¿Descarta algún partido en caso de necesitar un pacto?

No pensamos en pactos. Aspiramos a conseguir el respaldo de la mayoría de los ciudadanos de Marbella y San Pedro, como en 2019, que nos permita seguir desarrollando nuestro modelo de ciudad.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Ha sido un mandato muy complejo por la pandemia. Muchos ayuntamientos cerraron sus puertas. Marbella, no. Creamos el mayor escudo social de la historia de la ciudad. Y a pesar de ello se han desarrollado grandes equipamientos en todos los distritos de la ciudad. Se retomó la ampliación del Hospital Costa del Sol, tras años de abandono por parte del PSOE, que esperamos finalice este año. Primero pusimos el parking del hospital gratuito, cuando con el PSOE en la Junta era el más caro de Andalucía. El PSOE siempre ha buscado hacer caja en Marbella y, sin embargo, el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido 100 millones de euros en Sanidad. Se ha culminado el centro de salud de San Pedro, y se trabaja en nuevos centros en Ricardo Soriano (antigua oficina de Planeamiento urbanístico que el PSOE quería vender), Las Chapas y Nueva Andalucía, además de la ampliación del ambulatorio de Las Albarizas. Se han construido la Biblioteca Central Fernando Alcalá, la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas, el nuevo instituto de San Pedro y se está ejecutando el de Las Chapas. Se ha abierto al público el parking de la calle Doha, en Divina Pastora, con una inversión de 5,4 millones de euros y cerca de 170 plazas de aparcamiento con una tarifa de 1 euro las primeras 12 horas. Este mandato hemos creado 2.000 plazas de parking y para los próximos cuatro años haremos otras 3.000. Hemos seguido recuperando dinero y bienes de lo que se esquilmó durante la era GIL. Hemos recuperado más de 60 millones de euros y bienes como La Caridad, un lugar simbólico de aquella etapa de corrupción y que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y ha sido escenario de las ferias de Nueva Andalucía y de San Pedro más exitosas de la historia. Hemos alcanzado en 2022 y este 2023 cifras récord en ocupación y rentabilidad turística, en creación de empleo y de empresas implantadas en Marbella. Además se está ejecutando una nueva piscina municipal en Las Chapas y el palacio polivalente de Nueva Andalucía. Tras la quiebra de la primera empresa que la iba a acometer, se está construyendo la primera residencia pública para mayores de Marbella. Un proyecto que el PSOE descartó, igual que el centro de salud de Ricardo Soriano. No solo eso. Cuando gobernaron en 2015, al unirse cuatro partidos para no dejar gobernar al PP, que había obtenido el respaldo mayoritario de la ciudadanía, se perdieron subvenciones, dejaron a Marbella en una situación de abandono, de inseguridad, de suciedad. Fue retroceder dos años para una ciudad que necesita avanzar constantemente porque somos un destino turístico que compite a diario con otros lugares internacionales para atraer a turistas e inversores.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Tenemos muchas. Hemos aprobado de manera inicial el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, el primero con la nueva ley urbanística andaluza, y eso nos va a permitir seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Marbella y San Pedro, y en los próximos cuatro años se culminarán muchos de los equipamientos que están ejecutándose e impulsaremos otros nuevos, como el parking que se va a construir en el Albergue África, que contempla la creación de un millar de plazas, 500 de las cuales serán para estacionamiento en rotación, con el mismo modelo del parking de la calle Doha de un euro las 12 primeras horas, y las otras 500 serán en venta a precio de coste.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Hacer de la vivienda un bien asequible es una prioridad. Por eso hemos impulsado una nueva fase de viviendas de promoción pública en la zona de Guadaiza, en Nueva Andalucía, donde ya construimos una primera, en esta ocasión con 73 inmuebles que ya han sido sorteados. También una veintena de viviendas en el edificio que acogía la antigua sede de la Escuela Oficial de Idiomas dirigidas en alquiler para jóvenes. Además, hemos aprobado en pleno el Plan Municipal de la Vivienda, que prevé una inversión de más de 82 millones de euros en los próximos cinco años, de los que 15 serán de fondos propios, para desarrollar 3.850 inmuebles de los que 700 serán de promoción pública.