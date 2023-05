«El Puerto de la Torre es el ‘patito feo’ de Málaga, en realidad hay muchos ‘patitos feos’ en Málaga»

¿Cómo ve el estado general de los barrios?

Veo un abandono general. El Ayuntamiento atiende un poco más una parte del Centro y el resto está abandonado.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Sólo en determinadas zonas y debido al turismo. Si vas al Centro a ver las luces de Navidad, de esa parte no salgas porque otras, al igual que los barrios, las encontrarás abandonadas.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

No hay. La gente joven se ha olvidado de las reivindicaciones. En el Puerto de la Torre, donde tenemos la asociación, la participación es mínima y no hay renovación sin participación.

¿Cómo se encuentra el Puerto de la Torre?

En las redes el concejal que tenemos, Jacobo Florido, se dirige a los vecinos y habla de inversiones y mejoras en el Puerto de la Torre. Ahí empieza uno a reírse porque los argumentos que emplea no son ciertos. Este es un barrio muy extenso con muchos problemas como grandes equipamientos pendientes y sin finalizar, tenemos problemas con la limpieza, falta de instalaciones deportivas... está del todo olvidado. Además el Puerto de la Torre no es un sitio en el que los jóvenes puedan realizar alguna actividad. Seguimos siendo el ‘patito feo’ de Málaga, en realidad hay muchos ‘patitos feos’ en Málaga.

¿Cómo trabaja el distrito?

No trabaja nada, hay cuatro alrededor del concejal y ya está. No es posible tener un contacto de una manera seria y profunda. No hay convocatorias, no hay reuniones, es evidente que puede que haya alguna con un grupo cercano al concejal pero nada más. No hay participación, no hay debate. Llevamos cuatro o cinco años con una piscina que se cerró por culpa de unas instalaciones mal hechas y ningún tipo de control municipal y sigue cerrado el pabellón. Ahora están haciendo algunas actuaciones en la torre (del Atabal) que nosotros los vecinos le llamamos ‘aljibe’, porque cuando se restauró y la visitó el alcalde con el concejal y el director se llevaron las manos a la cabeza. El alcalde dijo que había que cambiar eso porque era un cubo lleno de agua. Con respecto a esas actuaciones, están haciendo un nuevo acceso a la torre que no sé cuándo va a terminar pero pienso que sólo va a poder usarlo el 10 por ciento de la gente, a causa de la rampa. Las pendientes son muy grandes y la gente no va a poder subir. En cuanto a la torre, es una charlotada y hay que rectificarla

¿Qué mejoras destacaría de la última legislatura?

Arriba, donde está la trilla, en el parque de Andrés Jiménez han puesto unas tirolinas para que jueguen los niños. De lo demás, nos han prometido unir el Puerto de la Torre con la Junta de los Caminos a través de acerado pero de momento han hecho 300 o 400 metros y el resto está pendiente. No veo que hayan hecho nada más.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar al Puerto de la Torre?

Falta arreglar el polideportivo. Además, el campo de fútbol tiene deficiencias graves, con unos muros enormes que con el tiempo se han ido rajando, algo que se ha denunciado bastantes veces porque tenemos a 500 niños haciendo deporte, pero cualquier reivindicación sobre esto no te hacen caso; si se rompe el agua caliente, arréglatelas como puedas. En cuanto a la piscina, llevan un año y pico que nos dijeron que la estaban llenando, a ver si resulta que es con una manguera de 3 o 4 milímetros, no se entiende. Al lado hicieron un pabellón de balonmano que con una tormenta se llevó un poco el tejado y ahí ha quedado. Hay muchas cosas por hacer en el Puerto de la Torre, el barrio ha crecido y se puede decir que no tenemos ningún equipamiento de ocio, de cultura ni de nada. Yo diría que es un barrio periférico de los más grandes de Málaga en el que el Ayuntamiento no termina de cumplir sus compromisos.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Que le dedicara más tiempo a los barrios y no tanto al Centro. Hablan de que Málaga va mejorando pero cuando uno ve los barrios de la ciudad, los de la periferia, pues no es así.