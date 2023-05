El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha advertido de que no se puede pensar que "está todo hecho" y que "el entusiasmo nos lleve a pensar que es igual ir o no a votar", por lo que ha pedido ir a votar y lograr "una amplia mayoría". "Queremos que gane nuestra ciudad", ha afirmado.

"Hay que ir a votar. Hay que fortalecer la democracia ahora que hay imágenes han negativas", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "nuestra obligación es hacer Málaga una moderna, en vanguardia y fortalecer la democracia".

Por tanto, ha pedido no confiarse, insistiendo en que "queremos que gane nuestra ciudad". Además, ha vuelto a reclamar una "amplia mayoría", ya que "hay una gran diferencia entre gobernar solo o gobernar no bien acompañados". "Votad PP, no tengáis duda", ha dicho.

"Como se trata, no de que ganemos nosotros, sino Málaga, pedimos el voto para nuestro partido"

Es más, ha dejado claro que "como se trata, no de que ganemos nosotros, sino Málaga, pedimos el voto para nuestro partido", incidiendo en su compromiso de "tiempo y energía al servicio de Málaga".

De la Torre, en el acto de cierre de la campaña electoral, junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado que "nos quedan cosas por mejorar" pero "el camino recorrido es para sentirse orgulloso".

También ha dicho que cuando una ciudad "tiene éxito, es capaz de ofrecer oportunidades a su gente y los de fuera" y "viene gente de fuera, tenemos que ser capaces de acogerlos, de compartir y competir con ellos", para lo que es "fundamental" la formación.

Problema de la vivienda

Por otro lado, se ha referido al tema de la vivienda y ha asegurado que "hay que hacer cosas, pero tenemos el aval de lo hecho estos años", valorando, de nuevo, el plan municipal planteado. "La gente sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que es camelo, lo que es cierto y teoría, entre lo cierto y el humo", ha apostillado. En este punto, ha rechazado el plan de las 10.000 VPO que propone el PSOE: "No se pueden hacer 10.000 viviendas", ha zanjado.

Asimismo, en su intervención ha aludido a la Expo 2027 y la cita en Paris en junio. "No quiero despertar excesiva seguridad pero tenemos ciertas expectativas de que salga la Expo en Málaga", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "la posexpo durará muchos años y los edificios serán útiles".

Ha pedido, por tanto, el voto, y pese a que las encuestas son favorables, ha advertido de que "no significan que esté todo hecho". "Queremos ofrecer estabilidad", ha sostenido, al tiempo que ha valorado que se puede "trabajar cómodamente" ahora con el Gobierno andaluz y ha dicho que "necesitamos un Gobierno central más eficaz, más centrado en los temas".

Por último, De la Torre, cuyo acto de cierre de campaña ha sido en la plaza Antonio Garrido, a la espalda de Tabacalera, un "distrito especial", ha dicho que Tabacalera "ha sido símbolo de la nueva Málaga, de la cultura y la tecnología", ha concluido.