«La izquierda radical es una línea roja pero con el PSOE podríamos coincidir»

Antonio Alcázar es el coordinador de Vox en Málaga capital y candidato a la alcaldía en las elecciones de Málaga. Aunque asegura que es pronto para hablar de pactos, sí tiene claro que son más «cercanos» al PP y que no se sentaría con lo que define como «izquierda radical». En ciertos asuntos de ciudad, no cierra la puerta a entenderse con el PSOE.

Vox vuelve a intentarlo en las elecciones municipales después de la decepción de 2019, cuando no llegó a conseguir representación. ¿Qué ha cambiado en estos cuatro años?

El partido en aquel momento éramos una panda de amigos, un partido muy joven, recién creado, con unas herramientas muy limitadas, y aún así, por un puñado de votos no conseguimos entrar. Creo que fueron unos 600 ó 700 votos los que no nos permitieron entrar en el Ayuntamiento con dos concejales. Ahora el partido está mucho más consolidado.

Junto a su nombre estuvo también en liza el de Patricia Rueda, diputada nacional. ¿Qué hizo que se inclinase la balanza hacia usted?

Yo creo que Patricia está haciendo un trabajo magnífico en Madrid, forma parte del grupo importante, y la labor está siendo muy buena allí. Estoy convencido de que si el partido ha optado por esa decisión, cree que es lo más conveniente. Prescindir de Patricia en Madrid puede ser un hándicap importante y yo llevo un tiempo trabajando en la capital. He contado con el apoyo y la confianza del partido.

De cara al 28 de mayo, ¿qué nivel de confianza creen que van a tener de los malagueños?

Llevamos ya mucho tiempo trabajando, llevamos ya meses estando cerca de los ciudadanos, viendo lo que necesita la ciudad, que ha cambiado en los últimos años. Eso no quiere decir que haya aspectos muy importantes que resolver.

¿Estaría cómodo en un pacto de investidura o incluso un acuerdo de gobierno con el PP?

Ahora mismo no vamos a hablar de pactos, tenemos los pies en el suelo. No queremos ir de prepotentes ni de falsas ilusiones, vamos a esperar qué sucede el día 28. Evidentemente hay algunos partidos con los que podemos tener más afinidad y otros con los que, lo digo con sinceridad, no nos vamos a sentar. Lo digo por los partidos de la izquierda radical, que no comulgamos con ellos.

¿Eso incluye al PSOE?

Eso incluye al PSOE también, pero bueno, he visto cosas que ellos llevan y son semejantes a las nuestras porque tenemos que coincidir en muchas necesidades de la ciudad. Creo que con el PSOE en algún momento podríamos, es decir, la municipalidad es estrecha, la convivencia entre los concejales del partido que sea, hay que entenderse por el bien de los ciudadanos. Pero si entramos definitivamente, con el Partido Popular seremos los más cercanos para llegar a un entendimiento. Con otros lo veo más difícil pero en el camino nos encontraremos.

Pero veo solo una línea roja, que sería en todo caso, entiendo, la confluencia de izquierdas [Con Málaga].

Esa es una línea roja importante, en algún tema puntual de la ciudad podríamos coincidir pero en el fondo de la cuestión somos polos opuestos. Ellos son partidos donde las subvenciones, las pagas, los chiringuitos... Todo lo adornan de forma muy social pero el Estado no es una máquina de generar dinero.

¿Cuáles son sus prioridades?

Hay una medida importante que es la optimización de los recursos del Ayuntamiento. Hay demasiados cargos de confianza, asesores, creemos que hay una red clientelar muy importante. Y eliminar también impuestos, y reducirlos de forma importante como es el IBI, el impuesto de circulación, tasas… para ayudar a las familias, los comercios, las pequeñas y medianas empresas. También medidas de seguridad, creemos que los ratios de seguridad se han disparado en relación a los dos últimos años. Vamos a incrementar el número de efectivos en la Policía Local y desarrollando una política en los barrios donde los vecinos y los ciudadanos convivan con armonía, sin tanto tráfico de drogas. Creemos que los barrios están totalmente abandonados.

