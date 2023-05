¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Me gustaría una legislatura estable, que es lo que necesita la ciudad, pero si tengo que pactar lo haría siempre mirando el interés general de la ciudad. Aquí hay dos opciones: un bloque que significa más de lo mismo, con un equipo de gobierno aburrido, que trabaja desde la inercia, por lo cual no sería mi prioridad; y otro bloque que es el cambio, con partidos que tienen otra sensibilidad, otro talante y tienen otra forma de trabajar, y que serían los primeros a los que me dirigiría si tuviera que buscar un pacto de gobierno.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Sencillamente es muy mejorable. Necesitamos un gobierno que esté a pie de calle, no sólo dos meses antes de las elecciones sino toda la legislatura. Ronda merece un cambio y un impulso y eso es lo que le vamos a dar. Mi ciudad no se puede permitir el lujo de perder más oportunidades.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

El cambio que propugnamos conlleva muchos propuestas para solucionar los problemas de la ciudad. Empleo, Educación, aparcamientos, etc., pero si me tengo que quedar con una propuesta es el Mercado Gourmet que quiero construir en el solar de la actual estación de autobuses y el museo que quiero hacer en el actual edificio que ocupa el ayuntamiento.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Mi propuesta es la creación de 500 VPO y ayudas al alquiler.

¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?

Tengo un plan para el ahorro del agua, que es un recurso que no es inagotable, que me han pasado unos expertos. Tenemos que reducir la pérdida de más del 30% del agua en nuestra redes de abastecimiento.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Que cumpla con sus promesas, que tendrán en mí un alcalde reivindicativo y exigente a la vez. Si llego a la alcaldía reuniré a todos los alcaldes de la comarca, sean del partido que sean, para exigir al resto de administraciones que cumplan la deuda histórica que tienen con la Serranía de Ronda. Vamos a reivindicar tres proyectos fundamentales: la mejora de las comunicaciones, con la autovía que el PP llevaba en su programa hace cuatro años y que Maripaz Fernández ha quitado del programa para estas elecciones; el centro sociosanitario para los enfermos crónicos o terminales a los que se les da de alta del hospital y no tienen quien les cuiden en su casa; y un plan de lucha contra la despoblación, no sólo en Ronda, que ha perdido 3.200 habitantes en los últimos tiempos, sino también en los pueblos de la Serranía. No sé si se harán o no, pero le aseguro que voy a ser el alcalde más reivindicativo ante el resto de administraciones. Maripaz Fernández ha antepuesto los intereses de su partido a los de Ronda pero yo no, porque no aspiro a ser parlamentario ni a tener un cargo en la Junta de Andalucía, ni a ser senador o diputado. Yo quiero ser alcalde de Ronda.

¿Y al Gobierno central?

Si voy a ser exigente con la Junta mucho más donde gobiernan los míos. Las administraciones deben mirar a Ronda e invertir aquí mucho más, porque somos una zona con un grave problema de despoblación y eso se frena entre todos. Quiero convertir el Parque Nacional Sierra de las Nieves en un nuevo motor económico.