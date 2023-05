«En cuatro años el alcalde no ha puesto una piedra en Campanillas»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Están fatal, abandonados por completo. Las reivindicaciones se repiten año tras año y la periferia de Málaga no cuenta, somos los últimos de Málaga. Es como si dijeran: ahí te quedas y sobrevive como quieras.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Si no hubiera mejorado sería un crimen pero ha mejorado el Centro. Los barrios están muriendo poco a poco en calidad de vida, los comercios se están ahogando y van cerrando. El Centro sí está muy bonito. Pero cuando vas por algunos sitios como la calle Granada no puedes pasar. Además, tienes que ir sorteando las mesas de los bares. Por eso, me asombra ver que en mi barrio no se pueda poner una mesa, porque te denuncian y alguno ha tenido que cerrar porque se ha arruinado y en el Centro de Málaga se dé toda la prioridad a los bares.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

La participación ciudadana ha quedado muerta; las comisiones las están dejando morir, ¿para qué acudir si la concejala te atiende en su despacho? Pero es que los distritos también se han quedado muertos, en el sentido de que nada más que están los administrativos. Antes teníamos un técnico de Urbanismo o de cualquier área y ahora no hay nada. Los papeles los tienen ahora que enviar a Málaga cuando deberíamos tener un pequeño Ayuntamiento para asuntos como poder sacar un permiso de obra menor y no ir a Urbanismo que tienes que pedir cita por teléfono, cuando te lo cogen o por correo electrónico y ahora que te respondan. Las juntas de distrito deberían tener más competencias.

¿Cómo se encuentra Campanillas?

Me paseo por Campanillas cada mañana y es horroroso. Voy a decir una cosa que suena fuerte pero es que 'de mierda' está hasta arriba. Hoy mismo (por el miércoles) hemos mandado un escrito de lo sucia que está, es como si hubieran quitado a todos los operarios de limpieza. Hoy me han llamado de Santa Rosalía Maqueda, me han mandado fotos del colector de Huertecilla Mañas y Colmenarejo que se ha roto. Pero es que los vecinos tenemos que ser los denunciantes, siempre ha sido así y estamos en un abandono total. En las comisiones siempre pido las mismas cosas porque si dejo de pedirlas ya no se hacen.

¿Cómo trabaja el distrito?

De los funcionarios no tengo quejas ninguna porque te atienden en condiciones pero es que los distritos están vaciados de contenido, no tienen nada. También se dijo en la otra legislatura que la oposición iba a tener una oficina y no se ha puesto.

¿Qué mejoras destacaría de la última legislatura?

Es que el que me arreglen una farola o me desbrocen eso no es un Ayuntamiento. La concejala está para sacar adelante los proyectos grandes, que hay y que son muchos pero en estos cuatro años el alcalde no ha puesto una piedra en Campanillas.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a Campanillas?

Necesitamos la gran plaza de Campanillas, un proyecto de los vecinos para la calle José Calderón; también pedimos que la biblioteca de Campanillas vaya a la Casa de la Cultura porque se ha quedado pequeña y cuando los chavales van a la ludoteca la biblioteca se tiene que cerrar para los usuarios porque no caben. Llevamos 10 años pidiéndolo, así tendríamos una gran biblioteca municipal. Otra petición es que la línea 25 de la EMT pase por la Universidad, el Clínico y el Palacio de Justicia, así los chavales que vayan a la Universidad no tendrán que coger dos autobuses. También llevamos 10 o 15 años pidiendo el polideportivo, además está el proyecto de calle Adonis (que en Campanillas se conoce como el Carril de la Bodega), los presupuestos estaban para empezar este año, se trata de unas obras de canalización y así evitar las inundaciones del arroyo de los Pilones. Porque el PTA lo único que nos da son problemas: como está todo asfaltado, lo que no absorbe el PTA nos cae a nosotros. El proyecto de calle Adonis no ha pasado por el Consejo de Urbanismo. Con respecto al metro a Campanillas y al Parque Tecnológico, se aprobó en un pleno el volver a estudiar su viabilidad pero no sabemos nada. Por eso, cuando hace unas semanas los vecinos nos manifestamos fue por carencias como estas; es que se ríen de nosotros. Además, el alcalde iba a mejorar la piscina de Campanillas y lo que ha hecho es enterrarla.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Que tuviera respeto por los barrios y se volcara en ellos porque también somos parte de Málaga y tenemos derecho a vivir dignamente.