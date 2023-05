«El aparcamiento sería un proyecto importante para Nueva Málaga porque le daría vida»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Cada uno tiene sus problemas. Por lo general les doy un aprobado raspado, no vamos a decir que todo está tremendo pero por ejemplo, es llamativo que de la limpieza en todos los distritos y en casi todos los barrios nos quejemos de ella. Habría que ver qué tanto por ciento es culpa de la administración y qué otro tanto de los vecinos porque aquí todos tenemos que ir de la mano. Sí que es verdad que el Centro está más cuidado porque lo tienen como escaparate de Málaga. Está bien tener el salón ordenado cuando vienen visitas pero no voy a tener el cuarto hecho polvo. El caso es que también muchas veces los vecinos del Centro se quejan de la limpieza y en cuanto al impacto del turismo, no me quiero ni imaginar los problemas que sufren, de ahí que cada vez más gente se esté yendo del Centro.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en los últimos años?

Indudablemente, si no sería grave y preocupante. Pero lo que a mí me preocupa es que en el distrito ya hay comercios que cierran o que llevan tiempo cerrados y que se están reconvirtiendo en viviendas, no sé si turísticas o no pero es algo que ya está empezando por aquí y si el problema ya lo tenemos en el Centro sería un problema que esto fuera un cadena y se extendiera a los barrios, porque un barrio sin comercios no tiene vida.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

No, qué va, es muy escasa, sobre todo por los jóvenes. También es cierto que quienes estamos en esto y le dedicamos muchas horas pues, personalmente, me siento muy valorado tanto por los vecinos como, incluso, por políticos de todos los partidos. En cuanto al funcionamiento de la participación, a las comisiones de trabajo dejamos de ir porque pedíamos cosas por escrito, al mes siguiente nos decían que se aportaba un escrito y, vale, pero ¿qué soluciones nos das? Ya lo que hacemos directamente es entregar los escritos bien en el distrito o bien en el área correspondiente.

¿Cómo se encuentra Nueva Málaga?

Vamos avanzando pero, por ejemplo, en la cuestión de las infraestructuras el barrio es el que es. Ahí está el problema de la Asociación Adein que lleva muchos años en busca de un sitio para un centro de mayores pero es que no hay sitio para que las asociaciones puedan desarrollar sus actividades. El modelo urbanístico es el que es. También tenemos el problema de la falta de aparcamiento, por eso hemos solicitado a Smassa un estudio de viabilidad de un aparcamiento subterráneo debajo de la plaza de Aurelio Gomollón. Los técnicos tienen que decidir. Por otra parte, al barrio están volviendo jóvenes pero se encuentran con el problema de la vivienda. Además tenemos el problema de la limpieza, es evidente que si un contenedor se tira lleno tres días eso no es que seamos sucios, ahora, si baldean y a los dos días hay una mancha importante, se me cae la cara de vergüenza cuando hay que llamar para que vuelvan a limpiar.

¿Cómo trabaja el distrito?

Tenemos la suerte de trabajar de forma muy directa con la concejala Elisa y la directora Alegría. No nos podemos quejar, obviamente no tenemos carta blanca pero estamos contentos con la forma de trabajar, aparte de que también se agradece que te digan, por ejemplo, que nos olvidemos de una cosa, en lugar de que la pongan en un cajón. También es de agradecer cuando se fue haciendo el Parque del Norte, un proyecto tan importante, que el jefe de Parques y Jardines nos llamara para reuniones. Nos sentimos valorados y es de agradecer.