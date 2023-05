El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afirmado este miércoles que Marbella necesita "un alcalde honesto" que diga "qué hace, a qué se dedica, cuál es su patrimonio y, sobre todo, por qué y para qué está en política". Espadas ha pedido que "no confíen en quien oculta información, en quien no es transparente y en quien les pide la confianza para, nada más y nada menos, que seguir cuatro años más de alcaldesa", en alusión a Ángeles Muñoz (PP).

Juan Espadas ha asegurado sobre la alcaldesa que "dice que no hay nada que ocultar, que ella lo tiene todo declarado, pero las cuentas no salen y, por tanto, lo único que se pide aquí es claridad y transparencia".

En este sentido se ha pronunciado el líder socialista en una atención a los medios de comunicación junto al candidato del PSOE a la Alcaldía en la ciudad costasoleña, José Bernal.

Espadas ha dicho que esa claridad y transparencia "era lo que pedía en este caso el Senado cuando le planteó las consultas y las preguntas que se le hicieron y es en los que ella no ha colaborado tampoco para esclarecerla como senadora".

"Lo que me parece es que aquí no hay nada claro, hay una absoluta opacidad. Los vecinos y vecinas de Marbella tienen derecho a saber eso antes de votar el próximo domingo. Y sin embargo no ha habido forma y manera, y desde luego no habrá sido por la oposición en este Ayuntamiento y por nuestro candidato. No ha habido forma y manera de que la verdad florezca y se conozca", ha añadido al respecto.

Ha subrayado que "no es entendible cómo no se han explorado y culminado hasta el final investigaciones en torno a familiares de la alcaldesa".

"No tenemos forma de saber exactamente qué hay detrás o saber cuáles son las vinculaciones", ha indicado el secretario general de los socialistas andaluces, que ha reclamado que hay que clarificar un patrimonio no justificado, ni explicado. "No es posible entender por qué esto no tiene algún tipo de investigación --ha dicho-- que concluya en el resultado que sea, pero que los ciudadanos sepan".

Espadas ha afirmado que "ha llegado la hora del cambio" en Marbella donde, ha asegurado, "hace falta un Gobierno fuerte, un Gobierno y un alcalde honesto, que sea capaz de mirar a la cara a sus vecinos y vecinas, que no se esconda y que sea capaz de decir de manera clara y transparente qué hace, a qué se dedica y cuál es su patrimonio y, sobre todo, por qué está en política y para qué".

Así, ha subrayado que la ciudadanía reclama "transparencia, hablar muy claro, no ocultar nada y decirle a los vecinos qué venimos a hacer aquí, qué proyectos queremos llevar a cabo o qué servicios públicos queremos mejorar".

"No confíen en quien oculta información, quien no es transparente"

En este sentido, ha asegurado que "queremos una Marbella y una Andalucía donde se respire con tranquilidad, en donde cada uno pueda desarrollar su vida con la seguridad de lo que aspiramos día a día, que es a convivir adecuadamente".

Para Espadas, "con su voto, los vecinos y vecinas de Marbella tienen probablemente el mejor resultado de lo que llevamos demandando cuatro años, decirle a la alcaldesa que su etapa como alcaldesa ha terminado y concluido en este mandato".

Ha pedido a los ciudadanos que "no confíen en quien oculta información, quien no es transparente y le pide la confianza para, nada más y nada menos, que seguir cuatro años más de alcaldesa".

El secretario general de los socialistas andaluces ha respaldado la candidatura de José Bernal y el "enorme trabajo hecho para recuperar la Alcaldía". "Su ilusión y su compromiso con Marbella ha estado por encima de todo", ha indicado Espadas, que se ha mostrado convencido de que los vecinos van a reconocer ese trabajo y "le van a dar la confianza" y "va a volver a ser alcalde".