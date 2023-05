La nueva campaña puerta a puerta de Francis Salado para estas elecciones municipales 2023 ha alcanzado las 13.000 viviendas en el municipio de Rincón de la Victoria.

El candidato del Partido Popular continúa con el puerta a puerta tal y como hizo en 2019, cuando, con la famosa campaña de las cajas, sorprendió a todos y tuvo un contacto directo con los vecinos de cara a unas elecciones que acabaría ganando, según informó el partido en una nota de prensa.

Este año, en el PP han apostado por entregar un neceser en el que además de un programa de hitos y retos, se han incluido guiños a la Cultura y al voto femenino.

Francis Salado, junto a todo el equipo de campaña, ha venido realizando el puerta a puerta, completando todo el municipio, recorriendo los distintos núcleos, con sus urbanizaciones y diseminados.

El actual alcalde y candidato a la reelección no solo ha entregado el pack del PP sino que ha tenido la oportunidad de dialogar con vecinos y vecinas sobre los hitos logrados por el PP en los últimos años y, sobre todo, de los proyectos futuros que están por venir en Rincón de la Victoria.

«Hace cuatro años fue una gran experiencia y ahora hemos vuelto a repetirla. No me conformo con dejarle el detallito, les toco en la puerta y he escuchado a todos los que han querido trasmitirme sus inquietudes, sean del partido que sean o voten a quien voten el próximo 28 de mayo», explicaba Salado.

El candidato de los populares agradeció el recibimiento que por parte de los ciudadanos ha tenido esta campaña. «Estamos muy satisfechos por cómo nos han recibido en la mayoría de los hogares en los que hemos llegado. Tenemos muy buenas sensaciones y estamos contentos por cómo ha ido la campaña en general».