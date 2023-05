"La pasión por Málaga motiva mi continuidad y he concluido que puedo seguir siendo útil"

A sus 80 años, Francisco de la Torre aspira por sexta vez a la reelección como alcalde de Málaga en estas elecciones en Málaga 2023. Aunque las encuestas le son favorables, no quiere hablar de mayoría absoluta sino «amplia» y le pide a sus votantes que «no piensen que está todo hecho».

Vuelve a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga. Estuvo un año manteniendo la incógnita de si sí o si no… da la impresión de que usted siempre lo tuvo claro.

Durante un tiempo es lógico que se reflexione y se piense también en otras alternativas pero es verdad que me apasiona la ciudad, que Málaga tiene proyectos que han ido cuajando muy sólidos, que abren camino a otros en el plano tecnológico, empresarial, de la innovación, cultural, el tema de la Expo. Quedan problemas evidentemente, el de la vivienda, producido en parte por el éxito de la ciudad y el tema de mejorar la educación en todo lo que podamos. La pasión por Málaga motiva la continuidad. Y hay una palabra japonesa «ikigai», que es la sensación de sentirte útil, pero tienes que reflexionar sobre ello y he llegado a lo conclusión de que puedo seguir siendo útil. Eso esta detrás de mi decisión final.

¿Tiene la convicción de que en estas elecciones recuperará la mayoría absoluta que perdió en 2015?

Algo de eso dicen en las encuestas pero depende también de que no haya confianza en exceso. Me gusta más hablar de mayoría amplia.

¿Por qué?

Porque es un concepto que parece más respetuoso para los demás. Yo quiero que nuestro mensaje sea, porque es realmente como hemos gobernado hasta ahora, no para solo los que nos voten. Mayoría amplia es una expresión que separa la palabra absoluta, que puede ligar con absolutismo y nada más lejos de mi intención. Gobierno democrático, abierto a la participación, donde todos se sientan cómodos, abierto a escuchar a todos.

¿Lo que Ciudadanos le quitó, Ciudadanos se lo va a dar?

Al final no es Ciudadanos, son los votantes los que lo hacen. Pero insisto, los votantes más cercanos a nosotros, aquellos que están ilusionados con nuestra victoria, no piensen que está todo hecho, yo insisto muchísimo, y más en esta recta final de campaña. Yo abro el mensaje también a esa participación, que es un derecho y un deber y, por tanto, de ahí va a depender, de esa mayoría amplia que nos permita tener el mejor gobierno posible.

La que ha sido su socia de gobierno este mandato, Noelia Losada, dice que usted no sabe delegar y que no acepta una crítica. ¿Qué opina?

Lo más mínimo. Encajo las críticas totalmente. Si me permite, también encajo y entiendo mejor la lealtad que la deslealtad precisamente, pero delegar delego perfectamente como es natural. Es curioso porque hay una contradicción, hay algunos que dicen que delego demasiado y no estoy en el detalle del día a día, y otros por el contrario, que no delego y que quiero hacerlo todo. Pero en fin, entiendo que la señora Losada haga los comentarios que vea oportuno hacer dentro de la campaña electoral.

¿Qué opina cuando le afean que el modelo de éxito de Málaga excluye a parte de los malagueños?

No queremos excluir a nadie, es evidente. Pero más de una vez cuando tratan de criticarnos porque hay parte de la población con una renta, otra con otra, como una especie de sectorización de la ciudad, es una cuestión que pasa en todas las ciudades. En los principios del siglo XXI, 2003, 2004, el grado de abandono escolar en Andalucía rozaba el 40%. No se supo estimular, ofrecer una enseñanza que creara ilusión, seguridad en la empleabilidad. Creo mucho en la inclusión laboral, inclusive en aquellas personas que por las razones que fuera, hicieran el abandono escolar. Es una segunda oportunidad, y para eso los fondos europeos que la Junta de Andalucía ha manejado, estoy hablando en el pasado, no siempre con eficacia. Queremos colaborar ahí para justamente que haya esa recuperación, de poder sentirse todo el mundo incluido en el éxito y el progreso.

Pero cuando hace esa vinculación entre mayor formación, mayor salario, empleabilidad y posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Qué cree que puede pensar un joven malagueño que tiene una carrera y dos másteres y no se puede independizar?

Lo que quiero decir es que no es necesario pensar que todo tiene que ir por la universidad. Yo he hablado muchas veces de la FP.

Pero es un hecho que los universitarios tienen esa dificultad también.

Ya, ya. Pero la Formación Profesional es un camino más corto que la Universidad y tiene una empleabilidad igual o superior. Hay un camino abierto a seguir, conozco muchos casos de directivos de éxito, sobre todo en Europa pasa, un español hijo de inmigrantes españoles en Alemania se formó en la FP y llegó a ser dirigente máximo Volkswagen. Yo creo que dignificar la Formación Profesional será un paso adelante muy importante, nunca se ha hecho en España. El gobierno autonómico está haciendo una apuesta por la FP más que el anterior, nos queda hacer una FP dual más potente, para ello es necesario que el mundo empresarial crea en ello, colabore, y nosotros estamos comprometidos.

