formación en la que se ‘refugió’ semanas después de su convulsa salida de las filas populares. Este nombre mucho más local para su partido suple al otro, con hechuras de franquicia, que ya no le da buenas sensaciones al exalcalde. Fernández Montes En 2019, Por Mi Pueblo -que ahora no se presenta- logró casi 1.500 votos y un concejal que resultó decisivo para que él se vengara y frustrara la victoria del PP, pero con este sillón dejó de contar. El hecho de que la entonces candidata, Avelina González, terminara rompiendo con la disciplina de Por Mi Pueblo para apoyar a la ‘enemiga’ de Fernández Montes, la alcaldesa Margarita del Cid, en la moción de censura contra el PSOE, disgustó mucho al exalcalde. Y le ha llevado a buscar otra denominación para su nuevo proyecto. En cambio, Avelina González ha sido integrada como número 7 en la lista del PP para el 28M. Si se cuenta la nueva opción de Fernández Montes, en el término torremolinense se han sumado tres proyectos independientes a las cinco papeletas de los partidos mayoritarios. Los otros dos restantes serían Somos Torremolinos, con Francisco José Rosales como número 1, y la alianza de Torremolinos Único y Partido Autónomos, con el exresponsable de Protocolo en el Ayuntamiento, Sebastián Lara, a la cabeza. Con la celebración de las elecciones municipales, llegará a su fin una legislatura que en esta localidad turística ha resultado especialmente agitada. La vida política municipal llegó a ser bastante compleja desde meses antes de la irrupción de la pandemia. Cambios y fugas Pese a que las elecciones las ganó en 2019 el PP, el socialista José Ortiz consiguió la vara de mando con apoyos como el de la tránsfuga de Vox Lucía Cuín. Y, luego, se unió a su causa otro tránsfuga de Ciudadanos, Nicolás de Miguel, que había sido candidato naranja a lehendakari y se mudó a la localidad para aspirar a la alcaldía con el partido liberal. Finalmente, De Miguel volvió a virar y terminó uniéndose al PP en la votación que destronó a Ortiz. Con el paso del tiempo y poco después del aterrizaje del PP en la alcaldía, el PSOE local tuvo que pagar su peaje. La división existente en el grupo municipal socialista era un secreto a voces que saltó por los aires en cuanto sus ocho concejales dejaron el equipo de gobierno. Justo después de que la moción de censura prosperara, una reestructuración del grupo convirtió a Maribel Tocón en su portavoz en el Ayuntamiento de Torremolinos y el a la postre secretario general de la agrupación local, Antonio Navarro, pasó a ser el ‘número 2’. Ese orden se ha respetado ahora en la lista que empezó a cocinarse después de que el exalcalde José Ortiz fuese desplazado por un sector de sus compañeros. Eso sí, por el camino se han celebrado sendas votaciones internas que han dejado de manifiesto la fractura de los socialistas torremolinenses.