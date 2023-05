El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, aboga por la "alternancia", que es "sana, buena y necesaria" en la ciudad tras "28 años de gobierno del PP" y ha asegurado que el próximo domingo "va a haber un cambio en Málaga".

Por ello, ha pedido "el voto prestado a la inmensa mayoría de los malagueños para que se consolide esa alternancia" y "un cambio político en Málaga". "Lo vamos a conseguir si confiáis en el PSOE", ha sostenido.

A escasos días de que concluya la campaña electoral, Pérez ha valorado que "va muy bien" y ha incidido en que "se nota en la calle que hay un ambiente de cambio, hay ilusión", mostrándose convencido de que "la propuesta que estamos haciendo a los malagueños es una propuesta en positivo que está gustando mucho".

Pérez, en una entrevista con Europa Press, también ha asegurado que los vecinos le transmiten "prácticamente todos los días que ya toca el cambio y que son muchos años de una misma persona al frente del Ayuntamiento y que quieren alguien nuevo".

A su juicio, "el cambio está más cerca que nunca", recordando que hace cuatro años se quedaron solo a un concejal de lograr la Alcaldía y "la gente no pensaba que pudiéramos gobernar; ahora sí, no sólo piensa que podemos gobernar, quieren que gobernemos".

En este sentido, sobre el escenario que plantean este 28 de mayo ha explicado que es que el PSOE "tenga un voto más que el PP y gobernemos en solitario", por lo que, tras ser cuestionado por posibles pactos, ha insistido en que "queremos gobernar en solitario y vamos en muy buena línea". "Estoy convencido de que el domingo nos van a dar la confianza los malagueños".

Una Málaga "que dé oportunidades"

La Málaga del presente y de futuro que quiere el candidato del PSOE a la Alcaldía es una "donde los malagueños tengan la oportunidad de vivir en la ciudad donde han nacido". Ha dicho que "suena mucho que Málaga está de moda, pero no puede haber una Málaga que se ha convertido en inalcanzable, donde la gente se tenga que ir".

En este sentido, ha detallado que la pasada semana conoció "que dos amigos que vivían juntos de alquiler y se han separado; ella se ha ido a vivir a casa de sus padres y él se ha ido a vivir a casa de sus padres" porque "no pueden alquilar nada en solitario o, en todo caso, pueden irse de casa compartiendo pisos".

"¿Con 40 años dónde vas a ir a compartir piso?", ha lamentado, al tiempo que ha dicho que "eso es una anomalía que se está dando en la ciudad". Por ello, ha incidido en que quiere "una ciudad que crezca, pero, lógicamente, que dé oportunidades para que la gente no se tenga que ir", ha abundado Pérez.

Vivienda

La vivienda es un tema que ha centrado la campaña electoral y, al respecto, Pérez ha vuelto a defender su plan. Así, ha asegurado que su "primera medida cuando sea alcalde de Málaga es iniciar la construcción de 10.000 VPO. Es la demanda más importante", ha dicho.

"A día de hoy sabemos que 7.500 malagueños al año se han ido de la ciudad. En estos cuatro años, 35.000 malagueños. Ese es el mayor drama que hay", ha advertido, al tiempo que ha insistido en que "eso hay que atajarlo".

Por tanto, ha continuado "vamos a convencer a todas las administraciones, al Gobierno de España; a la Junta, exigiéndole que cumpla con sus competencias, y el Ayuntamiento va a poner suelo, va a poner financiación, y va a crear un cuerpo específico de funcionarios de la Gerencia Municipal del Urbanismo y también del Instituto Municipal de la Vivienda destinado a agilizar y a mover todos los trámites necesarios para iniciar la construcción de 10.000 viviendas de VPO".

En este punto, ha rechazado las críticas del candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, y ha incidido en que su plan "no es humo, es un proyecto". También ha recordado el plan presentado por De la Torre y se ha cuestionado "¿Qué diferencia hay?", respondiendo, en este sentido que "la única diferencia es que sabe que él --De la Torre-- no lo ha hecho, que los malagueños saben que es el culpable de que se tengan que ir y que nosotros sí lo vamos a hacer".

Los barrios es otra de las propuestas que han marcado la campaña del PSOE, más aún, el candidato socialista se ha eregido como el "alcalde de los barrios", que ha explicado que es "reconocer un sentimiento muy importante. Soy de barrio, me crié en el barrio de Miraflores, conozco bien como son los barrios de Málaga".

Así, ha asegurado que los barrios "requieren más atención, que estén más limpios, que un vecino sienta que vive en un barrio que su Ayuntamiento se preocupa por él y no como prácticamente dicen todos los vecinos, que el centro se ha convertido en un parque temático". "Calle Larios está limpia, pero la gente lo que quiere es su barrio tan limpio como calle Larios", ha afirmado.

Además de las viviendas y los barrios, Pérez sobre otros proyectos de ciudad ha desgranado las propuestas planteadas en el programa electoral, y, entre otros, ha aludido a la creación de empleo y oportunidades o a la apuesta "por consolidar el espacio tecnológico europeo desde Málaga, pero donde se pueda vivir, no donde te expulse".

También "seguir trabajando en la consolidación de la Málaga cultural, pero de una forma creíble, donde también participe el sector cultural".

"Tenemos un proyecto muy amplio para la ciudad de Málaga, desde las distintas áreas de gobierno que vamos a desarrollar, pero lógicamente a la vez, también desde los barrios, que es donde vive la gente, que es donde late el corazón de la ciudad", ha detallado.

En relación con proyectos concretos, ha asegurado que si es regidor "no va a haber torre en el puerto de Málaga. No va a haber un rascacielos de la familia Al-Thani en el entorno del puerto", ha remarcado y ha precisado que "los malagueños no lo quieren".

Al respecto, ha asegurado que "votantes del PP, de Paco de la Torre, me han dicho que me van a votar, que me prestan su voto porque no quieren la torre en el puerto".

Por otro lado, en los terrenos de Repsol plantea "llegar a un acuerdo y hacer una permuta para que los aprovechamientos urbanísticos que hay en esos momentos vayan a otro lugar". "No voy a hacer que las constructoras pierdan, pero sí lo que voy a hacer es que los malagueños ganen un gran parque, un pulmón verde para la ciudad; no puede ser que sigan perdiendo a los malagueños".

"Ahora lo que hace falta es que haya un gran bosque urbano, un gran parque central para dar respuesta y para que ganen también los malagueños", ha afirmado.

Compromiso por la ciudad

El 28 de mayo los malagueños decidirán con su voto en las urnas y, en concreto, sobre su futuro y el caso de que no llegase a ser alcalde, Pérez ha afirmado que "he demostrado mi compromiso con Málaga y voy a seguir demostrándolo, pero el domingo voy a demostrarlo ya como alcalde de Málaga".

"Mi compromiso es con Málaga y aquí voy a estar", ha dicho, por lo que no despeja el camino sobre qué ocurrirá si no es elegido alcalde, ya que "no contempla ese futurible".

Por otro lado, el también secretario general del PSOE de Málaga ha afirmado tras ser cuestionado por los resultados en Diputación que "trabajamos por aumentar el número de diputados provinciales, por mejorar el resultado de las elecciones en otros municipios y eso nos posibilite gobernar a la Diputación para que desde ahí se atienda a los municipios más pequeños".

"Hemos visto como el PP ha utilizado la Diputación como un cortijo por un lado y también, a la vez, para darle financiación a determinados municipios más grandes y no para los pequeños que son los que necesitan verdaderamente a la Diputación", ha concluido.