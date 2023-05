La candidata de CS la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha indicado en el cierre de campaña que "los verdaderos centristas del PP y del PSOE que no quieran un Gobierno anticuado y absolutista" le votarán.

CS ha elegido un doble evento, un reparto electoral en Echevarría de El Palo y una sardinada popular en el chiringuito Victoria de playa Virginia, para redondear un campaña de la que Losada hace un balance "muy positivo".

La candidata de la formación naranja se ha mostrado segura "de volver a obtener representación y ser decisiva" en el Ayuntamiento y ha apelado a "los abstencionistas a tomar partido el domingo".

"El domingo hay muchas cosas en juego que influyen en el día a día de la gente. Hay que ir a votar. La abstención no puede volver a ser la candidata más votada"

"El domingo hay muchas cosas en juego que influyen en el día a día de la gente. Hay que ir a votar. La abstención no puede volver a ser la candidata más votada. No nos podemos permitir a 200.000 malagueños en casa, de brazos caídos. Les pido que me escuchen. Que confíen. Que tomen partido por su futuro. Cada punto de participación multiplica los votos a CS. Los votos que nos permitirán seguir siendo la llave en Málaga", ha enfatizado.

De igual modo, ha asegurado que Ciudadanos se presenta el 28M con "el aval de haber condicionado la política en Málaga durante ocho años, los últimos cuatro en el Gobierno".

"Ciudadanos nos presentamos con el aval de haber llevado a la Cultura a su mejor momento en la historia; con el aval de haber convertido a Málaga en una capital del Deporte como nunca, y con el de haber hecho de Teatinos un barrio soñado para vivir. Llevamos ocho años condicionando la política en Málaga. Y no le ha ido mal a la ciudad, aunque escuchen al PSOE y a Unidas Podemos decir que todo es un desastre", ha dicho.

También Losada, quien ha estado acompañada por el grueso de su lista electoral, ha definido a CS como "el contrapeso necesario para evitar abusos de poder y modelos radicales".

Ha considerado que es CS quien ha ganado la campaña electoral. "Hemos hecho la mejor campaña, fuera de la tristeza aburrida y cansada de las propuestas del PP y del PSOE", ha incidido. En este punto, ha resaltado el "papel clave" de su programa de futuro "entre los que lo ven todo mal y quienes hacen lecturas triunfales".

Losada ha vuelto a reflexionar sobre la palabra éxito. "Málaga ha mejorado entre todos, claro que sí. Pero es el momento de un cambio de rumbo. No podemos morir de éxito. El éxito no es tal si no nos alcanza a todos. Y tenemos serios problemas de vivienda. Y muchos malagueños empiezan a sentir que la ciudad está más pensada para los de fuera. Ocurre hasta en algo tan nuestro como la Semana Santa", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en "lo perjudicales que, a su jucio, son las mayorías absolutas". "Para evitar los vicios, los despilfarros y las malas costumbres del poder absoluto hay que votar Ciudadanos", ha sentenciado.

Mensaje movilizador

La candidata ha dirigido un claro mensaje para movilizar a los malagueños el domingo. "Pido el voto para Ciudadanos porque tenemos la experiencia de ser un partido de Gobierno y controlador. Cultura, Deporte y Teatinos son las tres joyas de la corona de la gestión de la ciudad. Y las hemos llevado nosotros".

"Con Ciudadanos en el Gobierno no se pueden imponer torres en el puerto en contra de la gran mayoría de Málaga. Pido al voto a quienes apoyaban al PP y quieren parar la torre, Ciudadanos es el centro en el que cabemos todos. Pido el voto a quienes apoyaban al PP y se han hartado de que les prometan siempre los mismos proyectos que nunca se hacen. Pido el voto moderado del PSOE, pido el voto de esos socialistas enfadados con la deriva radical del partido, tu sitio es Ciudadanos", ha agregado.

Por último, Losada ha asegurado que CS "es la única opción que conecta el progreso de la ciudad con que los malagueños no se vean excluidos de ella".

"Vamos a hacer posible que Málaga siga siendo admirada, visitada, que reciba inversiones y que haya equilibrio con que los malagueños vivamos bien. Ésa Málaga que conecta corazón y cabeza merece llenar las urnas de votos naranjas. Quien quiera que ese éxito de Málaga le beneficie en su día a día tiene que saber que Ciudadanos lo haremos posible", ha concluido.