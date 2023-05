¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Ahora mismo no estoy pensando en pactos sino en explicar a los ciudadanos mi proyecto de gobierno y mis compromisos con la gente y con nuestros barrios. No obstante, mi mano siempre estará tendida para garantizar el bienestar de nuestros vecinos. Aquí siempre me van a encontrar porque lo que realmente me importa es que gane Torremolinos.

¿Qué análisis hace de este mandato?

La pandemia ha comprometido todas las políticas públicas. La emergencia sanitaria nos llevó a centrar todos los esfuerzos en el cuidado de las personas en aquellos difíciles momentos. En Torremolinos, el PP accedió al gobierno de la ciudad a través de una moción de censura nada más normalizarse la situación sanitaria. Estos 15 meses de mandato, lejos de cumplir lo prometido, el PP ha vivido a rebufo de los proyectos impulsados por el PSOE, incluso con la financiación prevista. Torremolinos, en manos del PP, está en parálisis absoluta sin ningún proyecto relevante. Van manteniendo lo que les habíamos dejado, sin capacidad para llevar a Torremolinos al nivel de calidad con el que me comprometo desde el minuto uno porque nuestros vecinos se merecen la esperanza.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

La vivienda será el centro de mis políticas públicas, pues aquí nace la dignidad, la seguridad y la ilusión que se merecen todas las personas. Vamos a construir 150 viviendas de alquiler social en la parcela de los antiguos bomberos y a implantar ayudas directas para la emancipación de los jóvenes hasta 35 años.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

La única forma es que haya más vivienda para uso habitacional. Para ello vamos a regular el uso turístico de las viviendas, a hacer de intermediario con las comunidades de vecinos para que puedan recibir subvenciones para rehabilitar sus viviendas y reactivar el uso residencial de calidad de las mismas.

¿Qué medida adoptaría si no llueve?

Los manantiales de Torremolinos no son suficientes para abastecer a la población, menos en temporada alta. Por ello debemos comprar agua para evitar cortes en el suministro. Además hay que concienciar sobre el uso de este recurso, dentro de una política general de sostenibilidad que será uno de los ejes de mi proyecto de gobierno, y controlar las fugas de agua. Es vital la innovación, la prevención y la concienciación de todos.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Que escuche las necesidades de Torremolinos: como un tercer centro de salud para la zona este o las urgencias pediátricas. Ni qué decir del estado de los colegios y de la falta de planificación y de mantenimiento que está provocando que los niños de Torremolinos reciban una peor educación. Los buenos políticos deben dar respuesta a los problemas diarios de las familias, los jóvenes, y los mayores. La gente necesita soluciones, no promesas. Y resultados. Lo seguiré reclamando, sin descanso, porque Torremolinos debe pasar al siguiente nivel. Y eso lo quiero conseguir con mi proyecto de gobierno.

¿Y al Gobierno central?

Estamos ya conversando con la Subdelegación del Gobierno para una mayor frecuencia del tren de Cercanías y ampliar el horario hasta la madrugada. En vivienda, la ministra Raquel Sánchez estuvo hace unos días visitando en Torremolinos las parcelas donde vamos a construir 150 viviendas sociales y conociendo nuestro proyecto de gobierno en materia de vivienda. No pararé hasta conseguir todo lo que merece Torremolinos, que es mucho, porque Torremolinos es maravilloso.