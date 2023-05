La candidata a la Alcaldía de Con Málaga, Toni Morillas, ha afirmado este viernes que "somos la única garantía que hay en la ciudad para una Málaga verde".

"Una Málaga --ha continuado-- que atienda los retos urgentes que tenemos y que nos pone ante nosotras la situación de emergencia climática que vive nuestro planeta, que vive nuestra ciudad", ha afirmado Morillas.

Asimismo, ha incidido en que "somos muy conscientes de que no hay un planeta B, no hay una Málaga B y, por tanto, los retos de atender la situación de emergencia climática, de hacer de Málaga una ciudad sostenible, con una movilidad sostenible, con unos barrios verdes, es una de las prioridades que vamos a abordar a partir del próximo 28 de mayo".

Ha valorado también que Verdes Equo y Alianza Verde "forme parte de nuestra candidatura". "Tenemos un programa riguroso, solvente, que hace de la apuesta por la sostenibilidad, por una Málaga verde, un elemento central y estratégico para el desarrollo de las próximas décadas".

"Estamos convencidos de que nuestra apuesta por la sostenibilidad pasa por la firme convicción de que es una tarea urgente y de que no se puede seguir hipotecando el presente y el futuro de las generaciones", ha apostillado.

En este punto, ha criticado que el PP "no ha apostado por la sostenibilidad, no ha apostado por una ciudad sostenible y lo constata el hecho de que desde que gobierna se ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero".

Ha aludido, de igual modo, a "proyectos fallidos" como "lo que está sucediendo en el Guadalmedina, un río que ahora dicen que no es un río"; o la situación de los terrenos de Repsol, "donde la ciudadanía viene demandando la necesidad de que haya un bosque urbano, un pulmón verde que oxigene la ciudad de Málaga".

"Nuestra propuesta es hacer de la sostenibilidad un eje estratégico para el presente y para el futuro de nuestra ciudad", ha afirmado Morillas.

El compromiso de Con Málaga es plantar 50.000 árboles a lo largo del mandando; apostar por 70 kilómetros de carril bici que conecten el conjunto de la ciudad, y "por que los parques infantiles tengan sombra".

En suma, ha dicho, "que haya una ciudad sostenible y que tal y como vienen planteándonos las generaciones jóvenes", ya que "no hay Málaga B, no hay Planeta B, por tanto la sostenibilidad no solo es el futuro sino que es el presente de Málaga y la principal garantía para que esto sea así es la candidatura verde" de Con Málaga.