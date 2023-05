«Llegaremos a acuerdos para que el cambio se abra paso en Málaga»

Toni Morillas irrumpió en la campaña electoral in extremis como la candidata de consenso que ha permitido que IU y Podemos concurran juntos en una confluencia junto a otros cuatro partidos a las elecciones municipales en Málaga 2023. Para Morillas, ha cambiado el «terreno de juego» y eso inquieta al PP.

¿Cómo le llegó la noticia de que habían pensado en usted para liderar la confluencia?

Me propusieron que encabezara esta confluencia como una fórmula de colaboración que podía facilitar el que fuéramos juntas, precisamente para conseguir lo importante, que es estar en condiciones de disputar la alcaldía al Partido Popular.

¿Cómo cree que se ha entendido entre votantes y militantes que se haya denostado el resultado de las primarias que eligiron a Remedios Ramos como candidata?

A mí lo que me traslada la gente es la alegría porque se haya posibilitado que la izquierda vayamos junta y hayamos sido capaces de poner lo importante por delante. Había dos espacios políticos que tenían una propuesta política coincidente cuando hablamos de cómo atender la necesidad de vivienda en nuestra ciudad, de cómo mejoramos la vida de los barrios, de cómo hacemos para que los jóvenes no tengan que irse de la ciudad. Estamos de acuerdo y, por tanto, había una firme voluntad de llegar a un acuerdo y de que los elementos que podían suponer un obstáculo pues no lo fueran. Me siento muy orgullosa de que quienes encabezaban las candidaturas en los dos espacios políticos que tenían voluntad de confluir sean mi número 2 y número 3 en la candidatura.

Ha tenido oportunidad de hablar con Remedios, imagino.

Hemos hablado como no puede ser de otra manera. Hemos hablado todos los miembros de la candidatura e insisto, todos hemos puesto por delante lo importante.

¿Cree que su nombramiento ha salvado el voto del ciudadano que se encuentra a la izquierda del PSOE?

El que haya una candidatura de confluencia es condición de posibilidad para que se abra paso la esperanza de cambio en la ciudad de Málaga. El Partido Popular estaba muy tranquilo con la fantasía de que no hubiera confluencia en el ámbito de la izquierda en la ciudad. En el momento en que alcanzamos esta candidatura de confluencia se abre la posibilidad, se abre un escenario político nuevo en la ciudad de Málaga. Realmente se ha cambiado el terreno de juego.

¿Si la aritmética política lo permite, el 28 de mayo pactarían con el PSOE?

Nosotras nos presentamos a ganar y vamos a por todas. Tenemos un modelo de ciudad que tiene muy clara cuáles son las prioridades y que tiene muy clara una propuesta alternativa al modelo de ciudad que representa que representa el Partido Popular, el modelo que le ha puesto a la alfombra roja a los fondos buitres en nuestra ciudad y que está provocando que derechos básicos como el derecho a la vivienda no estén siendo atendidos o que los barrios tengan serios problemas en equipamientos públicos, zonas verdes, parques, limpieza... Yo vengo de participar en una experiencia de de gobierno progresista donde el espacio político de Unidas Podemos ha sido la gran garantía de que las leyes más avanzadas que han avanzado en derechos para la mayoría social se hayan conseguido.

¿Ese gobierno de coalición a nivel nacional se podría dar en el Ayuntamiento de Málaga?

Si tenemos posibilidad de que haya un gobierno progresista que ponga fin a 28 años de gobierno del Partido Popular, que no quepa ninguna duda de que vamos a estar en ese gobierno porque somos la garantía de derechos y de políticas valientes en beneficio de la mayoría social.

¿Tienen alguna línea roja?

Nuestra propuesta política para la ciudad de Málaga es que haya una Málaga que cuida su entorno, su territorio y de su gente y que ponga todo los instrumentos que tiene a disposición para que esto sea posible. Y a partir de ahí, estamos convencidas de que vamos a tener la oportunidad de llegar a acuerdos políticos para garantizar que hay un gobierno que con determinación y con nuestro liderazgo impulsa estas políticas de transformación de Málaga.

Ha hecho el llamamiento claro a la movilización. En la ciudad hay un 45% de porcentaje de abstención, ¿Por qué la ciudad no se moviliza todo lo que lo que debería?

Hay un nivel de hartazgo y de malestar con cómo una ciudad como Málaga, que ya es un destino turístico consolidado y demás, ¿cómo es posible que con toda esa riqueza que se genera en Málaga haya más de 35.000 personas menores de 40 años que se estén yendo de la ciudad? Porque no pueden pagar un alquiler, porque no pueden pagar una vivienda en Málag. El reto es cómo hacemos para que ese hartazgo, ese malestar y ese deseo de que la Málaga del futuro esté preparada para los cuidados, para la emergencia climática, para la Málaga de los barrios,tenga un reflejo en las elecciones municipales.

¿Cuál es la medida más urgente que necesita la ciudad?

La medida más urgente es, sin duda, limitar los precios de la vivienda y garantizar que los malagueños y las malagueñas puedan acceder a una vivienda en unas condiciones asequibles. ¿Cómo se hace? Pues hay algunas cosas que el ayuntamiento puede hacer y no lo ha hecho porque no ha habido voluntad política. Me estoy refiriendo a paralizar el otorgamiento de nuevas licencias turísticas y establecer una regulación, a reconocer Málaga como una zona tensionada, porque es lo que nos permitiría limitar el precio de la vivienda en alquiler y, por supuesto, que haya un parque municipal de vivienda pública. Y con una dotación presupuestaria muy asumible para el ayuntamiento, de 30 millones al año, podríamos alcanzar a más de 20.000 jóvenes que tendrían acceso a una ayuda al alquiler.

¿Cómo pondrían en marcha ese parque de vivienda pública?

Estamos hablando de un proceso que duraría una legislatura; planteamos que en estos cuatro años se construyan 4.000 viviendas en régimen de alquiler social dirigida a la familias más vulnerables y a la gente joven. Y luego poner en marcha un plan de rehabilitación en nuestra ciudad, hay un parque de viviendas antiquísimo

¿La turistificación que vive Málaga se puede solucionar o es algo a lo que hay que acostumbrarse?

Tiene que haber una reinvención del modelo turístico y apostar por un turismo que sea mucho más sostenible, por el turismo cultural, poniendo en el centro el patrimonio y que nos permita que haya un sector de mayor calidad. Por otro lado, el que se pueda mejorar las condiciones laborales. Hemos hecho algunas propuestas que tienen que ver con la tasa turística que ya tienen más de 160 ciudades en Europa que permitiría que los turistas contribuyan a sostener el coste que generan. Hay que diversificar el modelo productivo y esto no es una tarea inmediata, esto es un proceso que tiene que ver con pensar la ciudad en los próximos 10 años. Y uno de los elementos centrales es el sector de los cuidados, vivimos en una ciudad donde el proceso de envejecimiento de la población también plantea nuevos retos al Ayuntamiento.

¿Qué nivel de confianza espera recibir el 28 de mayo?

Vamos a intentar que el nivel de confianza sea el máximo. Creo que tenemos la valentía y la determinación, que somos desfiar y que la gente sabe que cuando nosotras estamos en los gobiernos no nos equivocamos de lado y que gobernamos para la gente más precaria, para la gente trabajadora, para la mayoría social.