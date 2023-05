Noelia Losada se presenta por segunda vez a unas elecciones municipales con Ciudadanos, la primera como candidata. Defiende su papel de «árbitro» frente a las mayorías absolutas, de las que, confiesa tener «pánico».

Desde que asumió el liderazgo del partido tras la marcha de Cassá, ¿cree que ha conseguido crear su propia marca más allá de las siglas de Ciudadanos?

Yo creo que los malagueños han sabido valorar el esfuerzo que he hecho estos cuatro años de trabajar por dos, han visto que Ciudadanos cuando se compromete a estar en las instituciones es serio, es un socio de gobierno leal, que el programa es lo que va por delante. Hemos gestionado dos años de pandemia y yo creo que los malagueños han valorado esa gestión, que no es exclusiva de Noelia Losada, tengo un equipazo detrás de mí que me apoya y me ayuda, yo sé delegar, no soy nada personalista.

Se lo pregunto porque usted ha dicho en alguna ocasión que Ciudadanos no supo vender bien su propia gestión, por ejemplo en la Junta, que el Partido Popular presentó como suya. ¿Ha sido el caso del Ayuntamiento de Málaga?

No, creo que los ciudadanos han tenido muy claro cuál ha sido mi rol en este mandato, he sido un árbitro que ha controlado muy bien que el poder absoluto no vuelva a acometer un Museo de las Gemas, pague 21 millones por una parcela en el Astoria para la que no tiene proyecto, venga el Hermitage que no dejaba de ser un proyecto de restaurante con nombre de museo, no se le transfiere ni un euro más a Putin desde la invasión de Ucrania. Mi rol ha sido distinto, no he sido ese compañero fiel en el sentido de que te da la razón y te halaga siempre. No convienen las mayorías absolutas, no vienen bien, se producen desmanes, se producen casos de corrupción, se meten asesores como churros de excedentes del partido, gente que no está preparada.

¿Volvería a pactar con el PP?

Pactaré con aquella formación que se comprometa a eliminar la plusvalía, a levantar un edificio de bajo impacto visual en el Astoria, a llevar el metro al Parque Tecnológico. Pactaré con quien establezca las políticas que le vienen bien a Málaga, tiene que abordar dos ejes fundamentales. El mayor, la vivienda. La Gerencia de Urbanismo no es un dinamizador, estoy pensando por ejemplo en Roja Santa Tecla, 16 años de tramitación urbanística pues son un tapón.

O sea que el PSOE también sería una opción viable.

No tengo socios preferentes, las políticas y los compromisos de programa son los que van a determinar la configuración del nuevo gobierno municipal. No hay que olvidarse que tan importante es decidir quién quiere que lleve la ciudad como también decidir quién quieres que sea el árbitro o el controlador de ese poder absoluto como quién quieres que esté en la oposición. No es lo mismo que un partido tenga una mayoría absoluta y abrumadora, porque eso le da una sensación de triunfalismo, que puedan hacer lo que les da la gana, que un poder controlado, muy medido durante todo el mandato.

La oposición le ha recriminado que ese papel de árbitro no se ha visto hasta que se han empezado a acercar las elecciones ¿Está de acuerdo?

No es cierto. El primer encontronazo que tuve o la primera línea roja fue con la universidad UCAM, dije que aquí no venía una universidad a dedo sino que había que abrir un concurso y se consiguió sin ningún problema. He dicho continuamente lo que opinaba a pesar de que no fuera lo que De la Torre quería escuchar. Y si hacemos hemeroteca hay muchísimas cuestiones en las que yo he votado en contra del PP y De la Torre, otra cosa es que cuando ya se está acercando el fin de campaña, eres más consciente de las cuestiones que te diferencian. La Torre del Puerto es lo único en lo que he cambiado de opinión, y estoy orgullosa, porque hay que huir de los políticos inflexibles y que no escuchan a la ciudadanía.

Sobre el exportavoz de Ciudadanos, declarado como tránsfuga por el pleno. ¿Qué relación tiene con él actualmente? ¿Qué cree que va a pasar con él tras las elecciones?

Ninguna. Y tengo las sospechas de que le van a premiar estos cuatro años con una cargo como asesor en Diputación o en cualquier otro lugar una vez pasen las elecciones y no les penalice en las urnas al PP. Y me parecería un drama, ya me lo parece lo que ha pasado en estos cuatro años, innecesario el espectáculo que De la Torre ha dado con ese pacto de la vergüenza firmando con un tránsfuga no sé qué, porque lo único que ha podido firmar con él es que iba a votar todo lo que le mandasen. El PP claramente ha acudido a la subasta de un voto, ha pujado por el voto de un tránsfuga y lo ha ganado. Y lo que quería era una tarifa plana, prometerle lo que sea, a cambio de que durante todo el mandato estuviera votando lo que le mandaran sin cuestionarse.

¿Teme no conseguir representación?

Espero es que los malagueños valoren cómo hemos gestionado la Cultura, el Deporte y el distrito de Teatinos. Por eso les pido el voto, porque creo que Ciudadanos le ha venido muy bien en este mandato a Málaga, le hemos dado una estabilidad de cuatro años, hemos toreado una pandemia, y las mayorías absolutas me dan pánico.

¿Cuáles son sus prioridades para Málaga?

La vivienda y la movilidad son las dos prioridades que creo más importantes y los dos retos que tiene por delante Málaga. Frente a los que dicen ‘voy a hacer 10.000 viviendas, no, que sean 15.000’, frente a los de ‘todo está mal’ o los de todo torres, yo siempre trato de poner soluciones técnicas encima de la mesa. Una Gerencia de Urbanismo ágil, con licencias por fases. Bonificar tanto el IBI como otros impuestos para que a los propietarios les seduzca el alquiler de larga duración y cero tolerancia con la okupación. Vamos a poner más inspecciones, que las comunidades de propietarios tengan más herramientas para cuando un piso que está dedicado al alquiler vacacional a la tercera denuncia se le quite la licencia.

¿Qué le parece que el PP eligiera Teatinos para su arranque de campaña?

Creo que el PP intenta que esos vecinos que han visto cómo se gestiona un distrito, intentan que no se les olvide que existen. Me ha parecido una maniobra electoralista completamente, cada uno que comience las campañas donde quiera pero el Partido Popular no se había acordado de Teatinos hasta que Ciudadanos ha sacado pecho de este distrito.

Si finalmente el 28M no tiene representación, ¿qué hará Noelia Losada?

Vamos a tener representación seguro, ahora, la Noelia Losada de 2027 y de 2031 volverá a su trabajo de abogada y volverá a dar clases en la universidad. Pero la Noelia Losada de 2023 va a estar analizando los resultados para conformar gobierno.