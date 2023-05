¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Actualmente gobernamos con mayoría absoluta y tras cuatro años de intenso trabajo confiamos en obtener una mayoría amplia que nos permita gobernar en solitario, por lo que descartamos cualquier otra opción.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Ha sido una legislatura muy complicada por la pandemia del Covid-19, la crisis económica y la guerra de Ucrania. Sin embargo, a pesar de todo ello y de la deuda heredada que hemos seguido pagando y reduciendo, Coín es una ciudad más próspera, más estable y que genera confianza en la ciudadanía, las empresas y los inversores. Eso nos crea una sinergia muy positiva para continuar esta senda de crecimiento. Nuestro balance es muy positivo, Coín se encuentra en su momento más dulce. Nuestro proyecto es afianzar este crecimiento porque están por llegar los mejores años para nuestra ciudad.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Nuestra propuesta estrella es que venimos con un proyecto de ciudad que ya ha comenzado a hacerse realidad y que engloba tres líneas: trabajar el desarrollo logístico e industrial que permitirá contar con cerca de un millón de metros cuadrados de suelo logístico e industrial y posibilitará la ampliación de las empresas y la llegada de otras nuevas a nuestro municipio, creando empleo y riqueza; la mejora de infraestructuras, y la mejora en los servicios públicos y la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso, vamos a seguir contando con nuevas zonas verdes y espacios de ocio, el Centro Polivalente que vamos a construir, el Instituto de Formación Profesional o el nuevo parking en Hoyo Carazony.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Los ayuntamientos no tienen muchas competencias en materia de vivienda pero hemos sentado las bases para que Coín sea un municipio próspero, que atraiga inversores y empresas, y favorezca el desarrollo de promociones de vivienda para albergar ese crecimiento en más de un 15% de la población de Coín en estos cuatro años.

¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?

Coín no está en una situación tan alarmante de sequía como otros municipios. Eso no quiere decir que no nos preocupe, porque llevamos muchos meses sin lluvia y la capacidad de nuestros acuíferos está bajando. Estamos estudiando la posibilidad de nuevas captaciones para apoyar nuestra fuente principal que es el Nacimiento. También colaboramos con nuestros agricultores para canalizar el agua de los veneros y pluviales a las acequias, modernizar el regadío para que sea por goteo y eliminar las pérdidas en la red.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

La ampliación y creación de nuevas infraestructuras. El desdoblamiento de la A-355 y la creación de la ronda norte a Coín para mejorar el tráfico. Y reducir los trámites administrativos para permitir el crecimiento logístico e industrial de Coín que es inminente.

¿Y al Gobierno central?

Abrir el debate de la financiación local, teniendo en cuenta que los ayuntamientos tenemos que afrontar un número superior de gastos en relación a las competencias que tenemos. No corresponden los ingresos por la PIE a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. También el refuerzo de la plantilla del Cuartel de la Guardia Civil de Coín porque no hay efectivos suficientes. Y plantear la conexión del cercanías con nuestra ciudad y que sería muy beneficioso teniendo en cuenta el crecimiento de Coín.