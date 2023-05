Fin de campaña con la vuelta de las mayorías absolutas planeando en las urnas

Apurando las últimas horas del final de la campaña, los candidatos y candidatas a la alcaldía de Málaga pusieron el broche a 15 días de alta intensidad política en la que se afanaron en presentarse ante un electorado de más de 1,2 millones de votantes como la mejor opción para coger las riendas de la Casona del Parque.

El Partido Popular se juega en estos comicios, como poco, la continuidad en el Ayuntamiento de Málaga, en el que Paco de la Torre lleva gobernando de forma ininterrumpida desde hace 23 años. En las urnas de este 28M se revelará si la presagiada desaparición de Ciudadanos le permite recuperar la mayoría absoluta que perdió en 2015. El PSOE, con Dani Pérez como candidato por segunda vez, aspira a arrebatar la alcaldía a De la Torre con un gobierno en solitario, aunque no descarta alcanzar pactos para alcanzar los 16 concejales que requiere la mayoría absoluta. Una puerta que Toni Morillas, de Con Málaga, también deja abierta.

PP

Los populares escogieron la plaza dedicada al concejal popular Antonio Garrido, a las espaldas de la Tabacalera, para el cierre de campaña. De la Torre estuvo acompañado por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro y los consejeros de Economía, Trabajo y Turismo, Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal.

«El camino recorrido es para sentirse orgulloso de él y notamos la satisfacción de la gente, la alegría, la esperanza y también los interrogantes», esbozó De la Torre, que sacó pecho de su gestión y del «éxito» de Málaga basado en la credibilidad y la seguridad jurídica. «Tenemos el aval de lo hecho en estos años», subrayó el candidato a la reelección, que también reconoció que «quedan cosas por hacer», por ejemplo, en vivienda, un asunto sobre el que volvió a arremeter contra el PSOE: «Lo más importante en democracia es servir al bien común. Mal pueden servir a la gente aquellos que venden una mentira, algo que es imposible de hacer». «El modelo de Paco de la Torre es un modelo de éxito, que otras ciudades exportan», recalcó la presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro.

PSOE

El PSOE acudió al auditorio Eduardo Ocón del Paseo del Parque para su fiesta mitin, donde el candidato Daniel Pérez culminó estas dos últimas semanas de actos en compañía de la vicepresidenta primera del Gobierno Central, Nadia Calviño, que hizo doblete tras apoyar por la mañana al candidato socialista al Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, junto al secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas.

«Vamos a gobernar para los malagueños y las malagueñas, vamos a escuchar. ¿Sabéis por qué? Porque después de 28 años del Partido Popular y de Paco de la Torre, lo que ha hecho es dejar de escuchar a los malagueños, y un alcalde que no escucha no es un buen alcalde», anunció Pérez, que reivindicó su plan para iniciar la construcción de 10.000 VPO o la creación de un «batallón» de limpieza. «La gente nos dice ya toca, lo vais a conseguir».

«Málaga necesita un alcalde que gobierne para la gente y piense en los malagueños y malagueñas, en jóvenes y mayores. Dani Pérez tiene programa, equipo y visión de futuro para esta ciudad. Es lo que necesitamos», apoyó Nadia Calviño. «Cada voto vale exactamente igual que otro. Aquí no manda la cartera, los intereses económicos. Aquí mandan los malagueños y malagueñas que elegirán a Dani alcalde de Málaga», añadió Espadas.

Ciudadanos

La candidata de Ciudadanos, Noelia Losada, organizó una «espetada popular» en el chiringuito Victoria en Playa Virginia después de hacer un último reparto electoral en Echevarría del Palo, en la calle Pío Baroja, donde volvió a hacer un último llamamiento a la movilización este domingo.

«Hay muchas cosas en juego que influyen en el día a día de la gente. Hay que ir a votar. La abstención no puede volver a ser la candidata más votada. No nos podemos permitir a 200.000 malagueños en casa, de brazos caídos. Les pido que me escuchen. Que confíen. Que tomen partido por su futuro. Cada punto de participación multiplica los votos a CS. Los votos que nos permitirán seguir siendo la llave en Málaga», esgrimió Losada, que reivindicó una vez más el papel equidistante de la formación naranja entre las dos caras del bipartidismo. « Ciudadanos es el centro en el que cabemos todos».

Con Málaga

La confluencia Con Málaga -Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz- se fue hasta la plaza de la Merced, junto al obelisco en homenaje a Torrijos. Tras el acto oficial, la candidatura de Toni Morillas se desplazó hasta La Bacanal, un bar de la calle Nosquera para su fiesta de fin de campaña.

«El domingo podemos elegir entre que siga el negociete de unos pocos, y que se impida a toda una generación la posibilidad de emanciparse, de disponer de una vivienda y un empleo digno, o construir un modelo de ciudad justo que aborde y garantice el derecho a la vivienda, que se construya desde los barrios y que permita desplegar toda una red de barrios verdes con la situación de emergencia climática en el centro», manifestó la candidata.

El número 2 de la lista, Nico Sguiglia, pidió el «voto valiente» para contar con un gobierno que salde la «deuda interna que tiene Málaga con los barrios».

Adelante Andalucía

Adelante Andalucía, con el candidato más joven de estos comicios a la alcaldía de Málaga, Luis Rodrigo, eligió la plaza de la Libertad del Perchel, junto al Mercado del Carmen y el rehabilitado Convento de San Andrés. Hubo música en directo con el grupo de reggae malagueño Urban Roots y Pepe Torregrosa, cantante de Jarrillo Lata.

«Nuestro modelo de ciudad es una Málaga en la que gobierne la gente y no los políticos. Tenemos un rechazo total a los políticos profesionales», defendió Luis Rodrigo, acompañado de un intérprete de signos. «Cuando algo no funciona, lo mejor es pulsar el botón de reinicio y echarlo a andar, así que este domingo reiniciamos juntos y juntas Málaga».

Vox

El candidato de Vox, Antonio Alcázar, convocó a la prensa por la mañana en la calle Larios para valorar la campaña. Por la tarde, simpatizantes y miembros de la lista se reunieron en la sede del partido en un acto en el que estuvo presente la diputada nacional, Patricia Rueda.

«El 28 de mayo hay una oportunidad para defender lo tuyo, para cuidar lo tuyo, para acabar con el despilfarro político, para imponer el sentido común y es poner en el centro común de todas las políticas a la familia», afirmó Rueda.