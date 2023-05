Ganar dinero

"Creo en una Málaga en la que se gane mucho dinero", ha dicho el candidato del PP y actual alcalde, Francisco de la Torre. Al fin alguien tiene un propósito sensato, hombre. Ya era hora de que alguien pensara en nuestros verdaderos deseos. Dinerópolis, habría que llamar a la urbe en la que todo quisqui ganara bien y viviera como un marajá. Nunca he sabido bien cuál es el plural de marajá y además es una palabra que procuro alejar porque con frecuencia la confundo con majara, algo también muy malagueño. Majarón, más concretamente. Lo que ha dicho el alcalde no es ninguna majaronez, o sea, él por creer seguro que lo cree. Otra cosa es que sea un imposible. Simpatizo con la frase por lo llano y explícito, más que por creérmela.

El dinero es muy poderoso, pero eso ya lo dijo Quevedo y no hemos venido aquí a remedar a los poetas del Siglo de Oro, ni siguiera a Góngora, el de la napia prominente, rival de Quevedo y hombre dado a la querencia dineraria. Lope, no. Lope de Vega era más de mujeres y fornicio, pese a que durante muchos años fue sacerdote. O quizás por eso. En aquella época. Bueno, no. Que me estoy metiendo en jardines y aquí de lo que venimos a hablar es de campaña electoral, de promesas, de candidatos y partidos y de cómo ha transcurrido la jornada. Quiero una Málaga en la que se gane mucho dinero, volvemos a la frase. No se refirió a quién. Esperemos que nos incluya y que no estuviera pensando solo en la gente de fuera, los inversores y tal, que crean mucha riqueza pero que a veces solo dejan las migajas. El dinero siempre ha sido objeto de deseo, de reflexión, de literatura, de robos y promesas. Por dinero vendió Judas a Cristo, en lo que ya sería, vender a alguien, una larga tradición en la humanidad que no ha decaído nunca. La tradición, no la humanidad. De la Torre apela a la prosperidad y mientras otros prometen viviendas u otras cosas, él prefiere el efectivo. Es como en las bodas. Nada de regalar una lámpara, un viaje, un sonotone, un caballo o una vajilla. Lo suyo es endiñar un sobre con unos cuantos billetes, a ser posible de cincuenta. O sea, liberalismo puro y tal, la caña para pescar mejor que el pescao. Aunque la verdad, si está bien frito y acompañado de un buen vino blanco no sé yo qué pegas se le puede poner.

Estamos a la espera de las propuestas socialistas, ciudadanas, izquierdistas, acerca del dinero, la pasta, la guita. No queremos jubilarnos, queremos currar a tres mil quinientos trompos al mes, nadar en la prosperidad incluso en la abundancia, nadar y nadar sin desfallecer, nadar en un mar de billetes azulados (aunque esos sean de veinte). Málaga, tierra de promisión. Aquí se viene a ganar de dinero. Una frase pariente cercana de: aquí se está para ganar dinero.

Promesas que no falten nunca

Las promesas electorales están para incumplirlas, dijo Tierno Galván en acertada, cínica o cachondona frase. Era sabio el viejo profesor, mítico alcalde de Madrid. El cartel detrás de Sánchez tendría que tener valor de contrato. Vivienda, uno de los ejes de campaña. Sin duda. La imagen sobre estas líneas pertenece a un mitin del presidente del Gobierno (no lo rehuyen tanto los candidatos socialistas, ni mucho menos, como aseguran en el PP) en Alcalá de Henares.