¿Pero usted cree que la FP o la FP dual es la solución?

Bueno, es una parte de la solución. Te explico. Cuando un chaval está en la ESO, y él ve que alguno de sus hermanos, sus familiares, han cogido un camino de una FP de éxito, de enseñanza dual, que tiene empleabilidad a corto plazo con un salario digno, ese chaval aguanta en la ESO, se ilusiona. Se ilusiona porque normalmente la gente estudia buscando también una formación para el empleo, no solo por el placer de aprender. Si el chaval que está en la ESO sigue su camino, su abandono será mucho menor, por eso en Europa no hay casi abandono escolar.

Pero usted sigue ligando la falta de formación a la dificultad para acceder a la vivienda.

Claro, no es lo mismo un chaval que puede ganar 1.500 euros o 1.700 y algo más, al que esté en 1.000 o menos de 1.000. Entonces el margen para acceder a la vivienda es distinto. Si ese chaval y la pareja suman unos 3.000 euros, las perspectivas son mejores. Es obvio que hay una relación. Puede darse la paradoja de gente que ha ido a la universidad, que se ha esforzado y luego el sector en el que está no le da mucho margen, vuestro sector es un caso de ello, la comunicación.

Martiricos, Málaga Towers, la Princesa, Repsol... tienen precios prohibitivos para la clase media malagueña ¿Cómo encajan ese tipo de construcciones en un mercado de la vivienda tensionado?

Si el mercado está tensionado, el promotor no te va a abaratar los precios, eso lo marca el mercado. Pero, ¿cómo se consigue que deje de tensionarse? Que haya más oferta. Hay que agilizar los trámites, que los promotores se sientan animados a ello. Para el alquiler ¿es el marco legal que se plantea el más adecuado para estimular la oferta o la estamos frenando? Los especialistas en la materia aseguran que la ley [de Vivienda] es un fracaso.

El plan del PSOE de las 10.000 VPO dice que es «vender humo» y pone su Plan Municipal de Vivienda como «riguroso» y «serio» pero al final su plan también se cimienta principalmente sobre la iniciativa privada.

Pero no solo. Cuidado, es que el del PSOE es solo VPO privada. Y además, venta, no hace alquiler. ¿Se acuerda de la lona? Un precio irreal, en venta. Ves su lista y es una lista de promociones privadas que no sabe los años que van a tardar en hacerse. Algunas dependen de que antes se encauce el río Campanillas, por poner un ejemplo. Programas en los que han votado que no, que han intentado frenar y ahora lo plantean como que esa es la solución. Nosotros siempre hemos utilizado programas donde hubiera acción pública y privada. Las de Martiricos son algunas de ellas. Y luego las torres tienen un efecto de centralidad que no viene mal, lo que pasa es que lo estamos viendo cuando físicamente se construye y no cuando van a jugar ese papel. Antes de hacer Repsol ya Dos Hermanas, que es una barriada deprimida, ya está más alta de precio, para los que tienen la vivienda. El problema es de los que no tienen, entonces hay que facilitar viviendas en venta, VPO, que insisto el marco legal nacional se está desaprovechando para hacerlo. Luego está la vertiente de los propietarios que dicen que prefieren vender al alquiler porque puede venir un okupa y las viviendas turísticas, esa misma ley a la cual he aludido, podía haber abordado ese tema.

¿Ve asumible que haya malagueños que se tengan que ir a municipios limítrofes buscando vivienda asumible?

Eso está pasando en todas las comunidades, en todo el espacio metropolitano de España y de Europa. Es un fenómeno de lo más natural y en Málaga desde hace tiempo. La diferencia es que antes, en los años previos a nosotros, esa emigración de Málaga iba fuera de la provincia al resto de España o fuera, y ahora se queda en el entorno, basado en su potencia. Eso es una diferencia abismal. Es distinto irte a Alemania o a Suiza que quedarte en Málaga. Inclusivo atraer a Málaga, porque atraemos a más gente de la que se va.

Sobre la Torre del Puerto, ha dicho que es un proyecto que tiene más ventajas que inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes?

Que nunca va a tener el consenso global. La gente puede decir ‘hombre, voy a ver un paisaje que antes no tenía y ahora lo tengo’ pero antes tampoco tenía las grúas y el muelle 9. Es un proyecto del Puerto, de Paulino Plata en la etapa del PSOE, que tuvo el apoyo del Partido Socialista entusiasta. Yo nunca he estado entusiasmado pero siempre reconocí más ventajas que inconvenientes. Y creo que esa moderación en la respuesta da una imagen de seriedad y de seguridad. Pasar del apoyo entusiasta a la crítica entusiasta me parece que no es serio.

Nunca ha estado entusiasmado pero es el único que lo defiende, ya todos los partidos se han posicionado en contra.