Están en contra de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga pero los ayuntamientos están obligados por ley.

Para nosotros es una falacia con la que se está engañando al ciudadano. Esto viene de la Unión Europea, que sí tiene alguna competencia en políticas de medioambiente pero España y, en concreto, Málaga no están obligadas por la calidad del aire a tener que implantar la zona de bajas emisiones. Esa Málaga central que se quiere abrir a partir del 1 de enero conlleva coartar la libertad, la movilidad y el tránsito de todos los ciudadanos. ¿Cuál es la calidad del aire de Málaga? Magnífica, espectacular. Es una ciudad abierta al mar, no tiene polución. Y se pretende cerrar este área inmensa que va a ir en perjuicio de los trabajadores, de la gente que vive y se mueve por el Centro. Porque nos van a hacer comprar además unos vehículos eléctricos, muy caros. Vamos a poner medios como autobuses o las ampliaciones de los metros para dar alternativas.

En materia de vivienda, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad, ¿cuál es la receta de Vox para atajarlo?

La vivienda digna la debe tener cualquier persona pero sobre todo las familias necesitadas, los jóvenes, hay que facilitarles el acceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no voy a prometer nada que no vaya a hacer, eso lo hacen los partidos que conocemos. Vamos a poner suelo en el mercado que no esté sujeto a temas paisajísticos, ambientales, industriales, deportivos… para hacer viviendas de renta libre, ¿por qué no? Pero sobre todo viviendas de VPO. Tenemos que llegar a acuerdos con empresas promotoras, constructoras, porque no es fácil desarrollarlas por temas de costes.

¿Tienen cuantificado y localizado ese suelo?

No. Nosotros obviamente al no estar todavía en el Ayuntamiento, aunque sabemos que hay mucho suelo, no hemos cuantificado dónde, cuándo y cómo porque no manejamos todavía muchos datos.

En cuanto al turismo y el auge de las viviendas turísticas. ¿Qué planteamiento tienen?

No somos partidarios de cobrar ninguna tasa ni de prohibir. No somos un partido totalitarista ni intervencionista pero sí queremos regular este tema, que se ha ido de las manos. He escuchado al señor Pérez [PSOE] decir que iba a prohibirlas [las viviendas turísticas], nosotros no vamos a intervenir en esto pero sí abogamos por una regularización adecuada y que además se puedan equiparar al uso hotelero.

¿Cómo las regularían?

Una vez que estemos en el Ayuntamiento nos tendremos que sentar con este tipo de asociaciones y plataformas, llegar a un entendimiento y limitar de una forma importante para que esto no se vaya de las manos y caiga en fondos.

¿Qué opinión tiene de los grandes proyectos que tiene en cartera la ciudad y que despiertan opiniones de todo tipo: Torre del Puerto, Repsol y el Plan Litoral?

Estamos a favor de la Torre del Puerto, pero no en esa zona por estética y logística. Nosotros hemos hecho un estudio muy importante, eso está en la terminal de cruceros y no se ha hablado con las grandes multinacionales de los cruceros, nosotros sí, y nos tememos que muchos cruceros pudieran dejar de usar esa base de Málaga para irse a otros puestos. Se me antoja que, por ejemplo, pudiera hacerse en la zona de San Andrés. Del Plan Litoral creemos que no es el momento, la ciudad necesita otros condicionantes, sobre todo en los barrios y es en terrenos ganados al mar y por los datos que manejamos eso va a ser un obra faraónica. Pudiera ser más adelante, yo no estoy en contra. Y estamos a favor de un bosque urbano. Tal vez algún complemento habría que meter, incluso una pequeña dependencia de la Policía Local y algún complemento como un pequeño auditorio o una zona infantil. Lo que sí estamos en contra es de meter aquello de hormigón y desarrollar tres o cuatro torres.