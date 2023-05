La candidata de CS a la alcaldía de Málaga, Noelia Losada, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones en Málaga este 28M y ha incidido en que le gustaría "que estas elecciones no las volviera a ganar la abstención". Aquí puede seguir en directo la jornada electoral en Málaga.

Losada, que ha votado en el colegio Julio Caro Baroja de Guadalmar, ha precisado que esa abstención "supone que 200.000 malagueños se queden en casa cada vez que hay elecciones municipales", por lo que ha apelado a la movilización.

"Cuanta más gente vote, más representativa serán las personas que salgamos elegidas" y ha sostenido que "es lo que verdaderamente demuestra quién quiere la sociedad malagueña que esté ejerciendo en el ayuntamiento esas funciones".

Ha dicho que "si 200.000 malagueños se quedan en casa, la representación que existirá no es una representación de toda Málaga, es una representación de la mitad de Málaga y no puede ser que la mitad de Málaga no quiera decidir qué modelo de ciudad tiene".

Así, ha insistido en que "la abstención se rompa por primera vez en unas elecciones y que desde luego supere en bastantes puntos la gente que vota a la que no vota". A su juicio, "si conseguimos eso, estaremos haciendo un ejercicio de sociedad cada vez más madura, de sociedad cada vez más concienciada con tomar decisiones con respecto a lo que les afecta y demostraremos que cada vez tenemos más altura democrática".

Votar para elegir la "Málaga del futuro"

Por otro lado, ha recordado que los ayuntamientos son "la administración más cercana; la administración en la que nos jugamos la limpieza de nuestros barrios, la seguridad, la movilidad, cómo queremos tener nuestras calles, cómo queremos que sea la Málaga del futuro".

Así, ha hecho un llamamiento a la participación, en primer lugar, aludiendo al "respeto que le tenemos que tener a los verdaderos padres de la democracia, que les costó mucho trabajo conseguirlo". "Por ese respeto al sistema que disfrutamos gracias a ellos creo que todos tenemos que perder esa media horita del día y venir a ejercer nuestro derecho al voto".

En segundo lugar, ha explicado, "creo que es la administración a la que siempre tocamos en la puerta la primera". "Es la que tenemos más cerquita y al final la que decide de verdad la que más nos repercute en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida, en nuestra seguridad, en nuestra limpieza, en nuestros autobuses, en nuestra movilidad, en la limpieza de los colegios de nuestros niños y si tienen sombra o no en el patio", ha apostillado. En suma, ha dicho, "ese tipo de cosas al final es lo que más nos condicionan nuestro día a día".

Sobre la campaña y sus sensaciones, ha afirmado que está "muy optimista" y "las sensaciones que tengo son muy buenas". Ha opinado que "volveré a contar con el apoyo mayoritario de los malagueños para estarles representando en el Ayuntamiento de Málaga" y ha incidido en que "no me gustan las mayorías absolutas. Creo que hay bastante unanimidad en que no son buenas".

"Cuanta más representación de la sociedad haya en un ayuntamiento o en cualquier administración, creo que mejor nos va a ir; ya no solo por hacer un efecto control, también por ejercer puntos de vista distintos y que un monocolor, al final, tiende a que solo se vean las cosas de un solo color", ha concluido.