Yo creo que es una estrategia partidaria pensando que eso puede erosionarnos. La encuesta que hace la Universidad de Málaga daba una mayor opinión a favor que en contra sobre este particular, con lo cual me siento hasta cómodo en ese sentido. Cuando tú vas a ese futuro hotel y vienes para acá no lo ves, lo ves cuando vas para allá en todo caso. Ese no es el paisaje histórico de Málaga, es este, Alcazaba, Gibralfaro y el Parque. Es un tema donde la bahía no va a ser herida. Yo creo que la Malagueta en sí, visto desde el Este sobre todo, o desde el Centro, es una barrera visual que nunca el hotel va a ser. La Malagueta es un espacio residencial que crea dinámica pero no es lo mismo que un espacio hotelero por lo que supone para el empleo y ligado al tema de congresos. Puede también favorecer que los cruceros apuesten más por cruceros de lujo.

Es la segunda vez que le pregunto. ¿Le gusta la torre ahí?

Yo le digo que tiene más ventajas que inconvenientes, el edificio en sí mismo es un proyecto que tiene mis respetos. Alguien podría decir ‘oye pues se podría hacer mejor’ pero creo que está bien pensado, bien dimensionado. ¿Por qué necesitamos hoteles en Málaga de tamaño y de calidad? Copa Davis, hace muy pocos meses aquí en Málaga, los ocho equipos que vinieron tuvieron que alojarse en un hotel en Fuengirola. Aquí no había ningún hotel que buscaban ellos de cinco estrellas, no cabían. Y eso a lo largo del año se puede repetir más de una vez.

El Colegio de Arquitectos ha vuelto a insistir en que no es la ubicación idónea y no cumple con los principios de sostenibilidad.

¿Pero cuál es la ubicación idónea que dice el colegio?

No da una alternativa.

Hombre, hay que darla, ¿no?

Usted cree que no hay.

No es fácil. ¿Cuál se le ocurre? No es fácil. Que tenga las ventajas desde el punto de vista de ubicación. Y luego hay otra cuestión, muchas veces la gente dice ‘es que regalan suelo’. Esto es un suelo con una concesión administrativa a X años. No es para toda la vida privado, podrá salir de nueva concesión pero pasa a ser propiedad del Puerto, el Gobierno. Se hizo en Barcelona, con el Hotel Vela, los hoteles del Puerto Olímpico de Barcelona. ¿El Colegio de Arquitectos de Málaga qué opina, por qué allí sí puede ser y aquí no? Con todo el respeto al Colegio, no estoy de acuerdo con su criterio. Y estoy seguro que hay colegiados que lo ven en una línea muy parecida a la que yo estoy comentando.

Málaga se juega una inversión pública de 1.400 millones como poco en infraestructuras si gana la Expo. ¿Cuál es el plan B si no gana?

Yo creo que ganamos la Expo.

Lo tiene claro.

Bueno, claro, claro absoluto no, porque en la vida nunca se tiene nada claro cuando depende de otros. Pero a mí me parece que ninguna candidatura tiene el respaldo institucional tan completo como la nuestra. Y luego ninguna temática es tan urgente para ser útil al planeta y a la ciudad en la marca. Creo que todo eso juega a favor de que salgamos elegidos, pero si no, tenemos previsto hacer ese recinto, tener una Expo sin que haya sido determinado por el Bureau, no se llamará Expo, lo llamaremos espacio para la sostenibilidad de las ciudades.

O sea que está decidido que el recinto se mantendrá aunque no haya Expo.

Es lo que queremos y lógicamente motivaremos a todas las administraciones a que ayuden, pero será mucho más fácil si somos elegidos porque formaría parte del calendario de las Expo.

Pregunta clásica. ¿Cuáles van a ser sus prioridades si el 28 de mayo tiene la confianza para seguir siendo alcalde?

Pues son muchísimas. Todo lo que hemos tocado está ahí como prioridades, vivienda, educación, juventud, temas ambientales, podríamos hablar de los seis parques que queremos que se terminen en esta corporación. Hay muchísimas cuestiones que nos preocupan, el tema del agua, los residuos, seguiremos en la línea de tener una ciudad cardioprotegida. Y los temas en innovación son apasionantes, el avance de la Fundación Innova va a dar bastante juego. En el tema cultural tengo muchas cosas pendientes, el auditorio , el Astoria-Victoria, la Aisge, el Soho CaixaBank y el CaixaForum, el Neoalbéniz, las cápsulas de estudio... Y queremos una ciudad más accesible.

Se ha hablado mucho de sus 80 años pero lo cierto es que en las filas del PP hay alguien que le gana, José Antonio Torres, en Almería con 98 años. ¿Se ve con esa edad haciendo campaña?

No, no (risas)

No se ve.

No, ahora mismo lo hago bien, creo que aceptablemente. Y me habla de campaña, que es un esfuerzo adicional. La clave de estos temas es mantenerte en forma, seguramente este compañero de Almería se mantiene en forma.

No sé si han hablado.

No, no lo conozco. Pero mantenerte en forma supone para mí hacer el ejercicio físico. Y aprovecho para dar un mensaje de apoyo a la actividad deportiva y física. El deporte es salud y si podemos estimular que se haga deporte a cualquier edad yo creo que hacemos un servicio a la ciudad formidable.