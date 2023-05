Antes de que el reloj diese las diez en punto, los gritos de júbilo traspasaban las puertas del salón Alcazaba del hotel NH de Málaga, donde el Partido Popular se ha atrincherado para asistir a la larga noche electoral de este 28 de mayo.

La euforia ya se mascaba en el ambiente cuando el eterno candidato popular, Paco de la Torre, se hacía con la mayoría absoluta de la que tuvo que despedirse en 2015 con la irrupción de Ciudadanos, partido con el que ha gobernado pactos y acuerdos mediante durante estos últimos ocho años.

Con el ambiente más que agitado por los halagüeños resultados que ofrecía el escrutinio en sus primeras horas, avanzada la noche volvió a elevarse un clamor gutural que, ya sin duda alguna, delataba que los de De la Torre sumaban uno más. 17 concejales, con más del 70% escrutado, tres más que los obtenidos en los anteriores comicios, uno más que los 16 necesarios para gobernar en solitario.

Pasadas las once, y tal y como arrancaron la precampaña, Paco de la Torre salió a recibir a un público entregado entre vítores y al ritmo de Freddy Mercury y su “Don´t stop me now”, un himno más que elocuente para un alcalde que empieza este mandato con 80 años, el séptimo que encadena de forma consecutiva tras la ya lejana marcha de Celia Villalobos a Madrid en el 2000.

“117.000 malagueños han confiando en nosotros, y eso nos obliga a mucho a todos nosotros. A partir de ahora con esa mayoría amplia a gobernar lo mejor posible, mejor que antes, esa es la clave. Eso significa responsabilidad y entrega absoluta, a los malagueños y malagueñas”, se reafirmó De la Torre, que subrayó también el papel de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. “Nos queda seguir conectando con la gente, cómo seguir resolviendo los problemas de la gente, cómo coordinarnos con el gobierno de la Junta, que la comunidad andaluza está ahora bien gobernada”.

De la Torre no tardó en mencionar el que será su primer gran reto de este mandato, ganar la Expo 2027, una candidatura sobre la que sustenta el desbloqueo de numerosos proyectos pendientes en la ciudad, como es el Auditorio o el Plan Litoral. Pocos días después del pleno de investidura, el 21 de junio, los populares viajarán a París para conocer el resultado de una carrera en la que compiten contra Estados Unidos, Argentina, Serbia y Tailandia.

“Vemos ahora horizontes más formidables en la estrategia de la ciudad. Tenemos un reto inmediato, la Expo 2027”, defendió, orgulloso de que Málaga sea “ciudad de referencia” así como de que el éxito de la capital no sea “egoísta” sino que, aseguró, se expande hacia la provincia, Andalucía y España.

Los populares se retrotraen así a los resultados de 2003 y 2007, recuperando los 17 ediles, una mayoría “amplia”, como prefiere referirse De la Torre, que firma cuatro años más al frente de la Casona del Parque como gran ganador de estas elecciones, en la que ha obtenido cerca del 50% de los sufragios.

"Me siento plenamente convencido que nuestro esfuerzo a favor de Málaga no es un esfuerzo egoísta, servimos a nuestra provincia, a nuestra comunidad, de la que me siento más orgullo que otros años. Andalucía es ahora una comunidad de referencia. Y me sentiré más orgulloso cuando tengamos un mejor gobierno a nivel nacional”, continuó De la Torre, que compartió que había recibido la llamada de su principal contrincante en estos comicios, el candidato socialista Daniel Pérez, para felicitarle por su victoria.

Un exultante De la Torre agradeció a apoderados e interventores su trabajo, así como a todo su equipo por el trabajo realizado durante la campaña, en especial, a los cuatro ediles que por diferentes motivos no forman parte de esta lista: José del Río, Susana Carillo, Rosa Sánchez y Raúl López.

"Gracias a todos los malagueños y malagueñas que han confiado en el Partido Popular, no los vamos a defraudar. Son el origen y el fin de estos resultados. Con Paco gana Málaga pero también la democracia. Hoy se ha demostrado que la democracia es fuerte y sólida en Málaga y en toda España. Ha ganado la gestión, la cercanía, los proyectos, la verdad frente a las estrategias de Moncloa", exclamó la presidenta del PP provincial, Patricia Navarro, que celebraba que la victoria de los populares en 43 municipios de los 103 que conforman la provincia, en 35 de ellos con mayoría absoluta.

Los concejales

Por tanto, la lista corre hasta Mercedes Martín España, Jefa de Administración de Hydraulic Tech Solutions. Por delante, Elisa Pérez de Siles Calvo, portavoz del grupo municipal y concejala de Comercio y Vía Pública en este mandato; Teresa Porras Teruel, concejala de Fiestas, Playas y Servicios Operativos; Carlos Conde O’Donnell, edil de Economía y Hacienda; Alicia Izquierdo García, la primera independiente de la lista, directora de cuentas estratégicas de Oracle; Carmen Casero Navarro, delegada de Fomento de la Junta; Mariana Pineda Carbó, también independiente, directora de Fundación Contemporánea; Jacobo Florido Gómez, concejal de Recursos Humanos, Calidad, Turismo; Francisco Javier Pomares Fuertes, concejal de Igualdad y Derechos Sociales; Penélope Gómez Jiménez, independiente, asesora del Ayuntamiento de Málaga en proyectos de obras públicas; Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad; Trinidad Hernández Méndez, directora de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga; Francisco Manuel Cantos Recalde, concejal de Sostenibilidad; Mar Torres Casado de Amezúa, concejala de Participación Ciudadana; María de la Paz Flores Delgado; concejala de Educación y Juventud, y Borja Vivas Jiménez, Director del Área de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga.