"A Paco de la Torre se le ha votado por inercia hasta ahora. El cambio se nota"

Para Daniel Pérez la campaña electoral va tan bien que, asegura, no quiere que acabe. A falta de un par de días para la jornada de reflexión, el equipo socialista tiene buenas sensaciones, es optimista, y defiende que «en la calle hay pulsión de cambio»: «El PP está haciendo unas cuentas que no le van a salir».

Es la segunda vez que se presenta como candidato a la alcaldía de Málaga, ¿qué ha cambiado en estos cuatro años?

Lo que hay que preguntarse es si Málaga está mejor ahora que hace cuatro años y los datos dicen que no. Eso ha hecho que el principal problema de la ciudad de Málaga sea la falta de vivienda, no se ha construido vivienda en los últimos años y al final la gente se tiene que ir de la ciudad.

¿Cree que a Paco de la Torre se le vota por inercia?

Se le ha votado por inercia hasta ahora, en algunos momentos. Ahora no, ahora va a haber un cambio, se nota en la calle estos días, va creciendo el rechazo hacia la política de Paco de la Torre por no construir vivienda de VPO, porque la gente se va. Hay votantes del Partido Popular que no quieren la Torre del Puerto, que no quieren más torres. No van a confiar en Paco de la Torre y están viendo con buenos ojos la candidatura del PSOE.

Le pide el voto prestado al votante del PP.

Sí, sé la responsabilidad que supone pedir el voto y para aquellos votantes que años atrás han ido votando al Partido Popular y a Paco de la Torre quiero pedirle una oportunidad. Ya toca.

¿Y el votante de Ciudadanos? Porque el PP da por hecho que esos votos le van a volver.

Pienso que no porque si hace cuatro años y hace ocho años esos votantes de Ciudadanos ya no votaron a Paco De la Torre porque se sentían cansados, pienso que esa relación de voto directo de ciudadanos al PP no va a pasar en Málaga. Creo que están haciendo unas cuentas que no le van a salir.

Con Málaga ha dejado la puerta abierta a llegar a acuerdos para gobernar. ¿Es una opción para el PSOE?

Aspiramos a gobernar en solitario, con un concejal más como ha pasado en el Ayuntamiento de Sevilla. Aspiro a desarrollar mi programa político pero lógicamente estaré abierto a todas las posibilidades para hacer una política de cambio en la ciudad de Málaga.

¿Y si hubiera que gobernar en coalición, habría alguna línea roja?

Nunca pactaríamos con Vox, pero estoy convencido de que no va a estar representado en el Ayuntamiento de Málaga.

Le iba a preguntar por eso. En algunas encuestas le dan representación a Vox. En 2019 ya decía que no se podía permitir que ellos entraran en el Ayuntamiento. ¿No teme que este año tengan posibilidad?

No, la vez anterior cuando estaban en auge no llegaron al 5% mínimo para tener representación municipal. No la van a tener y estoy convencido que no van a marcar la agenda política del Ayuntamiento.

No está respondiendo a esta pregunta pero es obligada. ¿Qué va a hacer Dani Pérez si el 28 de mayo no resulta elegido alcalde?

Yo ahora mismo lo que hago es trabajar por Málaga, por el cambio que estamos muy cerca de conseguir y no pretendo pensar en un futurible. Tengo muy claro mi objetivo y voy a seguir en esa línea. Sí puedo decir que siendo secretario provincial hasta ahora siempre he demostrado mi compromiso con Málaga en el Ayuntamiento, no he buscado otro sitio. Yo quiero trabajar por Málaga.

Ese compromiso en parte es también pasar cuatro años más en la oposición si fuera ese el resultado.

Le digo que el 28 de mayo el Partido Socialista va a gobernar el Ayuntamiento de Málaga.

Insisto, De la Torre ya ha dicho que hará oposición si le toca…

Paco de la Torre es la primera vez que reconoce que se quedaría en la oposición. Hasta ahora nunca había contemplado esta situación y lo hace porque sabe que hay pulsión de cambio.

Su propuesta estrella, la construcción de las 10.000 VPO, se cimienta principalmente en la iniciativa privada. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para que un promotor que tiene que reservar el 30% de suelo, lo reserve y además construya si dice que no le sale rentable?

Vamos a convencerlos de la necesidad que hay de vivienda. Esta vivienda tiene que ser también rentable para el constructor y promotor pero sobre todo tiene que ser rentable para los malagueños y los malagueñas. ¿De qué sirve que tengan un suelo reservado del 30% para VPO y no lo ejecuten? Eso es una anomalía, más cuando hay un gravísimo problema de falta de vivienda en la ciudad de Málaga. Van a tener todo nuestro apoyo y colaboración y, para ello, en la Gerencia Municipal de Urbanismo vamos a poner en funcionamiento un cuerpo especial de funcionarios de la gerencia y del Instituto Municipal de la Vivienda dedicado en exclusividad a la construcción y promoción de vivienda pública. Hace falta acelerar todos los trámites, hace falta que todos los informes sectoriales estén en tiempo y en forma.

El retraso en las tramitación urbanística es un hecho pero también preocupa el tema de la rentabilidad. Cuando se dice «intentar convencer» y «poner todo de nuestra parte» para ello, ¿qué se puede hacer? Medidas concretas. Sobre todo porque fijan un precio, 150.000 euros.

Tendremos que llegar a un acuerdo para mejorar los módulos que se pagan por la construcción.

Con la Junta.

