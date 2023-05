¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Si la ciudadanía va a votar en masa, esperamos obtener una mayoría suficiente para gobernar, porque hemos unificado el centro derecha para hacer realidad un gran proyecto. PSOE y IU no tienen reparos en pactar con quien haga falta, lo vemos a nivel nacional cada día, el PSOE pactando con partidos que llevan en sus listas a condenados de ETA. Por eso, pedimos la movilización máxima del votante de centro derecha para formar un gobierno estable y trabajar los próximos cuatro años en la Benalmádena que queremos.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Ha sido para olvidar, la izquierda impuso un carril único que nadie quería, ha dejado la ciudad en obras porque las han dejado todas para el final: ocho años parados y a última hora le ha entrado las prisas. Las playas están levantadas porque no ha sabido gestionar los plazos de ejecución de los espigones. Las ayudas a empresarios y comerciantes, o a sectores como el taxi, han brillado por su ausencia tras la pandemia, y el municipio se ha quedado estancado porque la izquierda no tiene altura de miras ni es capaz de plantear proyectos de gran calado. El PSOE ilusionó a la ciudadanía con proyectos como el centro comercial en la Residencia Marymar, la remodelación de Antonio Machado, el parking de las moriscas, las remodelaciones de calles del centro… de los cuales no ha hecho nada, y a última hora ha levantado Benalmádena demostrando una capacidad de gestión nula.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

La modernización del puerto deportivo, un proyecto a ocho años que incluya su ampliación, la del varadero también, nuevos atractivos turísticos y que Benalmádena cuente con un proyecto similar al de Muelle 1 en Málaga, capaz de convertir Puerto Marina en la mejor marina de Europa.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Bonificar a quienes destinen su vivienda a alquiler habitual y generar seguridad jurídica. Si no puedes alquilar porque temes que te ocupen la vivienda o que la ley no te protegerá cuando no pagan el alquiler, si te acribillan a impuestos, si no sabes qué va a pasar si vienes a veranear y te ocupan tu casa, el precio del alquiler se dispara y todos quieren comprar porque no hay para alquilar. Si muchas personas quieren comprar, sube el precio. Es cuestión de lógica, la que no tiene Pedro Sánchez ni este alcalde socialista.

¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?

La dejaría en manos de los expertos y, si en septiembre siguiera la situación como hasta ahora, ellos determinarían cómo afrontar un problema que nos afecta a todos.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Ya se lo he pedido: colaboración total, la que no tuvimos con Susana Díaz ni con Griñán, y menos con Chaves. Ya están comprometidas grandes inversiones en educación con presupuesto para instituto y colegio, y una apuesta decidida para que Benalmádena tenga un buen hospital de alta resolución.

¿Y al Gobierno central?

Que deje de ningunear a Benalmádena. Primero, con la obra del Km222 que se retrasó y dejó lista el PP; después, quitando los desvíos provisionales, no apostando por una comisaría y fastidiando a Benalmádena haciendo los espigones en plena época estival. Pedro Sánchez no viene aquí porque Navas no quiere la foto, no le interesa, pero si viniera todo esto se lo diría la ciudadanía como le han exigido a la ministra hace una semana el nuevo apeadero de Nueva Torrequebrada.