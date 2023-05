¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Me gustaría una legislatura estable, que es lo que necesita la ciudad, pero si tengo que pactar lo haría siempre mirando el interés general de la ciudad. Aquí hay dos opciones: un bloque que significa más de lo mismo, con un equipo de gobierno aburrido, que trabaja desde la inercia, por lo cual no sería mi prioridad; y otro bloque que es el cambio, con partidos que tienen otra sensibilidad, otro talante y tienen otra forma de trabajar, y que serían los primeros a los que me dirigiría si tuviera que buscar un pacto de gobierno.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Sencillamente es muy mejorable. Necesitamos un gobierno que esté a pie de calle, no sólo dos meses antes de las elecciones sino toda la legislatura. Ronda merece un cambio y un impulso y eso es lo que le vamos a dar. Mi ciudad no se puede permitir el lujo de perder más oportunidades.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

El cambio que propugnamos conlleva muchos propuestas para solucionar los problemas de la ciudad. Empleo, Educación, aparcamientos, etc., pero si me tengo que quedar con una propuesta es el Mercado Gourmet que quiero construir en el solar de la actual estación de autobuses y el museo que quiero hacer en el actual edificio que ocupa el ayuntamiento.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Mi propuesta es la creación de 500 VPO y ayudas al alquiler.