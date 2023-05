¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

El PSOE de Rincón es un partido de gobierno y esperamos obtener el apoyo mayoritario de la ciudadanía y conseguir una mayoría suficiente que nos permita aplicar nuestras políticas progresistas tan necesarias para mejorar la calidad de vida. En caso de pactos, descartamos al Partido Popular y Vox.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Un gobierno municipal que no se preocupa de los verdaderos problemas que afectan diariamente a sus vecinos es un gobierno que suspende en gestión. Ha sido muy negativo, ya que suspende en limpieza, en la concesión de licencia de aperturas de negocios y urbanísticas, en la atención personalizada a la ciudadanía, por la alta deuda y la nula visión de futuro para la ciudad, ya que no ha ejecutado los proyectos que había prometido, por lo que la gestión del alcalde no es garantía de nada y ha sido muy deficiente, ausente de la realidad de Rincón. Merecemos más, que Rincón de la Victoria merece un cambio de gobierno.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Quiero hacer de nuestro municipio una ciudad amable, innovadora y viable, para disfrutar, vivir y trabajar. Poner especial atención y dedicación en los grandes proyectos, equipamientos e infraestructuras pendientes desde hace años, que definirán la ciudad que queremos ser. Un Plan de Vivienda Pública accesible y la creación de empleo impulsando planes municipales serán prioritarios. La movilidad y el medio ambiente serán políticas angulares. Necesitamos construir un futuro para Rincón desde una planificación estratégica a largo plazo, el desarrollo económico y urbano sostenible y la participación ciudadana, la incorporación de tecnología en la gestión y desarrollo innovador. Y teniendo cuatro núcleos de población, consideramos que todos ellos deben subirse al desarrollo. Por ello vamos a construir un Teatro y un Mercado de Abastos en Rincón; un aparcamiento y plaza pública en la Cala del Moral; aparcamientos en Benagalbón, y un parque empresarial y logístico en Torre de Benagalbón.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Vivienda pública y regulación de los apartamentos turísticos en el nuevo Plan General. La construcción de vivienda pública a precio asequible es muy necesaria en Rincón. Queremos poner de nuevo en marcha la empresa pública de vivienda.

¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?

Reducir al máximo el gasto de agua en las duchas de la playa. Campañas de sensibilización del uso racional en hogares y jardines, un control adecuado de la red de abastecimiento municipal con el fin de evitar fugas. Aprovechamiento de las aguas regeneradas para uso en jardines y parques, y el uso racional en el riego, las fuentes, la limpieza y los edificios municipales.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Que cumpla las promesas que siempre realiza en periodos electorales, que hasta la fecha no hemos visto ejecutado ninguno de los proyectos prometidos y, por tanto, que el nuevo centro de salud, el nuevo instituto y la ampliación del colegio de Benagalbón sean una realidad. La ampliación del metro a Rincón debe ser un compromiso firme.

¿Y al Gobierno central?

Necesitamos que las administraciones competentes apuesten por un desarrollo sostenible y mejorar la seguridad en Rincón; para ello vamos a solicitar un mayor número de efectivos en el puesto de la Guardia Civil y una Comisaría de Policía Nacional.