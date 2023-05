Parque Mediterráneo: «Las competencias de los distritos se han trasladado a las áreas, es una equivocación»

¿Cómo ve el estado general de los barrios de Málaga?

Pues los barrios son los que más se han resentido en estos últimos cuatro años. Especialmente en falta de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y poda de árboles.

¿Considera que la ciudad de Málaga ha mejorado en estos últimos años?

La respuesta tiene que ser positiva. No en vano es la ciudad donde sigue aumentando la preferencia de españoles y extranjeros para vivir en ella. ¿Que ello está produciendo problemas de encarecimiento de viviendas y desplazamiento de malagueños a otras zonas limítrofes? Pues es cierto, y hay que regularlo en la medida que sea posible, pero siendo conscientes que lo segundo es consecuencia de lo primero. Que en Málaga no sobran nuevos habitantes, lo que faltan son pisos, algo que, como siempre, resolverá el mercado inmobiliario, mediante la ley de la oferta y la demanda.

¿Hay suficiente participación ciudadana?

Rotundamente, no. La participación ciudadana nunca está a la altura de lo que solicitamos los representantes vecinales, que consideramos que tanto nuestro trabajo, como nuestras aportaciones, incluso aunque estas sean críticas con la labor del gobierno municipal, deberían ser tenidas en cuenta mas de lo que han sido hasta ahora.

¿Cómo se encuentra Parque Mediterráneo?

El Parque Mediterráneo es una barriada que tiene ya una antigüedad de más de 50 años, y existen unas plazas abiertas a todos los transeúntes, pero que son consideradas privadas de uso público, y que padecen problemas de filtraciones de agua que dañan a los aparcamientos, existentes bajo sus cubiertas. Bien es verdad que, afortunadamente, hemos ido consiguiendo resolver dicho problema, mediante los acuerdos con los equipos de gobierno municipal, que han llevado a cabo una serie de obras, cuyo coste ha supuesto una inversión mínima, por parte de los vecinos, ya que el mayor porcentaje de dicho coste ha corrido a cargo del equipo de gobierno.

¿Cómo trabaja el distrito?

Pues este, como otros muchos distritos, está sufriendo una merma en sus competencias, que se han trasladado a las áreas municipales, lo cual consideramos una equivocación ya que son los responsables de los distritos los que conocen de primera mano las necesidades de las barriadas y por tanto los mas facultados para establecer las necesarias prioridades.

¿Qué mejoras destacaría de esta última legislatura?

Pues, en el haber del equipo de gobierno hay que destacar haber conseguido convertir a Málaga en una ciudad que apuesta por la implantación de nuevas tecnologías, facilitando la ubicación de multinacionales del sector, además de haber aumentado la oferta cultural, que tanto valoran nuestros visitantes, sin olvidar su apuesta por un tema, cuya solución no le concierne directamente, como es la falta de viviendas, habiendo construido un buen número de ellas, aunque insuficiente, para las necesidades que existen. Además de lo antedicho, y teniendo en cuenta que esta legislatura ha coincidido con la pandemia, quiero destacar la humanitaria labor que ha desarrollado el equipo de gobierno, ayudado por un gran número de funcionarios, que han socorrido a tantas familias, y especialmente, personas mayores, necesitadas de asistencia. Elogio que amplio a tantas organizaciones y personas que han demostrado una generosidad sin limites y una valentía encomiable, aún a costa de su propia salud.

¿Qué equipamientos o mejoras faltan por llegar a Parque Mediterráneo?

Pues hay que intensificar el mantenimiento de zonas verdes, poda de arboles y limpieza y resolver el problema de un par de bloques de viviendas que no tienen garantizada su seguridad, en caso de que se produzca un indeseado incendio.

¿Qué le pediría al candidato que ganara las elecciones?

Al candidato que salga elegido para encabezar el gobierno municipal le pediría, primero que se vuelva a instaurar la policía de barrio, tan necesaria y valorada en el tiempo en que disfrutamos de ella. En segundo lugar que se vuelva al tradicional nombramiento de directores de distrito, entre personas cualificadas del propio partido, pues se ha demostrado que esas personas que comienzan su carrera política ejerciendo esa responsabilidad, se esfuerzan las 24 horas del día, para realizar un buen trabajo y escalar dentro del organigrama del partido. Y es que la labor del director de distrito es clave y lo ha sido, especialmente en los últimos años en que, no pocas veces, han ejercido como verdaderos concejales, ya que el titular ha tenido que atender una o más áreas, que le han sido asignadas. En tercer lugar, considero que hay que mejorar la limpieza de nuestra ciudad. Y para ello hay que comenzar por modernizar el sistema. No es aceptable que los encargados de la limpieza de nuestras calles tengan que desplazarse, a pie, desde los cuartelillos hasta el lugar de trabajo, tanto al comienzo, como al finalizar su jornada de trabajo. También considero necesaria la construcción de residencias para la tercera edad. Y por último y no menos importante es la necesidad de homogeneizar las normas correspondientes a la justificación de subvenciones municipales, de modo que ello no dependa de la voluntad y ocurrencias de los funcionarios responsables de cada área o distrito, alguno de los cuales interpretan dichas normas, a su antojo, y en contradicción con lo que deciden otros compañeros, e incluso, en contradicción con la propia normativa.