Con la Junta de Andalucía, sin duda, porque es la competente autonómica en materia de vivienda. Y también poner al servicio todos los instrumentos del Gobierno de España que va con la nueva Ley de Vivienda en esta línea. Hay una necesidad imperiosa, urgente, de construir vivienda de VPO.

Se dan una década para hacer esas 10.000 VPO.

Nosotros queremos un proyecto político para Málaga de una década pero la primera medida que tome como alcalde de Málaga será iniciar la construcción de 10.000 viviendas VPO. Se irán entregando conforme se vayan finalizando.

En cualquier caso, es una solución a largo plazo. En el corto, para solucionar el problema de vivienda que tiene Málaga ya, ¿qué propone el PSOE?

Para aquellas situaciones de máxima urgencia hay que aumentar las políticas de vivienda pública en régimen de alquiler. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal, todos los días hay personas que se encuentran una carta para poder ser desahuciadas, con una fecha límite para tener que abandonar su vivienda. En esto el Ayuntamiento no puede ser impasible.

Los vecinos del Perchel siguen a la espera de una solución. ¿Qué hará si es alcalde?

Tenemos un compromiso firme, es más, el portavoz de la Plataforma, Enrique Gutiérrez, Guti, viene con nosotros cerrando la candidatura de número 31 que es un puesto honorífico. Es un compromiso que yo adquiero, con un ayuntamiento que tenga corazón y que escuche a los vecinos. Es lo que vamos a hacer, mediar, evitar los desahucios y, sobre todo, que no se despersonalice, que no deje de ser el Perchel lo que es.

Hablan de la posibilidad de quedarse en el barrio en una vivienda social, incluso intentar negociar una permuta. ¿Es posible?

El Ayuntamiento tiene recursos y tiene capacidad para negociar con promotores y constructores para permutas. Le voy a poner un ejemplo, las viviendas que iban a de VPO que iban a haber en Arraijanal, el alcalde convenció a la promotora y cambió los aprovechamientos urbanísticos y se lo llevó a los terrenos de Repsol. Si hay voluntad, hay acuerdo.

¿Dar marcha atrás a la subasta de Repsol, ya preadjudicada, es viable?

Nos sentaremos con los promotores, los que tienen la titularidad de estos aprovechamientos urbanísticos y buscaremos también una permuta. Si ellos tienen un valor ya reconocido por parte del Ayuntamiento, lo que no vamos a hacer es que ellos pierdan, eso está claro. Pero lo que podemos hacer es buscar alternativas y espacio en la ciudad, que hay suelo calificado suficiente para llegar a acuerdos. Sobre todo los que no tienen que perder son los vecinos de Cruz de Humilladero y de Carretera de Cádiz porque es una oportunidad única para que haya un gran pulmón verde.

Además de esa permuta, ¿habría que indemnizarles?

Habría que abrir una negociación que yo estoy dispuesto a hacer y, por tanto, es prematuro decir cómo se alcanzarían los acuerdos pero por mi parte habría toda la voluntad.

Defiende que Málaga tiene que ordenar la construcción en altura con la creación de una «City» e incluso modificar el Plan General. ¿Ubicación donde se podría hacer?

La zona de crecimiento de la ciudad va en el entorno hacia Campanillas y hacia Churriana. Yo no estoy en contra de la construcción en altura pero no me gustan las torres de Martiricos, no quiero la Torre del Puerto. Queremos hacer una nueva zona de expansión de la ciudad como tienen las grandes ciudades, por ejemplo Londres o París , no han construido en el centro histórico, han propiciado que la construcción en altura cree un nuevo espacio de centralidad y de crecimiento. Por ahí yo iría.

¿Haría la Torre del Puerto en otro sitio?

No descarto que eso pudiera hacerse en otro lugar. No estamos en contra del proyecto, estamos en contra de la ubicación, no queremos que nuestro skyline cambie porque tenemos los datos, hemos preguntado a los malagueños, hemos hecho encuestas y sabemos perfectamente que no quieren la torre en ese lugar. Yo no quiero la torre en el puerto.

¿Y Campanillas sería una opción por eso de que podría ser el lugar para la city?

Podría estudiarse con las posibilidades de un nuevo desarrollo del PGOU de hacer una apuesta importante de un crecimiento nuevo, como se hizo cuando se diseñó el crecimiento de Teatinos.

Fue un proyecto que impulsó el PSOE, ahora están en contra. Parece que al Gobierno central no le disgusta por lo que han manifestado los ministros aquí.

El Gobierno de España manifestado por la vicesecretaria general y ministra de Hacienda que la respuesta que da el Gobierno a la Torre del Puerto es la que da el candidato y el Partido Socialista en la ciudad de Málaga. Nosotros hemos dicho que no queremos la Torre del Puerto ahí, es un proyecto municipal que no reúne consenso y que no se puede llevar adelante. No queremos más fondos cataríes que puedan generar también una situación de inestabilidad en la ciudad. Ya vemos lo que ha pasado con el Málaga.

Usted piensa que si, de llegar el proyecto al Consejo de Ministros, este lo frenaría porque está en contra.

Tenemos una cosa muy clara y es que lo vamos a frenar desde el Ayuntamiento. No hace falta que se pronuncie otro organismo porque el Ayuntamiento de Málaga, si yo soy alcalde, no lo va a aprobar.

Como alcalde de los barrios que se define, ¿cuál va a ser su prioridad?

Yo me he criado en el barrio de Miraflores y conozco bien como es la ciudad. Y cuando digo que quiero ser el alcalde de los barrios es un compromiso de que tienen que estar mejor atendidos, más limpios, que no pueden sentir los malagueños que sus barrios están olvidados. Eso es lo que yo quiero para los barrios.